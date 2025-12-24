연기 배우는 중년들, 한 달 만에 이렇게 달라진다고?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

- 반갑습니다. 요즘 어떻게 지내셨어요?

큰사진보기 ▲아버지 전무송 씨와 연극 <더 파더>를 연습 중인 전현아 씨 ⓒ 스튜디오 반 관련사진보기

- 활발한 연극 활동 중에도 일반인을 위한 연기 프로그램을 진행하고 있으시죠?

- 특히 중장년층이 연기에 관심이 있는 이유가 무엇일까요?

- 하지만 다른 취미와 다르게 막상 연기를 배우려면 쉽지 않을 듯해요.

큰사진보기 ▲'제25회 월드 2인극 페스티벌’ 시민참가작 <오늘도, 여기> 연습 중인 중년 수강생 ⓒ 전윤정 관련사진보기

- 일반인들에게 연기 수업은 어떻게 진행하고 계시나요?

- 그동안 만난 수강생 중 인상적인 분을 꼽으신다면요?

큰사진보기 ▲'제25회 월드 2인극 페스티벌’ 시민참가작 부문에서 연기상을 탄 수강생과 함께 ⓒ 전현아 관련사진보기

- 지난달 열린 '제25회 월드 2인극 페스티벌'에서 연기 지도한 팀이 시민 참가작 부문 연기상을 받았다고 들었습니다. 그분들이 참가하게 된 계기와 과정이 궁금합니다.

- 보람을 느끼셨겠어요!

- 연기에 관심 있는 특히 중장년 세대에게 연기 수업을 권하고 싶은 이유를 말씀해주신다면요.

- 외국에서도 중장년층이 연기에 관심이 많은지 궁금해지네요.

큰사진보기 ▲일반인을 대상으로 한 연기 수업을 활발하게 진행 중인 배우 전현아 씨 ⓒ 전현아 관련사진보기

- 마지막으로 연기 수업에 관심이 있지만, 망설이는 분들께 한 마디 부탁드립니다.

