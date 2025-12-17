동교동은 '국가 유산'인데 일산은 '방치'... 3년째 문 닫힌 DJ 사저, 왜?

큰사진보기 ▲굳게 닫힌 사저의 문이 활짝 열리기를 염원합니다고양역사문화포럼 회원들과 최승원 국토교통부 장관 정책보좌관이 굳게 닫힌 김대중 전 대통령 일산 사저 앞에서 ‘굳게 닫힌 사저의 문이 활짝 열리기를 염원합니다’라고 적힌 현수막을 들고 기념관 정상화를 촉구하고 있다. ⓒ 고양역사문화포럼 관련사진보기

큰사진보기 ▲시가 사놓고 문 걸어잠긴 '대통령의 집'고양시 정발산동에 위치한 김대중 전 대통령의 일산 사저. 고양시가 매입했음에도 불구하고 운영 예산 삭감 등을 이유로 3년째 문이 굳게 닫혀 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양시김대중대통령사저기념관을 방문한 고양시의회 신인선 의원신인선 고양시의원(오른쪽)이 김대중 대통령 사저 기념관 현판을 가리키며 굳게 닫힌 시설의 조속한 개방을 촉구하고 있다. ⓒ 고양역사문화포럼 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민 품으로 돌아오지 못한 공간사저 외벽 붉은 벽돌 담장에 금이 가 있다. 고양시 공유재산임에도 불구하고 사실상 방치 상태다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲준비는 끝났는데 ...김대중 전 대통령이 거주할 당시의 모습을 간직한 일산 사저 내부. 고양시가 매입하여 내부 정비까지 마쳤으나, 예산 문제로 개방하지 못하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 역사적 공간은 박제된 전시물이 아니라, 시민들이 드나들며 기억을 공유할 때 비로소 생명력을 얻습니다. 고양시 일산 사저는 한국 현대사에서 최초의 평화적 정권교체를 준비했던 기념비적인 장소입니다. 정치적 입장이나 이념을 떠나, 이러한 역사적 자산이 방치되는 것은 지역사회의 큰 손실입니다. 고양시가 하루빨리 관련 예산을 복원하고, 닫힌 문을 열어 시민들에게 이 공간을 돌려주기를 희망합니다.

