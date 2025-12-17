[서산] 윤석열 비판하며 국힘 탈당했던 전 도의원, '지방선거 출사표'

지방선거를 약 6개월 앞두고 서산시장 출마 예정자들이 출판기념회를 개최하고 본격적인 출마 채비에 나서고 있다. 민주당 박상무 전 도의원이 오는 27일 출판기념회를 열고 서산시장 선거 준비에 돌입할 것으로 보인다.
박 전 도의원의 출판기념회는 같은 당 소속으로 지난달 29일 개최된 맹정호 전 시장의 북콘서트에 이어 두 번째다.
맹 전시장과 마찬가지로 박 전 도의원은 자신이 그동안 현장에서 기록한 삶의 이야기를 담은 <오늘도 시민을 만나러 갑니다>라는 제목의 책 출판기념회를 통해 시장 출마를 공식화할 것으로 보인다.
박 전 도의원은 지난해 1월 국민의힘을 탈당하고, 총선에 출마한 조한기 후보에 대한 지지를 선언하며 지난해 3월 옛 자유선진당 당원 200여 명과 더불어민주당에 입당해 선거운동에 나선 바 있다.
특히, 박 전 도의원은 국힘 탈당 당시 "(윤석열 대통령의) 제왕적인 행태를 보면서 큰 실망감을 감추지 못 했다"라고 밝힌 바 있다(관련 기사 : 박상무 전 충남도의원 국힘 탈당... "대통령실 제왕적 행태에 실망"
).
박 전 도의원은 시민단체와 일부 시민들이 반대하고 있는 '예천지구 공영주차장 조성 사업'과 관련해 현 이완섭 시장을 비판하기도 했다.
박 전 도의원은 과거 자유선진당 등에서 활동해 온 인물로 시의원과 도의원을 지냈으며, 2018년 지방선거 당시에는 바른미래당 서산시장 후보로 출마해 9.64%의 득표율로 3위를 기록했다.
박 전 도의원이 민주당 공천을 받을 경우 당내 경선 포함해 시장 선거에는 4번째 도전이다. 하지만, 그동안 보수정당에서 활동한 이력으로 당내 지지기반이 약하다는 일부 평가도 있다.
반면 민주당의 약점인 보수와 중도층 흡수라는 장점도 있는 것이 사실이다.
박 전 도의원은 출판기념회 소식을 전하는 SNS를 통해 "인간적인 생활과 시의원, 도의원의 의정활동과 시장 선거 낙선 경험 등 솔직한 기록을 모았다"면서 "부끄럽기도 하지만 힘내라는 응원과 격려를 믿기에 용기를 냈다"며 "따뜻한 마음으로 함께 해주시면 큰 힘이 될 것"이라고 밝혔다.
내년 지방선거 출마에 대한 구체적인 언급은 없었지만, 지역 정가에서는 박 전 도의원의 출마를 기정사실화하고 있다.
박 전 도의원은 16일 기자와 통화에서 "2002년부터 시작된 의정활동(시의원·도의원)과 지역 활동 그리고 (당내 경선 포함) 세 번의 시장 출마 등 모든 경험과 의지를 모을 것"이라며 "서산시 발전과 시민, 새로운 서산을 위한 노력과 역할을 하겠다"면서 출마 의사를 명확히 했다.
그러면서 "서산의 또 다른 변화와 발전이 절실하다"며 "소소하고 작은 것부터 서산시 전체의 진단과 수술이 필요하다"면서 "현장 중심, 시민 중심, 미래를 위한 실용과 통합의 건강하고 튼튼한 서산시를 만들어 보고싶다"는 포부를 밝혔다.
한편, 내년 지방선거에서 민주당 내 서산시장 출마 예상자로는 지난달 북콘서트를 개최하고 본격적인 출마 채비에 나선 맹정호 전 시장을 비롯해 박상무 전 도의원, 한기남 전 청와대 행정관 등이 예상된다.
국민의힘에서는 이완섭 현 시장의 출마가 예상되는 가운데, 지난해 총선을 앞두고 민주당에서 국민의힘으로 당적을 옮긴 임재관 전 서산시의회 의장이 지난 8월 출마를 공식화했다.