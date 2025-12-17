[거제] 빈집 철거 부지에 파크골프 연습장 조성

큰사진보기 ▲거제시 일운면 회진마을에 있는 빈집을 철거해 그 부지에 300㎡ 3홀 규모로 임시 파크골프 연습장이 들어선다. ⓒ 거제시청 관련사진보기

AD

농촌 인구감소 등으로 빈집이 늘어나는 가운데, 경남 거제시가 빈집을 철거한 터에 인기가 높은 파크골프 연습장을 임시로 조성하기로 해 관심을 끈다.거제시는 "빈집정비공공활용사업의 하나로 빈집을 철거한 부지를 활용해 파크골프 연습장을 조성한다"고 17일 밝혔다. 거제시 일운면 회진마을에 있는 빈집을 철거해 그 부지에 300㎡ 3홀 규모로 임시 파크골프 연습장이 들어선다.거제시는 "빈집정비공공활용사업은 부지 소유주가 공공 활용에 대해 3년간 동의함에 따라 추진되는 사업"이라며 "빈집을 철거한 후 해당 부지를 마을주차장, 텃밭, 주민 편의시설 등 공공 목적 공간으로 활용하고 있다"라고 밝혔다.거제시는 "이번 임시 파크골프 연습장 조성은 기존에 마을주차장이나 텃발 조성 위주로 추진되던 빈집정비사업을 확장해, 주민 여가 활동 공간으로 활용한 사례로, 생활권 내 접근성이 뛰어난 빈집 철거부지를 활용함으로써 고령층의 여가 활동 참여도를 높이고, 지역 공동체 활성화에도 기여할 것으로 기대된다"라고 설명했다.거제시는 2025년 빈집 활용 대상지로 총 8개소를 선정해 사업을 추진하였으며, 빈집 철거 후 주차장, 텃밭, 소규모 주민편의 공간 등 지역 실정에 맞는 다양한 공공 활용 방안을 모색하고 있다.거제시 건축과 관계자는 "전국적으로 빈집 문제가 사회적 과제로 떠오르고 있는 가운데, 거제시 역시 빈집을 지역 자산으로 전환하기 위한 다양한 활용 방안을 지속적으로 발굴해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 시민안전과 정주 여건 개선을 최우선으로 하는 건축행정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.