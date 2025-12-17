'페북 변명' 이학재 직격한 이 대통령 "뒤에서 딴 얘기 해"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 산업부·지식재산처·중소벤처기업부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"수없이 강조해도 정치에 너무 물이 많이 들었는지 그런 사람들이 있다. 행태가 그런 거죠. 1분 전에 얘기한 것과 1분 후에 얘기한 것이 다르다. 그러면 되나. 이 자리에서 얘기한 것과 (다르게) 뒤에서는 또 딴 얘기를 한다. 그러면 되나."

AD

큰사진보기 ▲국토교통부 기관 업무 보고 자리에서 이재명 대통령의 질문에 답하고 있는 이학재 인천공항공사 사장 ⓒ KTV 유튜브 갈무리 관련사진보기

"(저는) 관세청이 외화(반출)관리를 하니까 당연히 관세청이 책임지는 줄 알았다. (그런데) 이 자리서 관세청장이 '자기들이 실제 하는 게 아니라 공항공사가 합니다'고 답했다. 지금 정확히 파악된 건 이렇다. 관세청이 하는 일인데 공항공사에 위탁을 했더라. MOU를 맺고. 작년엔 공식 협정을 맺었다. 1만불 이상 외화 반출 문제는 공항공사가 대신 검색을 한다고. 이걸 기사에 달린 댓글을 보고 알았다. 그런데 공항공사 사장은 처음엔 자기들이 하는 일이라고 하다가 나중엔 세관이 하는 일이라고 했다."

이재명 대통령이 17일 산업통상자원부·중소벤처기업부·지식재산처 업무보고 모두발언에서 한 말이다. 일명 '책갈피 달러' 논란에 대한 얘기, 특히 이학재 인천국제공항공사 사장에 대한 비판이다.이 대통령은 지난 12일 국토교통부 업무보고 당시 이 사장에게 "1만 달러 이상은 해외로 가지고 나가지 못하게 돼 있는데, 수만 달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는 데 실제 그러냐"고 물었다가 명확한 답변을 받지 못하자 업무를 제대로 파악하지 못하고 있다고 질책한 바 있다.이에 대해 국민의힘은 '대통령이 전임 정부에서 임명된 사장을 무리하게 공개 면박을 줘서 그만두게 만들려는 것'이라고 비판했다. 특히 이 사장이 3선 중진 의원으로 내년 6월 지방선거에서 국민의힘 인천시장 후보로 거론되는 상황을 반영했을 거라고 주장했다.이 사장도 지난 14일 본인 페이스북에 "저에 대한 (대통령의) 힐난을 지켜보신 지인들에게는 아마도 '그만 나오라'는 의도로 읽힌 듯하다"며 여기에 동조했다. 아울러 "(책갈피 달러 반출은) 인천공항을 30년 다닌 직원들도 보안검색분야 종사자가 아니면 모르는 내용이었다"며 "(대통령의 지적으로) 온 세상에 '책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다'는 사실이 알려졌다"고도 주장했다.이 대통령은 이날 "모르는 게 당연하지만 모르는 게 자랑도 아니다"면서 이러한 입장을 밝혔다.구체적으론 "자기 업무는, 최소한 중요한 부분을 파악하고 얼마든지 서면 없이 설명할 정도는 돼야 한다"라며 "담당 국장이 됐든, 실장이 됐든, 과장이 됐든 그 업무를 맡았음 밤을 새진 못할지라도 최선을 다해 빨리 파악해야 한다. 그러라고 자리 주고 권한 주고 수당 주는 것 아니냐"고 지적했다.이어 "모르면 모르는 데 대한 책임을 져야 한다. 권한의 크기만큼 책임을 지는 것"이라며 "권한은 행사하면서 자리가 주는 온갖 명예와 혜택을 다 누리면서도 책임을 다하지 않겠다는 태도는 천하의 도둑놈 심보 아니냐"고 반문했다.무엇보다 이 대통령은 "여기가 정치적 논쟁을 하는 자리인가, 제가 정치적 색깔을 가지고 누구를 비난하거나 누구에게 불이익을 줬나? 유능하면 어느 쪽에서 왔건 쓰지 않았나"라며 "특정 개인의 문제라고 하긴 어렵지만 왜 그렇게 악용하나"라고 비판했다.자신이 전 정부 임명 인사 혹은 국민의힘 출신 기관장을 주로 질책했다는 야권 혹은 일부 언론의 비판을 일축한 것.이 대통령은 아예 지난 12일 업무보고 상황을 예로 들면서 당시 생중계로 업무보고를 지켜본 국민들이 모두 무엇이 맞는지를 판단하고 있다고 비판했다.이 대통령은 또 "(책갈피 달러 반출이란) 범죄를 대통령이 가르쳤다고 비난하는 사람이 있던데 그것도 댓글에 다 나온다"라며 "몇 년도에 어디서 (책갈피 달러 반출이) 보도됐고, 만불 이상 반출하다 걸렸다고 정부가 보도자료를 냈다고 댓글에 다 나온다"고 했다.이어 "(댓글 중에는) '그러면 일부가 그걸 이용해서 범죄를 저지르는데 계속 기회를 주란 말이냐'도 있다"며 "'그러면 <사랑과 전쟁>은 바람 피는 법을 가르치는 것이냐?'(라고 방송에 출연한) 패널이 그런 이야기도 하더라"고 꼬집었다.한편 이 대통령은 이날 "국민들은 집단지성을 통해서 다 보고 있다. 업무보고를 공개하는 이유도 그것"이라며 "(공직자들이) 적응해야 한다"고도 주문했다.이 대통령은 "저는 전 세계에서 민주주의적 소양이 가장 뛰어난 사람들이 대한민국 사람들이라 생각한다. (국민들은) 불공정하고 불투명한 것을 용인하지 못한다. 용서하지 않는다"며 "그러니 총칼을 든 계엄군도 순식간에 제압하죠"라고 말했다. 그러면서 "공개행정원칙이 법에도 있잖나. 그런데 왜 공개하는 것을 탐탁치 않게 여기는 사람들이 있습니까"라고 반문했다."여러분의 손에 대한민국의 운명이 달렸다"고도 격려했다. 이 대통령은 "정말 격동의 시대다. 돈을 버는 것, 기술 개발하는 건 기업들이 하겠지만 방향을 정하고 그들이 행동할 틀을 만드는 건 여전히 공직자들. 그 중에서도 행정공무원들"이라고 강조했다.이어 "공무원 100만 명 이상이 온 국민의 일을 대신하고 있는 거다. 그리고 거기에 국가의 운명이 달려 있다"라며 "여러분들이 얼마나 귀한 존재인지를 스스로 자각할 뿐만 아니라 자긍심을 느끼시라"고 당부했다.