전남교육청, 전국 첫 '아침간편식 지원'…학교 호응 속 확대

큰사진보기 ▲아침 간편식 먹으며 독서활동하는 전남 도내 학교 교실. ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

AD

전라남도교육청이 전국 최초로 도입한 '아침간편식 지원 사업'이 교육 현장에서 호응을 받으며 확대되고 있다.17일 전남도교육청에 따르면, 아침간편식 사업은 2023년 9월 도입 첫해 초·중·고 61개교에서 약 5000명을 대상으로 시작됐다. 지난해엔 107개교 약 8500명으로 확대됐고, 올해는 128개교 9600여 명으로 늘었다.이는 2년 만에 수혜 학생 수가 2배 가까이 증가한 것으로, 교육 현장의 높은 수요와 교육청의 적극적인 의지가 맞물린 결과라고 도교육청은 설명했다.만족도도 높게 나타났다.전남교육청이 지난달 26일부터 이달 4일까지 6153명을 대상으로 실시한 조사에서 학부모 93%, 학생 87%, 교직원 84%가 사업 운영에 만족한다고 답했다.'매우 만족'이라고 답한 비율이 전년 대비 학부모 8.7%p, 학생 4.0%p, 교직원 0.7%p 상승해, 사업의 양적 확대를 넘어 운영의 질이 한층 높아졌다는 평가다.문태홍 정책국장은 "아침간편식 사업은 학생들의 건강한 식습관 형성과 학습력 향상에 긍정적인 영향을 주고 있다"며 "학생들이 건강하게 수업에 전념할 수 있는 최적의 교육 환경을 조성하기 위해 앞으로도 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.이 사업 올해 예산은 24억2000만 원이다. 도내 초·중·고 전체 학교를 대상으로 신청을 받아 학교 현장에 식품비와 인건비를 내려보내는 구조로, 구체적 시행 방식은 학교 현장에 맡겼다.1인당 식품비 단가는 끼니당 3500원으로, 각급 학교는 학생 수요와 형편에 따라 빵·김밥·과일 등을 제공한다. 교직원 업무 부담을 줄이기 위해 외부 인력을 고용할 경우 인건비를 별도 지원한다.