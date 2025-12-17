버스 대신 두 발을 선택했다, 디자이너의 퇴근길 운동

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲퇴근길노을이 깔리는 퇴근길의 풍경은 이상하게 마음을 뭉클하게 한다. ⓒ 유수영 관련사진보기

큰사진보기 ▲완연했던 가을퇴근길에 마주친 노란색 건물과 노랗게 물든 은행나무의 조화가 멋스러웠다. ⓒ 유수영 관련사진보기

하루 대부분을 의자 위에서 보내는 직업은 몸에 분명한 흔적을 남긴다. 디자이너라는 직업 특성상 작업 시간의 거의 전부를 모니터 앞에서 보내고, 퇴근 후에도 앉아서 해야 하는 부업이 이어진다. 자연스럽게 다리를 움직이는 시간은 극도로 줄어들었다. 어느 순간부터 다리는 쉽게 붓기 시작했다.얼마 전 받은 건강검진 결과는 그런 생활을 그대로 반영하고 있었다. 운동을 권장한다는 진단이 적혀 있었다. 특별히 새로운 이야기는 아니었지만, 이번에는 가볍게 넘기기 어려웠다. 부모님 모두 당뇨를 앓고 있는 가족력이 있었고, 나 역시 생활습관을 바꾸지 않으면 같은 길을 갈 수 있겠다는 생각이 들었다. 여기에 현실적인 문제 하나가 더해졌다. 매달 빠져나가는 버스비였다. 작은 금액 같지만 매일 쌓이면 부담이 됐다.결국 선택한 방법은 걷기였다. 집과 회사 사이는 4km가 조금 넘는 거리다. 빠르게 걸으면 1시간, 천천히 걸으면 1시간 20분가량이 소요된다. 처음엔 '매일 걷기엔 무리 아닐까'라는 생각이 앞섰다. 하지만 운동을 따로 하기 어려운 생활 패턴 속에서, 퇴근 시간을 운동으로 바꾸는 것만큼 현실적인 방법은 없었다.걷기는 퇴근길에만 한다. 하루를 시작하는 시간보다는, 하루를 마무리하는 쪽이 나에게 맞았다. 해가 서서히 기울며 거리가 물들고, 버스를 타고는 그냥 지나쳤을 풍경들이 눈에 들어오기 시작했다. 낮과 밤의 경계에서 가게 불이 하나둘 켜지고, 어둠이 내려앉은 골목에서는 각자의 하루를 정리하는 사람들의 발걸음이 스친다. 그 풍경을 지나며 걷는 시간은 단순한 운동이 아니라, 하루를 정리하는 과정이 됐다.걷기 운동을 시작하고 가장 먼저 달라진 건 하루의 리듬이었다. 버스를 탈 때는 시간에 쫓기듯 이동했다면, 걷는 퇴근길에서는 속도를 스스로 조절하게 된다. 숨이 가빠지면 천천히 걷고, 몸이 풀리면 보폭을 넓힌다. 자연스럽게 몸의 상태를 살피는 시간이 생겼다. 별도의 운동 계획표 없이도 하루에 최소 8천 보 이상을 꾸준히 걷게 됐다.걷는 동안 머릿속도 정리됐다. 종일 이어지는 업무와 부업, 해야 할 일들로 복잡했던 생각들이 걸음에 맞춰 정리됐다. 일부러 음악을 듣지 않고 걷는 날도 많다. 발바닥이 바닥에 닿는 느낌, 호흡의 속도, 계절의 변화 같은 사소한 것들이 오히려 마음을 차분하게 만든다. 운동이 단순히 몸을 위한 행위에 그치지 않고, 생각을 비워내는 시간이 되었다.신체적인 변화도 서서히 나타났다. 퇴근 후 다리의 붓기가 줄었고, 아침에 신발을 신을 때 느껴지던 답답함도 덜해졌다. 무엇보다 하루 종일 앉아 있다가 바로 잠드는 생활에서 벗어나, 몸을 충분히 사용했다는 느낌이 남았다. 걷기 운동이 커다란 체중 감량이나 눈에 띄는 성과를 가져온 것은 아니지만, 몸이 보내는 경고를 외면하지 않고 있다는 안도감은 분명했다.버스비를 아끼는 효과도 무시할 수 없다. 한 달로 계산하면 적지 않은 금액이 된다. 운동을 위해 돈을 쓰는 대신, 걷기를 통해 지출을 줄이고 건강을 챙기는 구조가 만들어졌다. 의도하지 않았지만, 생활 전반이 조금 더 간단해졌다.운동은 늘 결심의 영역에 머무르기 쉽다. 하지만 몸이 보내는 경고음, 가족력, 생활 여건이 한꺼번에 맞물리자 선택지는 생각보다 분명해졌다. 버스 대신 두 발로 걷는 출근길은 특별한 건강 관리법은 아니지만, 지금의 나에게는 가장 지속 가능한 운동이다. 이 선택이 하루를, 그리고 앞으로의 시간을 조금 더 오래 버틸 수 있게 해주길 기대해 본다.