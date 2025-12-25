계엄 1년, 여전히 질주중인 윤석열표 '의료민영화'

무상의료운동본부는 2007년, 삼성이 원격의료를 운운하기 시작하던 시절부터 원격의료는 노동자와 서민을 위한 대안이 아님을 주장하며 영리 기업들을 위한 원격의료 법제화 시도를 저지해 왔다. 그럼에도 윤석열 정권에서 원격의료 법제화가 급물살을 타며 다시 한 번 한국 사회가 미국식 의료 민영화로 흘러들어갈 위기에 처해 있다. 이에 무상의료운동본부는 영리플랫폼이 주도하는 원격의료의 실체를 더 널리 알리고 문제점과 대안을 논하기 위해 몇 차례에 걸쳐 원격의료 법제화를 다루는 글을 연재하고자 한다. 많이 읽고, 주변에 권해주길 바란다.

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ melany_tuinfosalud on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 12월 12일 국회 소통관에서 닥터나우 방지법의 본회의 처리를 촉구하는 국회의원들과 시민사회 관계자들이 함께 기자회견을 개최했다. ⓒ 김윤 국회의원 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲닥터나우 홈페이지 ⓒ 닥터나우 홈페이지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 건강권실현을위한보건의료단체연합 정책국장입니다.