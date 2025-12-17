"지금 범킴(김범석) 어디 있나요" 질문에, 쿠팡 로저스 대표이사 '동문서답'

큰사진보기 ▲해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 17일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 김범석 쿠팡Inc 의장과 박대준·강한승 전 쿠팡 대표는 이날 청문회에 증인으로 채택됐으나 불출석했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국내 이커머스 1위 업체 쿠팡에서 약 3천400만건에 이르는 대규모 개인정보가 유출된 가운데 2일 서울 시내 한 쿠팡 물류센터의 모습. 2025.12.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 황정아 : "지금 김범석 의장은 어디 있습니까?"

- 해롤드 로저스 : "제가 한국어를 하지 못해서 말씀드리는 건데요. 제가 답변하는 내용이 지금 제대로 통역되고 있는지요?"

- 황정아 : "잘 되고 있습니다. 지금 범 킴(김범석 의장의 영어식 이름) 어디 있습니까?"

- 해롤드 로저스 : "제가 지금 질문을 제대로 이해했는지 잘 모르겠지만 의장님을 비롯해서 저희 이사회와 정기적으로 계속 소통하고 있고, 저는 오늘 이 자리에 쿠팡 한국법인의 대표로서 모든 질문에..."

- 최민희 : "지금 전략으로 들고 나온 것 같아요. 엉뚱한 대답을 하기로, 동문서답 하기로 마음 먹고 나오신 것 같으니까..."

큰사진보기 ▲국회 대관 담당인 민병기 쿠팡 대외협력 총괄 부사장(맨 왼쪽)이 17일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 김범석 쿠팡Inc 의장과 박대준·강한승 전 쿠팡 대표는 이날 청문회에 증인으로 채택됐으나 불출석했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 청문회에서 쿠팡 창업자이자 실질적 지배자인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장을 향한 거센 비판이 쏟아졌다. 김범석 의장은 "글로벌 기업의 CEO"라 "공식적인 비즈니스 일정이 있는 관계"로 불출석 사유서를 제출했는데, 이를 두고 국회 과학기술정보방송통신위원회는 "대한민국 국민과 국회를 존중하지 않고 무시하는 처사", "대한민국이 호구냐" 등 날선 반응을 내놨다. 과방위는 쿠팡 청문회에 불출석한 김범석 의장을 비롯해 박대준·강한승 전 쿠팡 대표이사를 고발할 방침이다.17일 국회 과방위에서 열린 쿠팡 청문회는 '팥소 없는 찐빵' 수준의 맹탕 청문회가 예정돼 있었다. 핵심 증인인 김범석 의장, 박대준·강한승 전 대표가 불출석했기 때문. 쿠팡 측 대표로는 박대준 대표가 사퇴한 이후 임명된 해롤드 로저스 신임 대표가 자리했다.본격 청문회 시작 전 최민희 국회 과방위원장은 "쿠팡 최고 경영자(김범석)의 불출석은 국회를 넘어 대한민국 전체를 존중하지 않고 대한민국을 국민들을 무시하는 의미"라고 규정하고 "우리 위원회는 개인정보 유출 사태의 경과를 끝까지 규명하고 최고 경영자 불출석에 대해 책임을 묻겠다"고 밝혔다. 또한 "쿠팡의 대한민국 매출액이 90%인데 글로벌 기업 운운하면서 안 나오는 게 말이 되나"라고 되물었다.국민의힘 간사 최형두 의원은 미국의 경우 글로벌 기업의 CEO라도 국회 출석을 마다하지 않았다는 점을 상기시키며 김범석 의장의 불출석은 "쿠팡을 이용하는 대한민국 국민들을 분노·좌절하게 한다"라며 "국민을 우롱하고 쿠팡 투자자들에게 절망을 안겨줄 것"이라고 꼬집었다.더불어민주당 간사 김현 의원은 "김범석 의장이 그동안 다섯 번에 걸쳐 국회 출석을 거부했다"면서 "170여 개 나라 다니면서 세일즈를 한다고 해도 대한민국 국민들이 분노하고 용서하지 않으면 그 기업 역시 온전하지 못 하다는 것을 말씀드린다"면서 "오늘 청문회가 보여주기식이 아니라 진상을 규명하고, 이후 국정조사로 가기 위해 쿠팡이 얼마나 무책임한 기업인지 보고하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.하지만 핵심 증인이 없는 상태라 질의응답은 겉돌았다. 김범석 의장이라든가 개인정보 유출 사태 때 대표이사인 박대준씨가 증인석에 없기 때문이다. 이들을 대신해 증인석에 앉은 해롤드 로저스 쿠팡 대표에 질문이 쏟아질 수밖에 없었다. 이날 해롤드 로저스 대표는 개인정보 유출 사태에 대해 "깊이 사과드린다"고 밝혔다.'개인정보 유출 사태에 대해 김범석 의장의 지시가 있었는지', '이번 사태에 대해 김범석 의장이 사과 의향이 있는지' 등 질문이 쏟아졌지만 해롤드 로저스 대표는 "내가 쿠팡의 대표로서 이 이슈를 관리하고 있다", "이 사건을 심각하게 받아들인다", "내가 책임자이니 모든 질문에 답변하겠다"는 말만 반복했다. 백미는 '김범석 의장이 어디 있는지 아는가'라는 황정아 민주당 의원의 질의에 대한 응답이었다.한편 이날 불출석한 박대준 전 쿠팡 대표를 찾는 시도도 있었다. 박 전 대표는 국회에 '대표 직에서 사퇴했으므로 현재 쿠팡 입장을 대표할 수 없다'는 내용의 불출석 사유서를 제출했다. 최민희 위원장은 이날 증인으로 참석한 민병기 쿠팡 대외협력 총괄 부사장에게 박대준 전 대표에게 연락해 오늘이라도 국회 청문회에 출석하라는 말을 전해달라고 말했다.민병기 부사장은 "전화를 했지만 받지 않아 박대준 전 대표에게 문자 메시지를 보냈다"라고 조치 결과를 전했다. 과방위는 상임위 차원에서 박대준 전 대표의 소재지를 파악해 사람을 보내 출석 요구를 할 계획이다.