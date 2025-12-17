기흥·수지 '과밀', 처인 '한산'... 용인 교육환경 '삼색 지도'

큰사진보기 ▲고교평준화 시행 직후인 2017년 열린 청소년 잡 페스티벌 모습 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲고교평준화 시행 이후 개교한 용인삼계고 3학년 학생 프로그램 모습 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 교육정책과 및 평생교육과 사업별 예산지출 내역 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인교육지원청이 교육공동체 감동시킨 교육활동 보호 포럼 개최했다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

경기도 용인시는 2015년 고교평준화 시행에 들어갔다. 당시 고교평준화 시행에는 기대가 컸다. 지역별 교육 차를 최대화할 수 있을 것이라는 기대 때문이었다. 10년째 맞은 용인시 고교 현황은 어떨까.용인특례시는 수도권에서 가장 역동적으로 성장한 도시다. 인구 증가 속도는 전국 최고 수준에 가깝고, 도시 확장과 산업 개발, 교통망 구축이 이어지며 생활권은 매년 새로운 형태로 재편되고 있다.그러나 도시의 빠른 확장은 교육환경에서도 뚜렷한 흔적을 남겼다. 특히 기흥·수지·처인구로 이어지는 세 개의 생활권은 서로 다른 교육 현실 속에서 성장했고, 이 차이는 단순한 인프라 격차를 넘어 지역 공동체의 미래 구성을 바꾸는 요인이 되고 있다.<용인시민신문>은 '용인형 교육발전특구 구축방안' 자료를 토대로 용인 교육현황을 세밀히 분석해, 세 지역이 겪고 있는 교육적 불균형의 구조를 짚어봤다.2024년 기준 용인 전체 학생 수는 13만 4948명이다. 이 가운데 기흥구는 41.0%(5만 5392명), 수지구는 36.7%(4만 9536명)를 차지한다. 두 지역을 합치면 용인 학생의 77%가 집중돼 있다는 의미다. 반면 처인구는 22.2%(3만20명)로 면적은 가장 넓지만 교육 인구 비중은 가장 낮다.이 같은 학생 수 분포는 지역 간 학령인구 구조가 근본적으로 다름을 보여준다. 신도시 중심의 기흥·수지는 대규모 공동주택과 꾸준한 유입 인구를 기반으로 성장했지만, 처인구는 기존 시가지와 농촌 지역이 혼재된 형태로 완만한 증가세를 보였다. 학생 수 자체의 차이는 곧 시설 수요와 교육 밀집도의 차이로 이어진다.자료에 따르면 유아·초·중등 단계의 학교 수 구성에서도 세 지역 간 차이가 일반적인 인구 비중과 같은 방향을 보인다.특히 유치원 학생 배분에서 기흥구는 공립유치원 학생 44.8%, 사립유치원 학생 51.6%로 모두 시 전체에서 가장 높은 비중을 차지한다. 이는 인구 유입이 빠른 지역일수록 사립 중심의 유아교육기관 확대가 먼저 나타나는 전형적 구조를 그대로 보여준다.초·중·고 학교 배치는 학생 수 증가 속도와 연동돼 있어 기흥·수지의 공급이 상대적으로 빠르게 이뤄졌지만, 처인구는 지역적 특성과 낮은 밀도로 인해 설치 속도가 더디게 누적된 모습을 보인다. 숫자 자체만 놓고 보면 수도권 다른 지역과 비슷한 수준이지만, 상대적 격차는 이미 구조화됐다.세 지역 간 교육 환경의 격차가 가장 두드러지는 지점은 '교육 밀집도'다. 보고서에 제시된 지표인 학교당 학생 수, 학급당 학생 수, 교원 1인당 학생 수는 지역별 과밀 정도와 교육 여건의 현실을 측정하는 핵심 수치다.상세 지표를 살펴보면 학교당 학생 수는 수지구 796명, 기흥구 694.1명, 처인구 491.5명 순이다. 학급당 학생 수는 수지구 25.9명, 기흥구 24.1명, 처인구 20.1명이며 교원 1인당 학생 수는 수지구 14.2명, 기흥구 13.1명, 처인구 10.3명이다.수지구는 모든 지표에서 가장 높은 밀집을 기록했다. 기흥구 역시 뒤를 잇는 수준이다. 두 지역 모두 용인의 평균치를 웃돌며, 학급당 학생 수는 전국 평균보다도 높은 구간에 속한다. 수지·기흥 신도시의 고른 정주 여건은 교육 수요를 폭증시키는 요인이 됐지만, 공급이 이를 따라잡지 못하면서 교사당 학생 부담 증가, 과밀 학급 장기화라는 문제가 나타나고 있다.반면 처인구는 학교당·학급당 학생 수 모두 가장 낮은 수치를 기록한다. 