25.12.17 09:28최종 업데이트 25.12.17 09:28

김해다문화국제교류회-중부다문화자율방범대, 쌀 300kg 기탁

김해다문화국제교류회·김해중부다문화자율방범대, 쌀 300kg 기탁
김해다문화국제교류회·김해중부다문화자율방범대, 쌀 300kg 기탁 ⓒ 김해시청

김해시는 지난 16일 (사)김해다문화국제교류회(대표 김문선)와 김해중부다문화자율방범대(대장 원태호)에서 쌀 300㎏을 기탁했다고 밝혔다.

이 쌀은 지역 내 도움이 필요한 이웃에게 전달된다.

김해다문화국제교류회 박길삼 대표와 김해중부다문화자율방범대 원태호 대장은 "이번 나눔이 지역사회를 따뜻하게 하는 데 작은 보탬이 되기를 바란다 "며"앞으로도 나눔 실천과 지역사회 공헌 활동에 지속적으로 협력하겠다"고 말했다.

#쌀

