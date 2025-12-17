일주일에 3번, 혼자 사는 어르신들에게 도시락 배달하는 할머니

큰사진보기 ▲춘천시평생학습관에서 만난 김봉자(69)씨가 인터뷰에 응하고 있다. ⓒ 배준휘 기자 관련사진보기

"처음에 도시락을 건네드릴 땐 눈도 마주치지 않으시던 분들이 지금은 먼저 '매번 너무 감사합니다'라며 저를 반겨주세요. 그럴 때마다 짧지만 따뜻한 온기를 느낍니다. 그런 온기를 매일 느끼고 싶어서 지금도 계속 이 일을 하고 있어요."

"저도 이젠 칠십이 다 됐지만 홀로 계신 노인분들은 말 한마디 나눌 사람이 없어서 외로움에 사무치는 경우가 많아요. 그래서 어르신들을 찾아뵙게 되면 더욱 밝게 인사도 드리고, 분위기에 따라 수다도 떨다가 나오려고 합니다.

한 번은 혼자 사시는 94세 어르신 집에 도시락을 드리러 갔었는데, 문을 열고 들어오는 저를 볼 때마다 '돌아가신 엄마가 생각난다'며 말씀하신 적이 있어요. 나중에 그 어르신께서 돌아가셨다는 소식을 전해 듣고서는 조문이라도 가려고 가족분 연락처를 알아봤었어. 아쉽게도 빈소에 찾아가지는 못했는데, 자녀분이 제가 돌아가신 분과 그동안 친하게 지내왔던 걸 아시고 대신 감사 표시를 해주시더라고요. 눈물이 앞을 가렸지만 너무 뿌듯했어요."

"61세까지 회사 다니면서 바쁘게 살았어요. 그러다가 정년 퇴직을 하니까 갑자기 너무 한가로워져서 좀 쑤시더라고요. 그때 혼자 쓸쓸하게 살다 고독사하는 노인이 많다는 얘기가 제 귀에 자주 들렸어요. 또 우리 동네에도 노인들이 워낙 많았던 터라, 독거노인들에게 따뜻한 밥 한 끼라도 내가 직접 만들어서 챙겨드리자고 생각하게 됐죠. 잠옷을 지어서 양로원에 드리고 짜장면 무료 배식도 한 적이 있었는데, 어르신들과 도란도란 얘기하고 같이 웃을 수 있는 도시락 배달 봉사가 제일 뿌듯하고 마음이 좋더라고요."

강원도 춘천시에는 독거 노인들에게 도시락을 배달해 주며 이야기를 나누는 기쁨으로 살아가는 봉사자가 있다. 바로 춘천시 자원봉사센터에서 활동하는 김봉자(69) 할머니다.10월 26일 춘천시 평생학습관에 있는 한 휴게실에서 김봉자 할머니를 만나 그녀의 아름다운 봉사 이야기에 대해 들어보았다.김씨는 이어 "현재 가족이 없고 거동이 불편한 어르신들을 대상으로 춘천에서 도시락 배달을 하고 있다"라며 "춘천시 자원봉사센터에 주 3회 출근해서 저 같은 봉사자들이 함께 만든 도시락을 제 담당 구역으로 가져가 독거 노인들에게 가져다 드리고 있다"라고 했다.그는 "이 봉사를 시작한 10년 전에는 저도 도시락을 같이 만들었는데 재작년부터는 나이가 들었는지 힘에 부쳐서 지금은 도시락 배달만 하고 있다"고 덧붙였다."도시락 배달을 고정적으로 하는 월요일과 화요일에는 아침 7시쯤 일어나서 움직여야 한다"라는 그는 "목요일과 금요일, 토요일에는 춘천 자원봉사센터에서 연락이 오면 도시락 배달 봉사를 지원하고 있다"라고 말했다.현재 도시락 배달을 맡고 있는 곳이 8~9군데 정도라고 설명한 김씨는 "제 차를 직접 몰고 다니지만 주차도 하고 또 도시락을 그냥 건네드리는 것만도 아니어서 한 3~4시간 정도는 걸린다"고 한다. 자동차 기름값은 혹시 외부에서 지원을 받느냐는 기자의 물음에 김씨는 "그런 것은 없다"라며 "계산해 본 적은 없지만 한 7~8만 원 정도 드는 것 같네요"라고 했다.이어 "그래도 춘천시 자원봉사센터에서 자동차 상해보험을 들어줘서 배달 다니는 동안에는 마음이 한결 편하다"고 덧붙였다.어느덧 도시락 배달 봉사를 한 지 햇수로 10년째라는 그는 "배달을 한 번도 힘들다고 생각한 적이 없다. 노인분들이 점점 많아져 일일이 다 찾아뵙지를 못해 아쉬운 마음이 오히려 크다"고 한다.매주 수요일 춘천시 평생학습관에서 자수 놓기, 악기 배우기 등을 수강하고 있다는 김시는 "일주일이 바쁘게 돌아가긴 하지만 이렇게 사는 것이 보람있고 재미있다"라며, 특히 봉사와 관련해서는 "이것저것 보상을 먼저 따지고 들면 그건 진짜 봉사가 아니라고 생각한다"라고 말했다.문득 그가 도시락 배달 봉사를 시작하게 된 계기가 궁금해졌다.마지막으로 그는 "앞으로 얼마나 더 도시락을 날라다 드릴 수 있을지는 모르겠다. 그래도 제 힘이 닿는 데까지 지금처럼 봉사하면서 행복하게 살고 싶다"라며 인터뷰를 마쳤다.