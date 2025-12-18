쿠팡 알바 후기 찾아보니 똑같이 하는 말

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
13일 새벽 늦게 잠든 탓에 오전 늦게 눈을 떴다. 오전 내내 전기장판에 누워 있다가 늦은 아침 겸 점심을 먹고는 샤워를 했다. 쿠팡 알바를 처음으로 나가기로 한 날인데, 하필이면 진눈깨비가 내리고 있었다. 일기예보를 확인하니 저녁이 되면 진눈깨비가 눈이나 비로 바뀐다는 소식이었다. 어쩌면 폭설이 내릴지도.
알바 첫날 무슨 날씨가 이러냐. 아, 나가기 귀찮은데 취소할까. 쿠팡 알바 전용 어플 쿠펀치에는 업무 확정 이후에도 '업무 취소'를 할 수 있는 버튼이 있었다. 버튼을 누르고 싶은 마음이 굴뚝처럼 차올랐지만, 일을 처음 해보기도 전에 취소를 누르는 건 어쩐지 도망치는 것처럼 느껴졌다. 정신 무장을 하려고 지원한 알바가 아니던가.
취소할 핑계가 없다
쿠펀치에서 알바 신청을 할 때는 희망 업무 시간대와 업무를 선택할 수 있었다. 시간은 오전, 오후, 심야 등이 있었고 희망 업무로는 허브, 입고, 출고, 재고관리, 반품, 지게차, 지원업무, 하이브리드 등이 있었다.
아침 잠이 많은 나는 오후부터 다음 날 새벽까지 일하는 오후 조 시간대가 좋아 보였다. 다만 업무로는 어떤 걸 지원해야 할지 알 수 없었다. 이럴 때는 역시 검색을 해보는 게 좋다. 검색 결과를 보니 쿠팡 업무는 크게 입고(IB, Inbound)와 출고(OB, Outbound), 허브(Hub) 세 가지로 구분하고 있었다.
이런저런 후기들을 찾아보았더니 시급은 허브가 조금 더 낫지만, 몸은 입고가 편하다는 내용이 많았다. 입고, 출고, 허브 안에서도 업무 내용이 제각각인 듯했는데, 직접 체험해 보지 않고서는 알 수가 없었다. 어떤 업무는 어깨가 아프고, 어떤 업무는 허리가 아프고, 어떤 업무는 발바닥이 아프다는데 무섭게 왜 다 아프다는 이야기뿐일까 싶어졌다.
또한 물류센터에서 일을 하다 보면 많이 걷게 된다는데 평소에 걷는 건 좋아하는 편이라 크게 걱정하지 않았다(오산이었다). 내가 걱정했던 것은 허리였다. 몇 년 전부터 고질적으로 허리 통증이 있다. 어떤 날은 괜찮다가, 어떤 날은 조그마한 택배 박스 하나를 들기에도 힘에 부쳤다.
인터넷에서 쿠팡 알바를 할 때 들어야 하는 무게가 어느 정도일지 찾아보니, 가장 무거운 게 20kg 정도라는 글을 보았다. 집에 아령 같은 운동 도구가 있는 것은 아니어서 20kg이 어느 정도일지 감이 오지 않았다. 그러다가 집에 있는 쌀독을 보았다. 얼마 전 20kg짜리 쌀 한 포대를 사서 3/4 정도를 쌀독에 넣어두었다. 그러면 쌀의 무게만 족히 15kg은 될 테고, 쌀독 무게까지 하면 20kg 정도는 되지 않을까.
'좋아! 저 쌀독을 한번 들어보자!' 하고 들었는데, 들렸다. 어, 거뜬하네. 쌀독이 들리지 않는다면 그때라도 업무 취소 버튼을 누르려고 했는데 허리가 멀쩡한 마당에 이제는 그 어떤 핑계도 댈 수 없게 되었다.
오후 4시 셔틀버스를 타기 위해 오후 3시쯤 주섬주섬 옷을 입고 나왔다. 하늘에서는 일기예보대로 비가 내리고 있었다. 우산을 하나 챙겨 나왔다. 셔틀버스 타는 곳은 집에서 그리 멀지 않았다. 집에서 버스를 타면 두 정거장 정도의 거리. 평소라면 걸어 다니는 거리였지만, 오늘은 얼마나 많이 걸어야 할지 알 수가 없어서 버스를 탔다.
셔틀버스가 오는 시간보다 20분 정도 일찍 정류장에 도착했다. 쿠팡 알바를 할 때는 마스크와 당 보충을 위한 사탕이 있으면 좋다고 해서, 근처 다이소에 들러 마스크와 커피 맛 사탕을 한 봉지 샀다.
