'햇빛에 비친 오색 무늬' 찬탄 그대로 나온 무지개

2025 한중등산대회를 참가해 출발전 체조를 하는 모습. 500명의 참가자들이 참여했다.

장제스의 별장이었던 먀오까오대. 장제스가 1927년 만들었던 별장이었던 먀오까오대. 1949년에는 3개월 가량 머물렀다.

쉐더우산에 머물던 시절 장제스의 사진을 먀오까오대 안에 전시해 두었다.

치앤장옌. 많은 시인묵객이 좋아했다. 왕안석의 시처럼 이날도 무지개가 피어 있었다.

창지앙(長江)의 하류에 자리한 중국 화동 지방은 중국에서 가장 발전한 지역이다. 이미 GDP로도 한국은 넘은 지앙수성이 있고, 중국 최대 상업도시 상하이가 있다. 그 남쪽인 항저우나 닝보가 속한 저지앙성도 지난해 GDP가 9조131억 위안(한화 약 1890여조 원)이다.저지앙의 두 번째 도시 닝보(宁波)는 성에서 우리나라로 보면 부산 같은 역할을 한다. 고대부터 항구가 발달해 북쪽 육로가 막혔을 때, 한반도로 배가 출발하는 거점 중 하나다. 과거 명주(明州)로 불린 닝보는 '고려사관' 등 한반도 교류 유적지가 많다. 역사적으로 보면 신라왕자 김교각 스님은 719년 사단항로를 타고, 닝보 위 관음성지 푸투오산(普陀山)으로 도착해 구도의 길을 시작했다.1123년에는 송나라 사신 서긍(徐兢 1091~1153년) 일행이 이곳을 출발해 고려 벽란도를 다녀간 기록 '선화봉사 고려도경'을 썼는데, 당시 고려의 정치, 문화, 종교, 복식, 식음 등을 가장 잘 볼 수 있는 기록으로 꼽힌다. 국제 무역으로 세계에 '코리아'를 알린 고려시대 벽란도와 가장 활발하게 교류하던 곳은 명주나 추안저우(泉州)였다.1488년(조선 성종 19년)에는 제주도에서 도망친 노비를 잡는 역할을 추쇄경차관(推刷敬差官) 최부가 부친상을 당해 본토로 오다가 표류해 닝보의 아래에 있는 린하이(臨海)까지 표류해 온 후 육로를 따라 조선으로 귀향하는 '표해록'(漂海錄)'의 배경이 됐다.지금도 해상실크로드(海上丝绸之路)의 시작 도시로 꼽히는 닝보는 상하이 와이탄(外灘)보다 일찍 국제 건축이 들어서서 라오와이탄(老外灘) 있는 도시다. 남송 시대 건축을 살려서 만든 난탕라오지에(南塘老街) 등 옛 느낌이 물씬 풍기는 지역 중 하나다. 특히 중국 문화학자 위치우위가 중국 문화의 보고라 평한 천년 도서관 '천일각'(天一阁)'이 있다.지난 7일, 한국과 중국의 많은 이들이 닝보 펑화(奉化)에 모인 것은 쉐더우산(雪窦山, 설두산)에서 열린 '2025 한중 등산 대회' 때문이다. 2014년 시작된 이 행사는 2020년 코로나 팬데믹으로 멈춘 후 지난해부터 다시 시작됐다. 이날 대회에는 한국에서 방문한 100여 명과 상하이 거주 한국 교민 150여 명의 한국인을 비롯해 500여 명이 참석했다.출발지는 쉐더우산의 중심인 쉐더우스(雪窦寺) 광장이었다. 미륵보살을 모시는 중국 5대 불교 명산인 쉐더우산은 한국에 선종 불교를 전파한 중요한 지역 중 하나다. 이번 등산대회가 열린 코스는 산수의 아름다움은 물론이고, 인문의 멋이 있다. 또 케이블카와 모노레일 등으로 연결된 길을 통해 7킬로미터를 걷는 흥미로운 길이었다.설두사에서 시작한 등산은 페이쉐딩(飛雪亭)을 지나면 곧 먀오까오대(妙高臺)가 나온다. 먀오까오대는 봉화의 전경을 볼 수 있는 명소인데, 1927년 장제스(蒋介石)가 바로 뒤에 개인 별장으로 만든 곳이다. 국공내전의 막판인 1949년 1월에 고향에 내려온 장제스는 이곳에서 3개월 3일을 머물면서 전략을 짰다. 하지만 결국 패배했고, 1949년 타이완으로 피신하면서 주인을 잃은 별장에 중국 정부는 장제스와 인연을 잘 재현해 놓았다.먀오까오대 아래에서 케이블카를 타면 곧장 치엔장옌폭포(千丈岩瀑布)를 볼 수 있다. 천장암은 중국 시인 묵객들이 가장 좋아했던 절경이었다. 송대 최고의 재상인 왕안석(王安石 )은 이곳을 보고 "땅에서 솟아 만 겹 푸른 절벽이 서 있고, 허공에 매달린 천 길 흰 물줄기가 나뉘어 흐르네. 함께 선녀가 베틀에서 짠 비단실을 건 듯 바라보니, 햇빛에 비치어 다시 오색 무늬를 이루네(拔地万重青嶂立，悬空千丈素流分；共看玉女机丝挂，映日还成五色文)"라고 찬탄했다.이밖에도 북송문장가 증공(曾巩 1019~1083), 남송 재상 정청지(郑清之 1176~1252) 등도 명문을 남겼다. 마침 참가자들이 아래서 위를 올려볼 때, 무지개가 만들어져 시를 상상할 수 있게 했다.천장암을 지나면 다시 모노레일을 타고 산인탄(三隐潭)의 다시 입구로 이동한다. 이곳에서는 하은담, 원앙폭포, 중은담, 상은담으로 이어지는 힘든 등산을 해야 한다. 적잖이 힘든 이 길을 가장 사랑한 사람이 바로 장제스였다. 장제스는 이 길을 걸으면서 인생이나 전쟁에 대한 다양한 상상을 했다. 물론 장제스는 대부분의 길을 가마를 타고 다녔다고 한다.쉐더우산은 아직 한국에는 익숙하지 않은 산이다. 하지만 중국 5대 불교 명산에 포함되면서 중국내에서 명성은 높아가고 있다. 이를 위한 다양한 노력도 눈에 띄었다. 우선은 쉐더우산 입구에 만든 미륵성단(弥勒圣坛)과 미륵박물관(弥勒博物馆)이다.미륵성단은 113미터 높이의 미륵불을 형상화한 제단을 만들었다. 방문자들은 이 높이를 오르면서 사방에 있는 불경을 통해 미륵세상으로 가는 염원을 빌 수 있다. 성단의 좌우와 마당 등 14만5000평방미터에서는 밤이면 레이저쇼로 미륵 신화를 재현한다. 이미 12억위안(약 한화 2400억 원 가량)을 투자했다고 한다.미륵박물관도 3만7000평의 건축 면적을 가진 미륵 불교를 대표하는 곳으로 만들고 있다. 아직은 내부 시설이 완공되지 않았지만, 외양만으로 압도적인 곳이다.