올해 낭독을 함께 공부한 사람들과 낭독팀 <더 보이스>를 만들었다. 나는 낭독극 공연을 기획하던 중 배우 전현아씨가 진행하는 마포 아트센터 낭독극 수업을 알게 됐다. 수업 제목은 낭독극이지만 수업 내용은 '연기 수업'에 가까웠다. 다양한 연령대의 수강생들은 수업 내내 조용하고 내향인처럼 보였다.젊은 세대는 학교나 회사 발표 혹은 일상 대화에 필요한 정확한 발성과 발음을 도움 받고 싶다는 목적성이 뚜렷했지만, 중장년층은 나처럼 호기심에, 어릴 때 꿈이어서, 이미 수업을 여러 번 들으면서 삶의 활기를 찾았기 때문에 등등 이유가 다양했다.한 달 뒤, 대본 연습에 들어가자 다들 몰입해 큰 목소리를 내며 적극적으로 연기하는 모습에 깜짝 놀랐다. 특히 이 수업을 여러 번 듣고 있는 중년분은 연기를 통해 삶의 활기를 찾는다고 해서 인상적이었다. 선생님도 최근 연기를 위해 직장을 그만두거나, 연극제에 참가해 연기상을 타는 등 연기의 매력에 푹 빠진 중년들의 이야기를 종종 해주었다.나는 취미 연기를 배우는 중년 세대가 많다는데 놀랐고, 배우고자 하는 이유가 궁금해졌다. 일반인을 대상으로 한 연기 수업을 활발하게 진행 중인 배우 전현아씨를 만나 더 깊은 이야기를 들어보았다."올해 아버지(배우 전무송)와 부녀로 등장하는 연극 <더 파더>와 연극 <문턱>으로 관객분과 만났습니다. 지금은 연극 집단 반 30주년 기념 공연 <푸른 점의 진주> 준비 중인데요. 내년 본 공연에 앞서 이번 달 12월 27일, 28일 먼저 낭독극으로 여러분을 찾아 뵈려고요.""네, 저와 남편(김진만 연출가)이 운영하는 아카데미 액팅 아지트 그루 외에도 마포 아트센터 '배우를 꿈꾸다', 양천구 건강 힐링 문화관 '감정 잇는 연극' 등 여섯 곳에서 비전공자 일반인들을 대상으로 연기 수업을 하고 있습니다. 수강생은 20,30대부터 70,80대 시니어까지 다양한데요. 45세에서 60세 그러니까 중장년층이 가장 많습니다.""우리가 어릴 때 배웠던 노래 있잖아요. "텔레비전에 내가 나왔으면~ 정말 좋겠네~" 중장년층은 텔레비전 세대예요. 1956년에 텔레비전 첫 방송이 시작되었으니까요. 그런(방송 연예) 쪽으로 꿈을 키우면, 당시 부모들은 소위 '딴따라'라고 해서 반대하는 경우가 많았죠. 그래서 다른 직업을 갖고 살다가, 이제 자신을 돌아보는 시간이 주어지니까 '나 옛날에 하고 싶었는데, 지금 해봐도 될까'라는 생각으로 도전하는 것 아닐까 싶어요.""맞아요. 연기 수업에 오기까지 많이 망설였다는 얘기를 자주 들어요. 미술이나 음악, 무용 등은 가르치는 곳도 많아 쉽게 시도해볼 수 있는데, 연기는 엄두를 못 냈었다고요. 하지만 연기를 배워서 무대에 서고 싶다는 욕구보다는 호기심이나 치유적인 목적이 더 많더라고요. '나를 알고 싶다' '자존감을 키우고 싶다' 등등요. 내 말투가 딱딱해서 가족이 상처받으니까 '연기라는 가면을 써보고 싶다'라는 분이 있는가 하면, 반대로 사회 생활에서 늘 가면을 쓰고 있으니 이 시간만이라도 '가면을 벗고 싶다'라는 분도 계시고요.""수업마다 조금씩 다른데요. 아카데미 액팅 아지트 그루에는 시니어 배우 전문반, 공연하는 작품 발표 반 등이 있습니다. 기본적인 연기이론부터 시작해서, 발성, 발음, 감정 표현 등 실기 위주의 교육이에요. 마포 아트센터 수업은요, 수강생들이 대사 외우기를 부담스러워해 낭독극 형식으로 진행하지만, 각자 배역을 맡고 한 작품을 발표하는 전통 연기 수업 방식이죠. 그 외 수업은 치유 프로그램에 더 가까워요. 물론 희곡이나 드라마, 영화 속 대사를 가지고 연기를 하지만, 평소와 다른 표정을 지어보고 목소리도 크게 내보면서, 자존감과 자신감 키우는 방향으로 가고 있어요.""중년 여자분인데 소위 말하는 스펙이 좋았어요. 외국에서 공부했고, 남들 부러워하는 직장에 다녔는데, 매번 피로한 모습이 안타까웠어요. 수업 전 간단한 근황 토크 시간에 '잠을 못 잤어요, 업무가 너무 많았어요' 이런 얘기를 많이 했어요. 어느 순간인가부터 '저는 이 수업만 기다려요'라는 말로 바뀌더니, 주위 사람들이 취미를 물어보면 '내 취미는 연기야'라고 자신 있게 얘기를 한다고 하더라고요. 그렇게 조금씩 웃음을 찾으면서, 본격적으로 연기하고 싶으시다면서 직장을 그만두셨어요. 물론 이쪽(연기) 분야도 만만치 않아 걱정도 되지만, 그분의 환한 표정과 활기찬 목소리는 잊을 수 없네요.""네, '월드 2인극 페스티벌'은 25년이나 된 전통 깊은 예술축제인데요. 