"지속가능한 지역의 교육, 어떻게?" 토론

경남교육연대는 17일 오후 5시 경남교육연수원 홍익관에서 "지속가능한 지역의 교육, 어떻게 만들 수 있을까요"라는 제목으로 토론회를 연다.