"눈에 젖은 옷, 드라이 필요 없이 집에서 말리면 됩니다"

큰사진보기 ▲세탁소 ‘세탁하기좋은날’의 공동 대표이자 부부인 한현숙(왼쪽)씨와 박기문씨가 같은 이름의 채널 ‘세탁하기좋은날’을 운영하며 유튜브 본사로부터 받은 실버 버튼을 들고 있다. ⓒ 세탁하기 좋은날 공식 홈페이지 제공 관련사진보기

"부츠나 털 신발도 번갈아 신어가며 중성 세제를 묻힌 솔로 가볍게 더러워진 부분을 문질러 주면 충분해요."

큰사진보기 ▲세탁하기좋은날’의 유튜브 공식 채널 ⓒ 유튜브 공식 채널 관련사진보기

"제가 예전에는 한국세탁업중앙회의 기술교육원장으로 활동했었어요. 이후, 사람들에게 세탁과 관련된 정보를 쉽게 제공하려면 어떤 방식이 효과적일까 고민했죠. 그러다 미디어 공간을 활용하면 좋겠다는 생각이 들어 유튜브 채널을 개설하게 되었고, '집에서 따라 하기 쉬운 얼룩 제거법'과 같은 것들부터 찍어서 올리기 시작했어요. 인터넷에 정보가 많긴 하지만, 비전문적이거나 잘못된 정보가 너무 많더라고요. 그래서 전문가인 제가 팩트를 바로잡아 혼란을 방지해야겠다는 생각에서 출발한 겁니다."

"코로나로 인해 청결과 위생이 중요해졌잖아요? 그래서 옷에 묻은 세균마저 없애겠다는 마음으로 제가 올린 세탁 콘텐츠들을 찾아보게 되었다고들 댓글에서 말씀하시더라고요. 요즘은 아들이 촬영과 편집을 맡아줘서 유튜브 영상 올리는 작업이 한결 수월해졌어요. 딸은 온라인 세탁 의뢰나 상품 주문 관리를 담당해줘서 든든하기 짝이 없어요."

큰사진보기 ▲서울 수유동에 있는 ‘세탁하기좋은날’을 바깥에서 본 모습 ⓒ 배준휘 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한림미디어랩 The H에도 실립니다. 배준휘 대학생 기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생 기자가 취재한 것으로, 미디어스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H(www.hallymmedialab.com)에도 게재됩니다.

건조한 가운데 눈도 많이 오기에 의류 관리가 녹록지 않은 겨울이 왔다. 이에 30년 이상 세탁업소를 운영하며 16만여 명의 구독자를 보유한 유튜브 채널 <세탁하기 좋은 날>을 운영하고 있는 유튜버 박기문(62)씨를 11월 27일 서울시 강북구 수유동에 위치한 세탁소에서 만나, 겨울철 의류 세탁 및 관리 요령에 대한 이야기를 들어보았다."더럽다고 느끼실 수도 있지만, 사실 눈은 그냥 물이라서 심각한 오염 물질로 볼 정도는 아니다"라고 운을 뗀 박씨는 "그러니 눈 맞은 옷은 자연적으로 건조해도 무방하다. 저도 눈에 젖은 옷을 가져와서 드라이 요청하시는 고객 분들은 그냥 집에서 말리셔도 된다고 말씀드리고 돌려보낸다"라고 말했다.겨울철 세탁과 관련한 또 하나의 '팁'으로 박씨는 "패딩은 부피도 클 뿐 아니라 겉 재질이 비닐이어서 세탁을 하게 되면 세탁기 안에서 돌아가는 와중에 패딩 겉이 찢어지거나 터지는 경우가 있다"며 "이를 방지하기 위해 패딩을 세탁망에 따로 넣어서 돌리는 것도 요령이다"라고 말했다."세탁망은 일반 세탁업소 또는 다이소와 같은 곳에서 몇 천원이면 쉽게 구입할 수 있다"라고 덧붙이는 박씨는 "패딩 이외에 울 니트도 손빨래 대신 세탁기에 넣어야 한다면, 세탁망을 사용하는 것이 좋다"라고 일러준다."울 니트는 세탁기 안에서 회전하다 세탁기 부품 등에 지속적으로 닿게 되면 보푸라기가 일어나는데 세탁망에 넣어서 빨래를 하게 되면 촘촘한 세탁망 격자가 옷과 세탁기의 마찰을 막아주기 때문"라는 것이 그의 설명이다. "울 니트 등에서 나온 보푸라기들은 다른 옷들에 달라붙는 것 뿐만이 아니라 세탁기 내부의 틈새나 부품 속으로도 말려 들어가, 심할 경우에는 세탁기를 고장내기도 한다"며" 사실 겨울옷은 아무리 좋아하는 옷이라도 매일 입기보다, 하루는 패딩 하루는 코트, 이런 식으로 번갈아 입어주는 게 오히려 옷의 수명을 늘리는 요령이다"라고도 조언했다.중성 세제를 사용하는 이유에 대해서도 "부츠 같은 겨울 신발은 주로 털과 가죽으로 만들어지는데, 그 주성분이 단백질이라서 알칼리성인 일반 세제를 사용하면 섬유가 녹거나 뻣뻣해진다"라며 "털 모자나 장갑, 비니, 목도리도 기계 세탁보다는 따뜻한 물이 담긴 양동이에 샴푸를 조금 풀고 손으로 꾹꾹 눌러가며 때만 빼주는 게 좋다. 샴푸의 가격이나 종류는 크게 상관없으니 그냥 집에 있는 걸 사용하시면 된다"고 조언한다.세탁세제가 아닌 샴푸로 세탁하는 이유에 대해 박씨는 "사람 머리카락이 단백질로 구성되어 있지 않나. 근데 방금 말씀드린 겨울 잡화들 역시 대부분 단백질로 이루어진 소재라 약산성 또는 중성 세제인 샴푸로 머리를 감듯 빨래 해줘야 하는 것"이라고 친절하게 설명한다.이에 굳이 세탁 세제 말고 샴푸만을 고집하는 이유는 무엇인지 묻자, "당연히 샴푸가 세탁 세제보다 세척력이 떨어지지만, 일부러 그 점을 이용하는 것"이라며 "세탁 세제의 강력한 세척력이 안 그래도 약한 섬유들을 다소 빠르게 망가뜨릴 우려가 있다. 그래서 샴푸가 갖춘 세척력이 오히려 적합하다 말씀드리는 것이다"라고 말했다.문득 박 대표가 세탁 유튜브 채널을 운영하게 된 계기가 궁금해졌다.박씨는 코로나 팬데믹 이후 세탁에 대한 대중들의 관심이 크게 늘었다고 말한다.그는 얇고 가벼운 여름 옷에 비해 겨울 옷은 부피도 크고 무거운 소재로 만들어져 있어서 집에서 세탁을 하려면 부담을 느끼는 고객들이 많다고 전한다. 이 때문에 겨울이 오면 세탁소에 옷을 맡기는 고객이 부쩍 많아진다는 박씨는 요즘 일년 가운데 가장 바쁜 시기를 보내고 있다.마지막으로 세탁과 관련해 독자들에게 해줄 수 있는 말이 있는지 묻자 그는 "옷을 아끼는 만큼 스스로 배우고 공부해서 관리하기만 하면 세탁은 생각보다 어렵지 않다"라며 인터뷰를 마쳤다.