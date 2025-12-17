사회부산경남한줄뉴스 25.12.17 09:28ㅣ최종 업데이트 25.12.17 09:28 남해그린농마트, 이웃돕기 성금 100만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 남해읍행정복지센터는 지난 16일, 남해읍에 소재한 남해그린농마트(대표 최숙자)가 이웃돕기성금 100만 원을 기탁했다고 밝혔다. 최숙자 대표는 "작은 정성이지만 매년 꾸준히 나눔을 이어가며 지역 주민들과 함께하고 싶다"며 "앞으로도 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 지속적으로 기탁을 이어가겠다"고 전했다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사'박진경 고향' 남해 사람들도 "국가유공자 지정 철회-동상 철거" 촉구 갤러리 오마이포토 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 1/13 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.