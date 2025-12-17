대통령 믿고 기다렸는데... 전세사기 피해자에겐 시간이 없습니다

'전세사기 없는 사회'를 국정과제로 발표한 이재명 대통령은 당대표 시절, 전세사기 피해자와의 만남 자리에서 실효성 있는 특별법 개정을 약속했습니다. 그러나 최근 여야 합의로 국회 국토교통위원회를 통과한 전세사기 피해자 최소지원금 예산 증액안이 기획재정부의 반대로 내년 예산안에 반영되지 못했습니다. 또한, 국회에 발의되어 있는 피해자 요구를 담은 전세사기특별법 또한 정부의 협조 없이는 통과 여부가 불투명한 상황입니다. 이에 전국 전세사기 피해자들은 간절한 마음으로 이재명 대통령에게 릴레이 호소문을 전달합니다.

큰사진보기 ▲2023. 12. 13. 부산지역 전세사기 피해자 현장간담회에서 이단비 위원장 등이 이재명 당시 더불어민주당 당대표에 전세사기특별법 개정을 촉구하는 시민 서명부를 전달하고 있다. ⓒ 전세사기 시민대책위 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024. 8. 13. 피해 최소보장, 사각지대 없는 전세사기특별법 개정 촉구 기자회견에서 발언하고 있는 이단비 위원장 ⓒ 전세사기 시민대책위 관련사진보기

[릴레이 호소문]

덧붙이는 글 | 글쓴이는 이단비 부산 전세사기 대책위 위원장입니다.