버스 도착 10분쯤을 남기고 정류장에 갔더니 몇몇 사람들이 서 있었다. 대부분은 혼자 서 있었지만, 구면인 듯 대화를 나누는 사람들도 있었다. 아, 저 사람들이 오늘 함께 현장에서 일을 하게 될 동료분들인가... 평소 자주 다니는 길인데, 그전에는 알 수 없던 일들이 새로운 경험으로 눈에 들어오기 시작했다.
그런데 문제가 하나 생겼다. 쿠팡에서 업무 확정 연락을 받으면 '크루버스'라는 쿠팡 전용 셔틀버스 어플에서 탑승권을 신청하게 되어 있었다. 버스에 오를 때는 어플을 열어 탑승권을 보여줘야 한다고 했는데, 어플이 좀처럼 열리지 않았다. 가끔 어플 오류가 난다는 이야기는 보았는데 그게 왜 하필 처음 알바를 나가는 나에게서 일어나는가. 안절부절못하고 있었는데, 출발 예정 시간 1분을 남겨두고 멀리서 노란색 조그마한 버스가 한 대 왔다.
정류장에 서 있던 사람들이 우르르 버스를 향해 걸어갔다. 나는 '쿠팡 셔틀버스'라고 하면 버스 외부에 '쿠팡'이라는 글씨라도 쓰여 있을 줄 알았는데 아무런 표시가 없는 버스였다. 혹시 몰라 옆에 있는 한 남자에게 "이게 쿠팡 셔틀 맞나요?" 하고 물었다. 남자는 아무런 말도 없이 그저 고개만 끄덕였다. 고개만 끄덕이는 남자에게선 왠지 모를 귀찮음과 우울함이 느껴졌다.
버스 안에서 생각난 소설 속 한 장면
사람들을 따라 밀물처럼 버스에 올라탔는데, 걱정이 무색하게도 어플을 열어 탑승권을 보여주는 이는 아무도 없었다. 하긴, 알바 목적이 아닌 이상, 주변에 아무것도 없는 외지의 물류센터까지 무임승차를 하려는 사람들은 없겠지.
버스는 생각과는 달리 작았다. 몇몇 접고 펴서 사용할 수 있는 간이 좌석이 있는, 그런 버스였다. 정원은 20여 명이 조금 넘으려나. 몇몇 여행지에서 관광객들을 태우고 이동시킬 때 쓰는 그런 버스. 다만 버스 안의 분위기는 그런 관광버스와는 상이하게 달랐다. 말을 하는 사람이 단 한 사람도 없었다. 차창 밖으로는 투둑투둑 빗소리가 들려왔다. 옆 좌석의 아저씨가 우유와 함께 과자 봉지를 뜯는 순간이 버스에서의 적막을 깨트리는 거의 유일한 시간이었다.
버스는 물류센터까지 몇몇 정류장에 멈춰 사람들을 더 태웠고, 버스는 이내 만원이 되었다. 쿠팡 후기를 보았을 때 누군가는 물류센터로 향하는 셔틀버스의 사람들을 가리켜 도축장에 끌려가는 동물에 비유하기도 했다. 뭐 그렇게까지 비유할 일인가 싶으면서도 버스 안의 분위기는 실로 그러했다. 어쩐지 어둡고 우울한 기운.
일용직 노동자의 삶을 살며, 아쿠타가와 상을 받았던 니시무라 겐타의 사소설 <고역열차>에서는 냉동물류창고로 향하는 버스 안에서의 모습이 묘사된다. 내가 타고 있는 버스가 꼭 니시무라 겐타가 말한 버스처럼 느껴졌다.
한참 버스를 타고 물류센터로 이동하는데 아랫집 사는 사람에게서 문자가 왔다. 얼마 전 이사 온 아랫집에서는 비가 오자 천장에서 물이 조금씩 샌다고 했다. 실리콘을 쏴보고 이런저런 조처를 해봤지만 새로운 누수 지점이 생긴 것 같다고. 누수 탐지 업체를 불러 확인을 좀 해달라는 연락이었다.
돈이라는 건 참 신기하기도 하지. 전에 없던 돈을 새로이 벌러 가는 길인데, 전에 없던 돈 나갈 일이 생겼다. 당연히 해줘야 하는 일임에도 어쩐지 힘이 빠지고 말았다. 한편으로는 나갈 돈을 커버할 수 있는 알바를 하게 되어서 다행이라는 생각도 들었다. 일을 끝내면 동네 근처에서 누수 전문 업체를 알아봐야지.
조용한 셔틀버스에서 누군가의 전화벨 소리가 울렸다. 전화벨 소리는 하필이면 황가람이 부른 <나는 반딧불>이었다.
'나는 내가 빛나는 별인 줄 알았어요.'
그렇게 버스는 빗속을 뚫고 물류센터로 향했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다. 노동 하시는 분들 모두 화이팅입니다!