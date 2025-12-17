광주 군·민간공항 무안 이전, 정부·지자체 6자 전격 합의

큰사진보기 ▲17일 광주도시공사에서 열린 대통령실 주관 '광주 군공항 이전 전담팀(TF) 6자 협의체' 회의를 마치고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김용범 대통령실 정책실장, 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 안규백 국방부 장관, 김산 무안군수, 구윤철 기획재정부 장관, 강희업 국토교통부 제2차관) ⓒ 광주광역시 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주 군 공항 이전 관련 6자 협의체 공동 발표문. 2025. 12. 17 ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲군공항 이전 사업 절차. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 광주광역시 국립아시아문화전당에서 '광주시민·전남도민 타운홀미팅'을 하고 있다. 2025.6.25 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

광주시-전남도-무안군이 10년 이상 표류해온 광주 군공항·민간공항 통합 이전에 전격 합의했다. 이재명 대통령이 지난 6월 광주 타운홀 미팅에서 속도감 있는 사업 추진을 지시한 지 6개월 만의 일이다. 직접 이해 당사자인 지방자치단체 3곳은 물론 기획재정부·국방부·국토교통부 등 관련 정부 부처도 광주 군·민간 공항 이전 합의 당사자로 참여해 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 보인다.17일 광주광역시도시공사에서 열린 대통령실 주관 '광주 군공항 이전 전담팀(TF) 6자 협의체' 회의에서 참여 기관 6곳은 광주 군공항과 민간공항을 전남 무안 국제공항으로 통합 이전하는 데 합의했다. 이날 회의에는 6자 협의체를 구성하는 광주시·전남도·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부 대표와 회의를 주관한 김용범 대통령실 정책실장이 참석했다.회의에서 이들 6개 기관 대표자들은 무안군 주민 지원 사업 규모와 내용, 무안군 발전을 위한 지원 방안, 통합 공항 명칭, 광주 공항 국내선 이전 시기, 광주시 부담을 완화하는 내용이 담긴 법률 개정 등에 관해 의견 일치를 이루고 이를 공동발표문으로 남겼다.공동발표문에 따르면, 광주시는 군공항 이전주변지역 발전을 위해 총 1조 원을 지원하기로 했다. 재원은 기존 군공항 개발 이익과 정부 정책 지원 및 보조, 광주시 자체 조달로 마련하고, 1조 원 자금 조성 방안을 신속히 제시한다는 내용이 담겼다.전남도와 정부는 무안군 발전을 이끌 수 있는 국가농업 AX(인공지능 전환) 플랫폼 구축, 에너지신산업, 항공정비센터(MRO) 등 첨단 산업 기반 조성 및 기업 유치를 추진하고, 무안 국가산업단지의 신속한 지정 및 무안군의 추가 지원 산업에 대해 적극 반영하기로 약속했다.정부는 무안국제공항을 서남권 거점 공항으로 육성하기 위해 호남지방항공청을 신설하기로 했다. 통합 무안국제공항의 명칭은 '김대중공항'으로 변경을 검토하는 한편, 광주공항 국내선은 호남고속철도 2단계 개통에 맞춰 무안공항으로 조속히 이전하도록 지원하기로 정부는 약속했다.광주공항 국내선 이전의 경우 호남고속철도 2단계 개통 시기가 현재 공정률 55% 수준임을 고려할 때 2027년 말로 예상된다.공동발표문에는 정부가 '광주 군공항 이전 특별법' 개정이 신속히 이루어지도록 적극 협력하겠다는 내용도 담겼다. 현행법에는 정부 재정 지원 방식이 융자만 할 수 있도록 돼 있는데, 이를 '보조 또는 융자'를 할 수 있도록 고쳐 정부 지원 근거를 마련하고, 현재 군공항에 있는 미군시설의 이전의 경우 정부가 책임지도록 개정하자는 취지다. 개정안은 박균택 의원이 대표 발의해 현재 국회 국방위원회에서 심사 중이라고 광주시는 설명했다.이번 합의에 대해 광주시와 전남도, 무안군은 광주 군공항 이전이 원활히 추진되는 것이 각 지역발전을 위한 중대한 계기가 되며, 주민들의 이익에도 부합한다는 데 이해를 같이한다고 밝혔다.정부도 이번 공동발표문이 국가 균형 발전에 중요한 과제임을 확인하며 '완전한 이행'을 보장하기 위해 적극 지원하겠다고 밝혔다. 아울러 정부 주관 아래 합의 사항이 지켜지고, 속도감 있는 사업 추진을 위해 6자 협의체를 지속 운영하기로 했다.이번 합의와 관련해 김영록 전남지사는 "6자 협의체 공동 발표는 갈등과 대립을 넘어 상생과 협력으로 나아가는 역사적 전환점"이라고 평가하면서 "이번 공동 발표가 실질적 성과로 이어지도록 끝까지 책임지고 추진하겠다. 정부도 국가 균형발전과 지역 상생의 관점에서 적극적인 지원 바란다"고 했다.강기정 광주시장은 "무안 통합 이전 로드맵은 단순히 공항을 옮기는 일만이 아닌 첨단 산업·물류, 관문 공항까지 광주·전남의 미래를 새롭게 설계하는 일"이라며 "무안은 명실상부한 공항도시로, 군공항이 떠난 자리는 광주형 실리콘밸리를 조성해 마침내 서남권 관문공항의 시대를 열 것"이라고 밝혔다.한편 합의문에는 공항 이전의 구체적 시기가 명시돼 있지 않은데, 이와 관련해 광주시 관계자는 "대구 군공항 이전 사업의 경우 예비 이전 후보지 발표부터 주민 투표, 최종 이전 부지 확정까지 3년 11개월이 걸렸다"는 점을 언급했다.이 관계자는 그러면서 "광주의 경우 정부와 지자체 등 당사자 간 합의가 이뤄진 만큼 정부 의지에 따라 시간을 크게 줄일 여건이 조성됐다"며 "국방부 등이 절차를 서두를 경우 저희는 이전 지역 주민 투표 등을 거쳐 2027년 초까지 최종 부지 확정까지 마친다는 게 목표"라고 말했다.