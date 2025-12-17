[단독] '황의조 준 영구제명' 입장문 논란 축협, 뒤늦게 규정 개정

▲2023년 6월 20일 대전월드컵경기장에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 한국과 엘살바도르의 경기. 1대1 무승부로 경기를 마친 황의조가 관중석을 향해 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기