전문 배우들이 참가하는 정식 경연이 있고요, 비전공자들이 참가하는 시민참가작 경연이 있어요. 양천구 '감정 잇는 연극' 수업에서 만나 친해진 40,50대 여성 두 분이 도전해 보고 싶다고 했어요. 두 분의 삶과 고민을 담아서 제가 극본을 썼고요. 자신들의 이야기다 보니까 연기할 때 집중도가 높았죠. 한 분이 오랫동안 난임 시술을 시도했던 내용이 있는데요. 배우가 공연 때 그 부분에서 펑펑 울었어요. 공연 완성도 면에서 제가 절대 울면 안 된다고 말씀을 드렸는데(웃음) 심사위원들이 진정성을 느꼈나 봐요. 그분이 연기상을 받았어요.""사실 수강생들이 '상을 탔어요, 본격적으로 배우 활동할래요' 하는 말보다는 '일상에서 달라졌다'는 얘기를 들었다고 할 때 가장 보람을 느껴요. 가족들이 '엄마 왜 이렇게 밝아졌어?', '당신, 요즘 활력이 넘쳐!'라거나, 친구들을 만났는데 '너 좀 달라졌다', '이렇게 말을 잘하는 애였니?' 이런 얘기를 들었다고 말할 때 저는 참 좋더라고요. 그분들 삶의 질이 향상된 것 같아 뿌듯하죠.한 번은 막 은퇴한 60대로 만들어진 그룹과 수업을 했는데요. 그분들의 이야기로 대본을 만들고 연기지도를 했죠. 끝나고 한 분이 와서 '인생의 1막을 잘 마무리하고 넘어갈 수 있게 도와줘서 고맙다'라고 했어요. 평소에 새로운 인생 2막을 시작하게 해줘서 고맙다는 얘기는 자주 들었는데, '연기 수업으로 1막 마감을 잘했다'라는 얘기를 들은 건 처음이었거든요. 내가 이런 역할도 하는구나 싶어 새로운 느낌이었죠.""연극은 종합 예술이잖아요. 일반인들도 이 작업 통해 얻는 것이 많다고 생각해요. 저는 연극영화과 학생들 가르칠 때도 '연기는 관찰로부터 시작한다'라고 강조해요. 재료가 있어야 흉내라도 내잖아요. 그 재료 수집으로 '관찰'을 많이 해야 하는데, 그 능력을 키우면 일상생활에서도 타인과 소통할 때 도움 된다고 생각해요. 타인을 잘 관찰하면서 '이 사람은 이런 고민을 하고 있구나, 저 사람이 저런 생각을 하고 있구나' 이해하면, 소통이 훨씬 쉬워질 수 있거든요.또 하나는 연기를 통해 깊이 '몰입'할 수 있다는 거예요. 요즘 사람들은 일상에서 해야 할 일이 워낙 많아서 한 가지에 몰입하기가 힘들잖아요. 어떤 일을 하면서 이미 머릿속은 다음 해야 할 일을 떠올리고 있고요. 하지만 대본 속의 인물을 상상해보고 그 상황으로 들어가 인물을 표현하다 보면 깊이 '몰입'하게 되거든요. 이런 집중과 몰입을 통해 일상을 벗어나 보는 것이 삶에 활력이 될 수 있죠.""일본의 경우는 우리보다 먼저 고령화가 돼서 그런지 노인 극단들이 꽤 많이 있어요. 어떤 노인 극단은 '느려도 괜찮다. 꾸준히 나올 사람만 찾는다'라고 모집공고를 냈데요. 처음엔 어르신들이 대사를 외울 때 오래 걸리고 동선도 어설펐는데, 지금은 지방 공연도 다닐 정도로 활발하게 활동하는 극단이 많다고 들었습니다. 우리나라에는 경상북도 칠곡군에 50세 이상으로 구성된 <칠곡 시니어 연극 극단>이 대표적이죠. 취미로 시작한 연기로 함께 작품을 만들어가면 성취감도 있고 더 좋겠죠.""요즘 사람들 특히 중장년층에게 '쉼 결핍 증후군'이 있다고 해요. 평소 일에 쫓기며 생활하니, 막상 시간이 생겨도 온전히 쉬지 못한다는 거죠. 쉬면서도 자신이 게으르거나 쓸모없는 사람이 된 것 같은 기분이 들고, 죄책감마저 느낍니다. 바쁘지 않으면 불안해지고요. 그래서 충분히 잘 쉬고 잘 놀아야 하는데요. 그런 면에서 연기는 좋은 프로그램이라고 생각해요.실컷 놀기도 하면서 성취감을 느낄 수 있으니까요. 대본을 보고 머리로 생각해야 하니까 인지 저하 예방에도 도움이 되고요. 소리를 내고 직접 몸도 움직이면서 감정도 풀어낼 수도 있으니까요. 몸과 마음이 건강해질 수밖에 없겠죠? (웃음) 더 많은 분이 가벼운 마음으로 오셔서 연기 수업을 경험하시길 바랍니다."인터뷰 중 '연기는 관찰에서 시작된다' 는 말이 인상적이었다. 나를 관찰하고 타인을 관찰하면서 이해와 공감을 넓히는 데 연기는 좋은 도구가 되리라 생각된다. 나 역시 연기 수업 시간에 지금까지 써보지 않은 얼굴 근육을 움직이고 때론 과장되게 웃고 우는 연기를 통해 내 안에 감정을 녹일 수 있었다.'즉흥 상황극'에는 다른 수강생이 표현하는 상황을 맞춰야 했는데, 내가 타인 표정과 몸짓을 이렇게 집중해서 본 일이 있었나 싶었다. 억눌렀던 내 감정을 돌보고, 따뜻한 곁을 내주고 싶은 중장년층에게 2026년 새해, 새로운 취미를 찾고 있다면 연기가 어떨까 권해본다.