경주시 APEC 기념 명예시민증 대상에 추경호·김성훈 포함 논란

▲지난 11일 시의회를 통과한 명예시민증 수여 대상자 명단

▲18일 경주시의회 본회의 의결을 남겨 두고 있는 2차 대상자 명단

경주시가 2025 APEC 정상회의 성공개최 기념 명예시민증을 수여하기로 한 가운데 명단에 오른 일부 인물이 대상자로 부적절하다는 비판의 목소리가 나오고 있다. 이번 명단엔 내란 관련 재판을 받는 추경호 전 국민의힘 원내대표를 비롯해 윤석열 전 대통령에 대한 체포를 방해한 혐의로 기소된 김성훈 전 대통령경호처 차장 등이 포함된 것으로 알려졌다.경주시는 지난 11월 27일 제294회 경주시의회 제2차 정례회에 명예시민증 수여 동의안을 제출했다. 관련 조례에 따르면 명예시민증 수여는 반드시 시의회의 의결을 거쳐야 한다.11월 제출된 1차 명단에는 국회 2025 APEC 정상회의 지원 특별위원회 김기현 위원장 등 여야 국회의원 18명, 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 조현 외교부 장관 등 총 21명이 포함됐다. 이 명단은 지난 11일 열린 경주시의회 본회의에서 원안대로 가결됐다.2차 명단 70명은 12월 10일 시의회에 제출됐다. 여기에는 2025 APEC 정상회의 개최지 선정위원 21명과 부산·대구·울산광역시, 경상북도·경상남도 국회의원 49명이 포함됐다. 소속 정당은 국민의 힘 48명, 더불어민주당 1명이다.논란의 중심에는 비상계엄 해제 표결 방해 의혹을 받는 추경호 전 국민의힘 원내대표, 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 방해 혐의로 재판 중인 김성훈 전 대통령경호처 차장, 12·3 내란 이후 증거인멸 의혹을 받는 정진석 전 대통령비서실장 등의 인사들도 포함돼 있다. 이들은 APEC 개최지 선정 과정에서 경주 선정에 핵심적 역할을 수행했거나 APEC에 도움을 주었다는 이유로 명예시민증 수여 대상에 이름을 올렸다.2차 명단 수여 동의안은 지난 12일 경주시의회 행정복지위원회에서 만장일치로 원안 가결됐고, 오는 18일 열리는 본회의에서 최종 의결만 남겨둔 상태다. 행정복지위원회는 국민의힘 소속 6명(이경희 위원장, 정원기 부위원장, 주동열·이락우·정희택·한순희 의원), 무소속 1명(김동해 의원)으로 구성됐다.이와 관련 더불어민주당 경주시지역위원회는 17일 성명을 내고 "명예시민증은 경주시의 품격과 가치를 상징하는 영예로운 증서"라며 "내란 관련 의혹, 증거인멸, 공권력 방해 혐의를 받는 인사에게까지 영예를 부여하는 시도는 경주시의 명예를 훼손하는 행위"라고 비판했다. 이어 "18일 본회의에서 이 안건이 통과되는 것을 강력히 반대한다"고 밝혔다.시민들의 비판도 이어지고 있다. 한 시민은 "APEC 정상회의 개최로 높아진 경주의 도시 이미지와 브랜드가 한꺼번에 무너지는 소리가 들린다"며 분노했다. 또 다른 시민은 "국민의 힘 소속이 거의 전부인 부울경·TK 지역 국회의원 전원에게 명예시민증을 수여함으로써 경주시가 정치적으로 고립될 수 있다"고 우려를 표했다.경주시 명예시민증 수여조례는 '경주시정에 공로가 뚜렷한 내·외국인, 해외교포 및 경주시를 방문하는 외빈 중 경주시장이 필요하다고 인정한 경우 수여'하며 '시의회의 의결을 거쳐야 한다'고 규정하고 있다. 올해 10월 말까지 국내 인사 19명, 해외 인사 66명이 명예시민증을 받았다.