16일 국가유산청에 따르면 문화유산위원회는 서울 마포구에 있는 '서울 동교동 김대중 가옥'을 국가등록문화유산으로 등록하기로 결정했다. 하지만, 김대중 전 대통령이 1997년 대통령 당선의 영광을 안았던 경기도 고양시 일산동구 정발산동 사저는 3년째 굳게 문이 닫힌 채 방치되고 있는 실정이다.차기 대권을 꿈꾸며 '준비된 대통령'으로서의 비전을 다듬었던 역사적 현장이 민선 8기 고양시정부의 예산 삭감과 무관심 속에 '도심 속 흉물'로 전락하고 있다는 지적이다.지난 13일 오전, 고양시 일산동구 정발산동에 위치한 '김대중 대통령 사저 기념관'. 평소라면 관람객들의 발길이 이어져야 할 이곳은 적막감만이 감돌았다. 대문은 굳게 잠겨 있었고, 입구에는 먼지와 이물질들만 잔뜩 쌓여 있어 오랫동안 사람의 손길이 닿지 않았음을 짐작게 했다.이곳을 찾은 시민단체 회원들과 지역 정치인들은 "민주주의와 평화의 상징인 이곳이 정치적 이유로 탄압받고 있다"며 분통을 터뜨렸다.이 사저는 김대중 전 대통령이 1996년 8월부터 1998년 청와대로 거처를 옮기기 전까지 거주했던 곳이다. IMF 외환위기 극복 방안을 구상하고, 대한민국 최초의 평화적 정권 교체를 이뤄낸 역사적 산실이다.<고양신문>의 지난 11월 15일 보도를 참고하면, 시는 민선 7기 시절인 2020년 3월 이 건물의 역사적 가치를 인정해 23억 5000만 원을 들여 매입했다. 이후 리모델링을 진행했고, 2021년 6월, 평화·인권·민주주의를 교육하는 기념관으로 시민에게 개방했다. 개관 초기에는 하루 평균 수십 명의 시민과 학생들이 방문하며 민주주의 교육의 장으로 활용됐다.그러나 "2022년 7월 민선 8기 이동환 시장이 취임한 후 상황은 급변"했다는 게 <고양신문>의 설명이다. <고양신문>에 따르면, "시는 2023년 본예산 편성 과정에서 사저 기념관 운영 예산 약 9000만원(사무관리비, 인건비, 운영비 등)을 전액 삭감"했고, "당시 편성된 예산은 전기세, 재산세 등 최소한의 공과금 700여 만 원에 불과했다"고 한다.상황이 이렇다 보니, "기념관은 2023년 1월 1일부로 일반 시민 관람을 중단하고 사실상 무기한 폐쇄"에 들어갔으며, "기념관 운영을 위해 채용됐던 관리자 1명과 해설사 2명 역시 재계약이 이뤄지지 않았다"고 전해진다. 개관 1년 6개월 만에 모든 기념사업과 교육 프로그램이 '올스톱' 된 것이다.이날 현장을 찾은 신인선 고양시의원(더불어민주당)은 고양시의 일방적인 행정을 강하게 비판했다.신 의원은 본지와의 통화에서 "과거 '고양시 김대중 대통령 사저 기념관 심의위원회' 위원으로 활동했었다"며 위원회가 이후 해체된 과정에도 문제가 있었다고 주장했다. 그는 "매우 안타깝고 분노스러운 상황"이라고 목소리를 높였다.그렇다면 고양시는 이 공간을 어떻게 활용할 계획일까. 취재 결과, 시는 현재 구체적인 재개관 계획을 가지고 있지 않은 것으로 확인됐다.기념관 업무를 담당하고 있는 고양시 주민자치과 인권팀 관계자는 기자와의 전화 인터뷰에서 "현재 김대중 대통령 사저 기념관은 고양도시관리공사에 위탁해 노후화된 시설의 유지 관리 업무만 하고 있다"라고 밝혔다.관계자는 "건물이 낡아 누수나 파손 등을 막기 위한 최소한의 관리를 하는 수준"이라며 "시 정책상 국가 유산 등록이나 시설 개방, 활용에 대한 구체적인 계획은 현재로서는 없는 상태"라고 선을 그었다.이날 사저 앞에서 만난 '고양역사문화포럼' 회원들은 3년째 방치된 기념관을 보며 탄식을 쏟아냈다. 이들은 "동교동 사저가 국가등록문화유산으로 등록을 추진한다고 하며 온 나라가 떠들썩할 때, 정작 고양시는 멀쩡히 사놓은 사저조차 문을 걸어 잠그고 있다"며 "이것이 김대중 대통령이 거주했던 도시다운 행정인가"라고 성토했다.<고양신문> 역시 앞선 보도에서 "김대중 대통령 사저 기념관 심의위원회 위원장을 지낸 강경민 목사는 '기념관은 정치성이나 이념을 뛰어넘어 평화와 인권을 향한 시민운동 공간으로 활용되어야 한다는 취지가 있었다'며 안타까움을 표했다"고 전했다. 또한 한 지역 인사의 말을 인용해 "김 대통령을 한쪽 이념으로만 옭아매는 것을 지양해야 한다"고 지적하기도 했다.민선 7기 당시 계획대로라면 지금쯤 이곳은 학생들과 시민들이 민주주의의 역사를 배우고 체험하는 교육장으로 북적여야 했다. 그러나 고양시의 '예산 다이어트' 논리 속에 갇혀, 이 소중한 공간은 창고처럼 변해가고 있다.문화유산은 단순히 낡은 건물을 소유하는 것이 아니다. 그 공간에 깃든 가치를 시민들과 공유할 때 비로소 생명력을 얻는다. 마포구 동교동 사저가 '인동초의 삶'을 보여준다면, 고양시 일산 사저는 '평화적 정권교체'와 '준비된 국정 운영'을 상징하는 독보적인 공간이다.고양시는 이미 하드웨어(건물)를 가지고 있다. 부족한 것은 소프트웨어(운영 예산)와 마인드(행정 의지)다. 3년째 굳게 닫힌 일산 사저의 자물쇠를 여는 열쇠는 결국 이동환 고양시장의 손에 쥐어져 있다.지역의 시민단체와 정치인들이 이 문제를 다시 공론화할 것으로 보이는 가운데, 이동환 시장과 고양시가 어떤 답변을 내놓을지 귀추가 주목된다.