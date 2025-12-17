절박한 심정 그대로, 일제에 맞선 역사가들

▲유시민의 『역사의 역사』 데이비드 보일의 『세계를 뒤흔든 공산당 선언』함께 읽은 책 유시민의 『역사의 역사』와 마르크스의 "공산당 선언" 전문이 실린 데이비드 보일의 『세계를 뒤흔든 공산당 선언』 ⓒ 김효숙 관련사진보기