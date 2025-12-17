경남숲교육협회, 다양한 주제로 13회 강의 열어

AD

(사)경남숲교육협회·진주시환경교육센터(대표 강미영)는 지난 10월부터 12월까지 총 13회차로 "숲과 생태를 중심으로 기후변화, 생물다양성, 산림휴양과 치유" 등 다양한 환경 주제의 강의를 벌였다고 17일 밝혔다.'숲바라기_13빛깔 자연이야기'라는 제목으로 열린 환경교육은 단순한 체험을 넘어, 자연을 바라보는 관점의 변화와 책임 있는 환경 인식 형성을 목표로 기획되었다.마지막 강의인 "숲은 스스로 자라지 않는다"는 숲가꾸기를 단순한 인위적 개입이나 벌목으로 오해하는 인식을 넘어, 숲이 건강하게 유지되기 위해 필요한 생태적 관리와 돌봄의 의미를 시민 눈높이에서 다룰 예정이다. 자연을 '그대로 두는 것이 최선'이라는 단편적 인식을 넘어, 숲의 구조와 생태를 이해한 최소한의 관리가 왜 필요한지를 설명하는 내용으로 구성된다.강미영 대표는 "이번 프로그램은 숲을 정보로 배우는 시간이 아니라, 숲과 인간의 관계를 다시 생각해 보는 과정이었다"며 "마지막 강의를 통해 그동안의 이야기를 종합하고, 시민들이 일상 속에서 환경을 실천하는 계기로 이어지기를 기대한다"고 밝히며 "앞으로도 지역 특성과 현장성을 살린 환경교육을 지속적으로 운영해 나갈 계획"이라고 밝혔다.