적은 학생으로 운영되기 때문에 여유로운 학습 환경을 제공할 수 있다는 장점도 있으나, 학교 선택권이 제한되고 지역 내 교육 인프라 접근성이 떨어지는 단점도 동시에 존재한다.세 구의 교육 인프라는 또 다른 양상을 보여준다. 특히 도서관·작은도서관·청소년시설 등은 학생들의 방과 후 활동과 학습 격차에 직접적인 영향을 미친다.공공도서관 수는 처인구 6개, 기흥구 9개, 수지구 5개며 작은도서관 수는 처인구 27개, 기흥구 76개, 수지구 41개로 차이가 다소 많이 난다.기흥구는 모든 인프라에서 가장 많은 숫자를 보유하고 있다. 도시 규모와 인구 밀도를 고려하면 자연스러운 결과지만, 인프라와 학습 수요의 동반 성장이 비교적 안정적으로 이뤄진 지역이라는 해석도 가능하다.흥미로운 점은 청소년시설의 분포다. 청소년센터·문화의집 등 청소년 지원시설은 총 14개인데, 3개 구별로 살펴보면 처인구 7개, 수지구 4개, 기흥구 3개다.기흥·수지가 학생 수에서는 압도적으로 우세하지만, 청소년시설은 오히려 처인구에 가장 많이 배치돼 있다. 이는 역사적·행정적 분배의 누적 결과로 보이며, 실제 수요와의 불균형이 나타나는 부분이다. 즉, 교육 인프라의 총량은 기흥이 가장 많고, 처인은 특정 분야에서만 집중돼 있으며, 수지는 가장 높은 교육 밀집에도 불구하고 시설 접근성이 상대적으로 낮다는 의미다.교육 환경의 불균형은 결국 시민의 이동 결정에도 영향을 미친다. 자료에 따르면 최근 4년 동안 용인을 떠난 전출 인구 중 '교육'을 이유로 기재한 숫자는 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.2020년 5456명에서 2023년 6308명에 이른다. 특히 10대 청소년의 전출은 동일 기간 증가했는데, 이는 학급 과밀·진학 경쟁·교육 서비스 접근성 문제 등이 주거 이동의 주요 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다. 이 같은 흐름은 향후 지역 간 교육격차가 도시 내부의 이동 패턴을 결정짓는 중요한 변수로 떠오를 가능성을 보여준다.자료 기반 분석을 종합하면 용인의 교육 환경은 크게 세 가지 축으로 나뉜다. 수지구는 '밀도의 도시'다. 높은 학급당 학생 수와 과밀 교실에 교원 1인당 학생 수 최다를 보인다. 도서관 수는 적정 수준이지만 청소년시설은 상대적으로 부족하다. 교육 수요가 가장 높으나 공급 속도가 따라가지 못하는 구조로 볼 수 있다.기흥구는 '풍부한 인프라와 빠른 성장의 그림자'로 규정할 수 있다. 도서관·작은도서관 등 교육 인프라가 3개 구 중 가장 풍부하다. 학생 수 절대량이 가장 많아 향후 과밀 가능성도 존재한다. 다양한 주거·산업 개발로 교육 수요가 꾸준히 증가 중인 점도 교육 여건을 변화시킬 중요한 부분이다.처인구는 '낮은 밀도·낮은 선택권의 이중구조'다. 우선 학급 및 교원 밀집도는 가장 낮았지만 쾌적한 학습 환경 제공이 가능하다는 장점을 갖고 있다. 하지만 공교육 선택권·시설 다양성 부족과 교육 서비스 접근성에서 기흥·수지 대비 상대적 열세는 여전히 근본적 해결이 이뤄지지 않고 다각적 숙제가 남아 있다.이와 관련해 연구원은 용인형 교육발전특구 필요성에 대해 논의할 것을 건의하고 있다. 용인은 대한민국에서 보기 드물게 세 개의 생활권이 서로 다른 교육적 요구를 갖는 도시다. 빠른 도시 성장 속에서 교육체계는 이를 충분히 따라가지 못했다. 교육 인프라의 공정한 배치, 과밀 문제 해결, 지역별 특성에 맞는 맞춤 정책이 동시에 필요하다.보고서는 용인시가 추진 중인 교육정책의 방향성으로 ▲학교 교육과정 창의성 강화 ▲학생 맞춤형 진로·학업성취 프로그램 ▲방과후 교실 등 돌봄·학습 지원 확대 ▲유치원 교사 역량 강화 ▲지역 내 교육기관과의 협업 체계 구축을 제시했다.이는 중장기적으로 '교육발전특구' 모델로 확장될 기반이며, 세 지역의 다른 조건을 균형적으로 고려할 때 비로소 효과를 발휘할 수 있다.용인의 교육격차는 단순히 '많고 적음'의 문제가 아니다. 기흥·수지의 과밀, 처인구의 인프라 부족은 교육 기회의 공정성과 직결되는 문제이며, 이는 지역 정주성과 도시경쟁력 전체에 영향을 미친다.교육은 도시의 미래를 결정하는 가장 중요한 기반이다. 세 지역의 교육 여건 차이를 이해하고 균형 회복을 위한 정책적 투자가 이루어진다면, 용인은 더 이상 '세 개의 다른 교실'이 아닌, 모든 학생이 공정한 출발선을 갖는 교육도시로 나아갈 수 있을 것이다.