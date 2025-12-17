메뉴 건너뛰기

25.12.17 09:28최종 업데이트 25.12.17 09:28

남해그린농마트, 이웃돕기 성금 100만원 기탁

남해읍행정복지센터는 지난 16일, 남해읍에 소재한 남해그린농마트(대표 최숙자)가 이웃돕기성금 100만 원을 기탁했다고 밝혔다.

최숙자 대표는 "작은 정성이지만 매년 꾸준히 나눔을 이어가며 지역 주민들과 함께하고 싶다"며 "앞으로도 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 지속적으로 기탁을 이어가겠다"고 전했다.

윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

