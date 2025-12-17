메뉴 건너뛰기

25.12.17 10:20최종 업데이트 25.12.17 10:20

"지속가능한 지역의 교육, 어떻게?" 토론

경남교육연대는 17일 오후 5시 경남교육연수원 홍익관에서 "지속가능한 지역의 교육, 어떻게 만들 수 있을까요"라는 제목으로 토론회를 연다.

경남교육연대 토론회
경남교육연대 토론회 ⓒ 경남교육연대

