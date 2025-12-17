"맨발걷기 숲 파헤쳐 연립주택을?" 울산 남구 주민들 반발

큰사진보기 ▲울산 남구 신정동 남산 산책로에 조성된 황토맨발걷기 공원 주변이 파헤져지자 주민단체가 이에 반대하는 현수막을 걸었다 ⓒ 박석철 관련사진보기

"아침 저녁으로 맨발걷기하는 숲에 연립주택이라니, 말도 안 된다."

"멀쩡한 숲을 이래도 되나? 남구청에 가서 숲을 훼손 못하도록 항의하자."

"사유지라고 마음대로 숲을 헤쳐도 되는 건가."

17일 아침. 울산 남구 신정동 남산 산책로에 조성된 황토맨발걷기 공원에서 운동을 하던 주민들이 하나같이 불만을 쏟아냈다.울산 옥동과 신정동 일대에 태화강을 바라보면서 펼쳐진 남산은 울산 시민들의 등산로이자 휴식처로 오랫동안 사랑을 받아왔다. 하지만 최근 신정동 남산 산책로 주변이 장비를 동원해 파헤쳐지고 있어 주민들의 항의가 이어지고 있다.이에 대해 이날 울산 남구의회 김예나 의원은 "공원일몰제로 개발 제한이 풀린 사유지에서 진행된 연립주택 건축을 위한 지반 조사"라고 확인했다.그러면서 "이로 인해 신정동 남산 산책 훼손과 안전 문제가 발생해 많은 주민들이 우려를 표하고 있다"라고 지적했다.김예나 의원 파악에 따르면, 해당 부지는 최근 공원일몰제로 도시공원 지정이 해제된 사유지로, 개발 제한이 풀리면서 소유주는 연립주택 건축을 위한 지반 조사를 진행했다. 그러나 지반 조사 과정에서 산책로 훼손 및 공사 현장 안전 문제로 인해 인근 주민들이 불만을 토로하고 있다.이에 김 의원은 지반 조사 허가에 대해 "남구가 법적 절차를 준수하였는지, 지반 조사와 관련하여 주민들에게 사전 안내를 하였는지, 산책로 훼손에 대한 향후 복구계획은 있는지"를 남구청에 질의했다.이에 대해 울산 남구 측은 지반 조사 허가와 관련, "산지일시사용 신고·수리 절차는 관련 법령인 '산지관리법'에 근거하여 투명하고 적법하게 처리되었다"고 답했다.남구는 이어 "시행사에게 등산로 출입구를 포함한 주요지점 5개소에 현수막을 부착하도록 하여, 주문들에게 사업 내용과 일부 구간 출입제한이 안내되도록" 하였으며, 산책로 훼손에 관해서는 '시행사가 복구계획에 따라 기본적인 보행 안전이 확보될 수 있도록 조치 완료하였고 남구에서도 세부복구계획에 따라 시기별로 추진될 수 있도록 관리·감독에 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.하지만 이곳에서 맨발걷기나 운동을 하고 있는 지역 주민들은 이곳이 개발되는 것을 강하게 반대하고 있어 앞으로 토지 주인-남구청-주민 간의 갈등이 이어질 전망이다.한편 김예나 의원은 "앞으로도 남구가 안전한 숲 환경을 조성하여 남산 산책로가 구민에게 일상 속의 휴식 공간으로 남아 있을 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.