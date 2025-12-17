"음악으로 그리는 평화"양주시립예술단 송년음악회

큰사진보기 ▲지난 10월 권성준 지휘자가 이끄는 양주시향이 피아니스트 박진형과 함께 베토벤 피아노협주곡 4번을 연주했다. ⓒ 한기홍 관련사진보기

큰사진보기 ▲12월 20일 양주시립예술단의 송년음악회가 열리는 양주 예향교회 본당의 모습. ⓒ 한기홍 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고려대학교 영어영문학과를 졸업하고 중앙일보(공채 24기)에 입사했다. 이후 월간중앙에서 오랜 기간 기자로 일했다. 사회팀장, 정치팀장을 거쳐 선임기자로 다양한 분야 인물 인터뷰 기사와 탐사보도에 참여했다. 한국 사회를 관통하는 현상을 시대적 흐름과 견줘보며, 여러 인물 간의 조화와 긴장관계를 현장을 찾아 들여다보고 싶은 꿈이 있다.

한 해를 마무리하는 12월, 경기 양주시립예술단이 시민들에게 음악을 통한 평화와 화합의 메시지를 전한다. 양주시립예술단(지휘 지현정·권성준)은 오는 20일 오후 4시, 양주시 광사동 예향교회에서 2025 송년음악회를 개최한다.이번 음악회는 거친 파도의 바다와 같았던 한 해를 보낸 시민을 위로하고, 새해의 희망을 노래하기 위해 기획된 자리다. 1부 시립합창단의 섬세한 하모니와 2부 시립교향악단의 웅장한 연주, 그리고 3부 연합 무대까지 다채로운 프로그램이 관객을 기다린다.지현정 지휘자가 이끄는 양주시립합창단은 성스러운 클래식부터 경쾌한 캐럴까지, 다채로운 장르를 넘나들며 겨울의 낭만을 선사한다. 첫 문을 여는 칼 젠킨스의 '환호하라 기뻐하라(Exsultate Jubilate)'와 바흐의 '예수, 인류의 기쁨(Jesu, Joy of Man's Desiring)'은 인류를 향한 기쁨과 평온을 노래하며 관객의 마음을 차분하게 어루만진다.이어지는 무대에서는 윤하늘의 '첫 눈'이 선사하는 서정적인 설렘과 존 루터의 'Birthday Madrigals'이 주는 축제의 흥겨움이 교차한다. 후반부는 본격적인 크리스마스 분위기로 꾸며진다. 흑인 영가의 리듬이 살아있는 '소년 다윗이여, 하프를 켜라(Little David, play on your harp)'와 감미로운 재즈 선율의 '크리스마스의 노래(The Christmas Song)', 그리고 조혜영 작곡가의 화려한 편곡이 돋보이는 '환상적인 크리스마스(Fantastic Christmas)'가 이어지며, 합창단 특유의 풍성하고 역동적인 울림으로 공연장의 열기를 더하게 된다.2부에서는 권성준 지휘자와 양주시립교향악단이 무대에 오른다. 이번 공연은 3관 편성 이상의 대규모 오케스트라 구성으로, 압도적인 음향과 다채로운 음색의 향연을 예고하고 있다.첫 곡은 프로코피에프의 발레 모음곡 '로미오와 줄리엣'이다. ▲두 가문의 적대감을 강렬하게 표현한 '몬태규와 캐퓰릿' ▲이별의 안타까움을 담은 '이별 전의 로미오와 줄리엣' ▲비극적 파국을 그린 '티볼트의 죽음' 등 3곡을 연주한다. 셰익스피어의 비극을 통해 역설적으로 갈등보다 화해, 폭력보다 평화가 얼마나 소중한 가치인지를 묵직하게 전달한다.이어지는 곡은 탄생 150주년(2025년)을 맞는 라벨의 '스페인 광시곡'이다. 프랑스 작곡가가 스페인의 정서를 독창적으로 재해석한 이 작품은 '다름'이 충돌이 아닌 아름다운 '조화'가 될 수 있음을 보여준다. 몽환적인 '밤'부터 축제의 에너지가 넘치는 '페리아'까지, 서로 다른 문화적 색채가 어우러지는 음악의 순간을 통해 다양성과 공존의 미학이 연주된다.음악회의 피날레는 합창단과 교향악단이 함께하는 연합 무대로 장식한다. 안효영 편곡의 '겨울 동요 메들리'는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 친숙한 선율로, 모든 세대가 음악 안에서 하나 되는 따뜻한 시간을 선사하며 2025년의 마지막을 감동으로 수놓을 예정이다.권성준 양주시립교향악단 지휘자는 "이번 송년음악회는 단순한 감상을 넘어, 우리 사회에 필요한 '이해와 존중, 그리고 평화'의 가치를 되새기는 자리가 될 것"이라며 "많은 시민이 참석하여 음악이 주는 위로와 벅찬 감동을 함께 나누시길 바란다"고 전했다.연주회가 열리는 양주시 광사동 예향교회 본당은 2천 명의 관객을 수용할 수 있는 규모로, 음향과 조명 시설이 뛰어난 곳으로 잘 알려져 있다. 그간 여러 차례 양주시립예술단의 공연이 이뤄진 공간이기도 하다. 지난 17일 기자와 만난 예향교회 엄정관 장로는 "양주시민과 함께 뜻 깊은 송년음악회를 갖게 되어 기쁜 마음"이라면서 "우리 교회가 훌륭한 연주회의 공연장으로 쓰임을 갖게 된 것에 대해 큰 자부심과 고마움을 함께 느끼게 된다"고 말했다.