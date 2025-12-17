보면볼수록 쏠쏠한 업무보고 생중계, 왜냐면

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 산업부·지식재산처·중소벤처기업부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"업무보고가 넷플릭스보다 더 재밌다는 이야기도 있다. 국민들이 국정에 관심을 갖는 건 바람직한 일이다. 국민에게 보고한다는 마음으로 임해달라."

기관별 업무보고 생중계를 보는 재미가 의외로 쏠쏠하다. 대통령의 날카로운 질문에 제대로 답하지 못하는 장면을 마주할 때면 통쾌함과 실망감이 동시에 찾아온다. 반대로, 예상 밖의 질문에도 막힘없이 답을 이어가는 부처 책임자들도 있다. 질문과 답변이 오가며 물 흐르듯 이어지는 순간, 나도 모르게 미소를 짓게 된다.최근 정부의 부처별 업무보고가 차례대로 진행되고 있다. 외교·안보처럼 보안이 요구되는 일부 분야를 제외하고, 다수의 공공 기관이 국민 앞에 보고하는 방식이다. 무엇보다 눈길을 끄는 건 업무보고 전 과정을 생중계로 공개했다는 점이다. 이전에는 존재하지 않았던, 분명 파격적인 시도다.아무리 '국민을 위한 보고'라 해도 국가기관 내부 회의를 거의 가감 없이 볼 수 있게 되다니. 신기하면서도 낯설다. 화면 너머로 전해지는 현장의 공기는, 참석자들에게 이 자리가 얼마나 긴장되는 순간인지 고스란히 보여준다. 당장이라도 자리를 박차고 나가고 싶을 만큼의 압박감이 느껴질 때도 있다.입장을 바꿔 생각해 본다. 내가 그 자리에 앉아 있다고 상상하는 것만으로도 식은땀이 난다. 그렇기에 한 사람의 국민으로서 이런 시도가 더욱 고맙게 다가온다. '국민 주권'이라는 말이 구호에 그치지 않고, 실제 방식으로 구현되고 있다는 느낌을 주기 때문이다.처음에는 솔직히 의아했다. 남들이 회의하는 모습을 지켜보는 게 뭐가 그렇게 재미있을까 싶었다. 하지만 곧 그 생각이 큰 착각이었음을 알게 됐다. 이 생중계에서 중요한 건 '재미'가 아니었다. 어느 부처의 업무보고든 국민의 삶과 직·간접적으로 연결돼 있지 않은 곳이 없었다. 국민이라면 마땅히 알아야 할 이야기들로 가득했다.나만 해도 그렇다. 가장 먼저 놀란 건 정부 산하에 이렇게 많은 기관이 존재한다는 사실이었다. 마흔을 넘겨 살아왔지만 이름조차 처음 들어보는 기관들이 적지 않았다. 이름을 알고 있던 곳조차, 구체적으로 어떤 일을 하는지 명확히 알고 있었다고 말하기는 어려웠다.보고를 보다 보니 자연스레 나 자신을 돌아보게 된다. 그동안 정부를 향해 무작정 비판만 해온 건 아니었는지, 정작 주권을 가진 국민으로서 무관심했던 건 아니었는지 부끄러워진다. 일상에서 내가 직접 마주하는 공공 기관이라곤 가끔 찾는 주민센터나, 더 드물게 가는 구청·보건소 정도였으니 그럴 수밖에 없었을지도 모른다.이번 업무보고 생중계를 통해 내 시야가 얼마나 좁았는지 새삼 깨닫고 있다. 일을 제대로 파악하지 못한 일부 기관장들에 대한 비판에 앞서 나 스스로가 주권 의식을 가진 시민이었는지 먼저 묻게 된다. 대통령은 최근 한 부처 업무보고에 앞서 이런 취지의 말을 했다.국가 부처 회의를 집 안에서 편하게 볼 수 있다는 점 자체가 분명 새로운 경험이다. 여러 가지 의미로서 재밌는 장면들도 더러 나온다. 하지만 이 생중계의 진짜 의미는 따로 있다. 우리는 단순한 시청자가 아니라, 회의에 함께 참여한 국민이라는 사실을 자각하게 만든다는 점이다.전시 행정도 문제지만, 주권을 가지고 있으면서도 무관심하거나 방관자로만 머무는 것 역시 건강한 시민의 모습은 아닐 것이다. 보면 볼수록 의미가 쌓이는 업무보고 생중계. 남은 일정도 가능한 한 끝까지 지켜볼 생각이다.