초미세먼지 배출량 19.3% 줄었다... 산불·건축 착공 감소 영향

203년도 초미세먼지(PM-2.5) 연간 배출량은 전년도보다 1만2000톤(19.3%) 감소한 4만7957톤으로 집계됐다. 초미세먼지 배출이 감소한 원인으로는 산불 피해 면적 및 건축 착공 면적이 줄었기 때문인 것으로 보인다.
기후에너지환경부 소속 국가미세먼지정보센터는 17일 이같은 내용을 담은 '2023년 국가 대기오염물질 배출량 산정 결과'를 발표했다.
다른 주요 대기오염물질의 경우 질소산화물(NOx)은 4만9000톤(5.7%), 휘발성유기화합물(VOCs)은 3만9000톤(4.1%), 황산화물(SOx)은 500톤(0.4%) 줄었다. 다만 암모니아(NH3)는 300톤(0.1%) 소폭 늘어났다.
이들 물질의 증감 원인으로 황산화물, 질소산화물 및 휘발성유기화합물은 석탄 화력발전의 비중 축소와 상한제약, 노후 경유차 조기폐차 및 저공해차 보급확대 정책 등의 효과가 반영돼 배출량이 감소했다는 것이 센터의 분석이다.
대기오염물질 배출량 변화를 살펴보면 2016년 이후 대부분 대기오염물질 배출량이 지속적으로 줄어들고 있다.
국가미세먼지정보센터는 "2016년 대비 초미세먼지의 원인물질인 황산화물과 질소산화물은 각각 60%, 36% 감소했으며, 직접 배출되는 초미세먼지는 31% 감소하여 그 폭이 두드러졌다"면서 "그 결과 초미세먼지의 대기질 농도 또한 배출량 변화와 유사하게, 뚜렷한 개선 경향을 보였다"고 설명했다.
또한 센터는 대기질 관리 정책 현안에 빠르게 대응하기 위해 2024년 추정 배출량을 산정했다. 추정 배출량은 조기 입수한 자료를 우선 적용하고, 그 외 사회·경제 지표를 바탕으로 했다. 그 결과, 초미세먼지 연간 배출량은 4만7677톤으로 소폭 감소했으며, 나머지 오염물질은 2023년과 유사할 것으로 예상했다.
한편 국가미세먼지정보센터는 국가데이터처, 기상청, 산림청 등 국내 150여 개 기관에서 만든 260개 자료를 활용해 배출량을 산정했다. 특히 올해는 기존 산정 방법에서 유기화학 제품 제조시설, 노천 및 농업잔재물 소각 등에서 배출되는 대기오염물질 산정 방법을 개선해 정확도를 높였다고 한다.
이번 배출량 산정 결과는 지난 11월 25일에 열린 '제25차 국가 대기오염물질 배출정보 관리위원회'의 심의를 통해 확정됐다. 오는 18일부터 국가미세먼지정보센터 누리집(air.go.kr
)을 통해 공개된다.