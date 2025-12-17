건보공단, 김건희 일가 요양원 부당급여 14억4천 전액 환수

큰사진보기 ▲잔고증명서를 위조한 혐의로 복역중이던 윤석열 대통령의 장모 최은순씨가 지난해 5월 14일 오전 서울 송파구 동부구치소에서 가석방되고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

윤석열 전 대통령의 부인인 김건희씨 일가가 운영해 온 요양원이 부당 청구로 취득한 장기요양급여 14억4000만 원이 전액 환수된 것으로 확인됐다.17일 국민건강보험공단에 따르면 공단은 지난 11월 6일자로 김씨 일가가 운영하는 남양주 A요양원의 부당이득금을 전액 징수를 모두 마쳤다. 해당 요양원은 김씨 모친 최은순씨와 오빠 진우씨가 운영하고 있다.먼저 공단은 지난 7월부터 10월까지는 A요양원이 청구한 급여비용에서 상계하는 방식으로 4억9000만 원을 징수했다. 이후 10월 27일부터 요양원이 영업정지 처분으로 기관을 운영하지 못하면서 나머지 9억5000만 원에 대해서는 현금으로 일시에 납부 받았다고 한다.건보공단 관계자는 이날 <오마이뉴스>와의 통화에서 "직접 기관을 방문해 기관 대표자에게 현금 고지서를 전달했다"며 "11월 6일자로 전액 납부 완료됐다"고 말했다.앞서 건보공단은 조사를 통해 2018~2025년 A요양원이 직원 근무 시간을 부풀리는 수법 등으로 장기 요양급여 14억4000만 원을 부당하게 지급 받은 사실을 적발하고 환수 조치에 나섰다.건보공단이 지난 6월 환수 처분을 통보하자, 요양원 쪽은 해당 처분에 불복해 건보공단을 상대로 '장기 요양급여 비용 환수 처분 취소' 소송을 제기했다. 이와 함께 요양원 쪽은 본안 소송 결과가 나오기 전까지 환수를 중단해달라는 집행정지 신청도 냈지만, 법원은 1심과 2심 모두 받아들이지 않았다.환수처분을 취소해달라며 낸 본안 행정소송의 첫 변론기일은 오는 18일 열린다.한편 건보공단은 17일 올해 부당청구 장기요양기관을 신고한 142명에게 6억6000만 원의 포상금 지급을 결정했다. 내부종사자 등의 신고로 기관이 거짓이나 부정한 방법으로 청구한 금액은 108억 원에 달하며, 올해 의결한 포상금 중 최고금액은 6200만 원이다.