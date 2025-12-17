대통령경호처, 엑스레이 위험물 판독능력 경연대회 개최

큰사진보기 ▲대통령경호처는 12월 1일부터 7일간 ‘제14회 X-Ray 위험물 판독능력 경연대회’를 개최했다. 김포 소재 대통령경호처 경호안전교육원 내에 마련된 대회장에서 참가자들이 평가를 진행하고 있다. ⓒ 대통령경호처 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲8일 오후 대통령 집무실 이전을 앞두고 있는 청와대 정문이 닫혀 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

대통령경호처가 지난 1~7일 보안검색업무 종사자의 실전 대응능력 강화를 위한 '제14회 엑스레이(X-Ray) 위험물 판독능력 경연대회'를 개최했다고 16일 알렸다.이 대회는 지난 2012년부터 대통령경호처 주관으로 매년 시행되고 있는데 올해는 대통령경호처와 경호지원부대를 비롯해 인천공항공사, 국회 등 9개 대외기관에서 총 1286명이 참여해 역대 최대 규모였다.대회는 참가자 개인이 '검색훈련 프로그램(IBT·Internet Based Training)'에 접속해 제한된 시간 안에 ▲ 은닉물품 판독능력 ▲ 위험물 판단능력 ▲ 목표물품 판독능력을 정량 평가하는 방식으로 치러졌고, 대통령경호처·경호지원부대·대외기관 등 3개 그룹으로 나누어 평가가 이뤄졌다.이에 대해 경호처는 "평가 결과, 기관 자체 엑스레이 판독 교육훈련 과정을 운영 중인 기관이 평균 점수 상위 그룹에 위치하였다"라며 "특히 엑스레이 위험물 판독능력은 평상시 이론 교육 및 실습 훈련을 통한 임무 수행 시간과 비례하여 향상된다는 점이 확인됐다"고 밝혔다.그러면서 "향후 대통령경호처와 경호지원부대 신임 교육과정에 엑스레이 위험물 판독능력 검색 교육훈련 과정을 반영하여 기본 검색 역량을 확립할 계획"이라고 알렸다.김겸완 경호안전교육원장 직무대리는 "앞으로도 기관 간 보안검색 전문성을 함께 높이고 더 많은 검색 업무 종사자들의 역량 향상을 통해 국민이 평화롭고 안심할 수 있는 안전한 대한민국을 만드는 데 대통령경호처가 중심적 역할을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 대통령경호처는 이달 중 마무리 될 청와대 복귀에 맞춰 주요 경호·경비 조치를 순차적으로 완료하고 있는 중이다.특히 황인권 대통령경호처장은 "청와대 복귀 과정에서 필요한 경호·안전 조치는 철저히 준비하되 주권자인 국민의 일상과 편의는 최대한 존중할 것"이라며 현 정부 출범 이후 일관되게 추진해 온 '열린 경호 ·낮은 경호' 원칙을 최대한 지켜나가겠다고 한 바 있다.이와 관련, 경호처는 지난 14일 보도자료를 통해 이른바 '댕댕런'으로 알려진 청와대 주변 달리기 보장은 물론 등산로 개방 등에 대해 '통제 최소화'를 기조로 최대한 국민 친화적으로 진행할 것이라고 알린 바 있다.또한 청와대로 접근 가능한 5개 진입로 검문소 기능을 과거 무분별하게 일반시민의 목적지를 확인하고 물품을 검색하던 관행에서 벗어나 원활한 교통 흐름 관리로 제한하고, 평일 운행 중이던 자율주행버스(경복궁역~청와대~국립민속박물관 노선)도 제한 없이 계속 운영할 수 있는 방안을 모색 중이라고 밝혔다.