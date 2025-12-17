[전문] 광주 군공항 이전 관련 '6자 협의체 공동' 발표문

큰사진보기 ▲광주 군 공항 이전 관련 6자 협의체 공동 발표문. 2025. 12. 17 ⓒ 독자제공 관련사진보기

AD

광주 군 공항 이전 관련 「6자 협의체 공동」 발표문



광주광역시, 전라남도, 무안군은 광주 군 공항 이전이 원활히 추진되는 것이 각 지역발전을 위한 중대한 계기가 되며, 주민들의 이익에도 부합한다는 데 이해를 같이하고 아래와 같이 공동 발표한다.

정부는 이 공동발표문이 국가 균형 발전에 중요한 과제임을 확인하며 완전한 이행을 보장하기 위해 적극 지원하고 최선의 노력을 다하기로 한다.



1. 광주광역시는 군 공항 이전주변지역의 발전을 위해 무안군에 다음과 같이 지원한다.



① 군 공항 이전 사업의 개발이익은 무안군이 우선 확보하여 주민지원 사업에 사용할 수 있도록 한다.

② ①항의 주민지원사업은 광주광역시 자체 조달과 정부의 정책적 지원 및 보조를 포함하여 총 1조 원으로 하고, 1조 원의 자금 조성 방안을 신속히 제시한다.



2. 전라남도와 정부는 무안군의 발전을 이끌 수 있는 국가농업 AX(인공지능 전환) 플랫폼 구축, 에너지신산업, 항공 MRO(항공 정비) 센터 등 첨단 산업 기반 조성 및 기업 유치를 추진하고, 무안 국가산업단지의 신속한 지정 및 무안군의 추가 지원사업에 대하여 적극 반영한다.



3. 정부는 무안국제공항을 서남권의 거점 공항으로 육성하기 위해 호남지방항공청을 신설하고, 무안국제공항의 명칭을 '김대중공항'으로 변경을 검토 하는 한편, 광주공항 국내선은 호남고속철도 2단계 개통에 맞춰 무안공항으로 조속히 이전하도록 지원한다.



4. 정부는 원활한 군 공항 이전 사업 추진을 위하여 「광주 군 공항 이전 특별법」 개정이 신속히 이루어지도록 적극 협력한다.



5. 무안군은 정부와 광주광역시, 전라남도의 약속 이행에 기반하여 광주 군 공항의 무안 이전을 위한 제반 절차의 진행에 적극 협조한다.



6. 정부의 주관 아래 위 사항이 지켜지고, 이상의 광주 군 공항 이전 사업 및 이전주변지역 지원사업이 신속하게 진행되도록 6자 협의체를 지속 운영한다.



2025년 12월 17일

광주광역시 시장 강기정

전라남도 도지사 김영록

무안군 군수 김산

부총리 겸 기획재정부 장관 구윤철

국방부 장관 안규백

국토교통부 장관 김윤덕

큰사진보기 ▲17일 광주도시공사에서 열린 대통령실 주관 '광주 군공항 이전 전담팀(TF) 6자 협의체' 회의를 마치고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김용범 대통령실 정책실장, 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 안규백 국방부 장관, 김산 무안군수, 구윤철 기획재정부 장관, 강희업 국토교통부 제2차관) ⓒ 광주광역시 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲군공항 이전 사업 절차. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 광주광역시 국립아시아문화전당에서 '광주시민·전남도민 타운홀미팅'을 하고 있다. 2025.6.25 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

17일 광주시-전남도-무안군이 10년 이상 표류해온 광주 군공항·민간공항 통합 이전에 전격 합의했다. 이재명 대통령이 지난 6월 광주 타운홀 미팅에서 "(군공항 이전 사업에) 주민 불신이 있으니 국가가 책임지는 게 맞다"며 이해 당사자들이 참여하는 특별기구(TF) 구성과 함께 속도감 있는 사업 추진을 지시한 지 약 6개월 만의 일이다.이날 광주광역시도시공사에서 열린 대통령실 주관 '광주 군공항 이전 관련 6자 협의체' 회의에서 참여 기관 6곳은 광주 군공항과 민간공항을 전남 무안 국제공항으로 통합 이전하는 데 합의했다. 회의에는 6자 협의체를 구성하는 광주시·전남도·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부 대표와 회의를 주관한 김용범 대통령실 정책실장이 참석했다.회의에서 이들 6개 기관 대표자들은 무안군 주민 지원 사업 규모와 내용, 무안군 발전을 위한 지원 방안, 통합 공항 명칭, 광주 공항 국내선 이전 시기, 광주시 부담을 완화하는 내용이 담긴 법률 개정 등에 관해 의견 일치를 이루고 이를 공동발표문으로 남겼다.아래는 광주 군 공항 이전 관련 '6자 협의체 공동' 발표문 전문이다.