AI 사용 대학생의 두뇌 활동 측정해보니, 무서운 결과 나왔다

필자 소개 : 이명호 (사)케이썬(kcern) 이사장은 (사)미래학회 부회장, <소셜 코리아> 자문위원으로 기술에 의한 사회 변화와 미래 전략에 대해 연구와 강연, 기고, 자문 등의 활동을 하고 있습니다. 태재연구재단, 태재미래전략연구원, 창조경제연구회(kcern) 등에서 연구와 기획 일을 했습니다. 저서로 <디지털 쇼크 한국의 미래>, <노동 4.0>이 있고 이외 수십여 권의 공저와 보고서를 출간했습니다.

오늘날 거대한 변화를 설명하는 열쇳말은 '인공지능(AI)'이다. 주식 시장은 물론 국가 정책, 기업 경영 전략, 나아가 개인의 삶의 방식에 이르기까지, AI는 이미 우리 사회의 모든 곳에 영향을 주고 있다. 주요 빅테크 기업들은 경쟁적으로 AI관련 새로운 기능을 개발 발표하며, 'AI가 인간을 넘어서고 있다'는 화두 앞에 모두들 놀람과 흥분, 두려움을 느낀다.세계 주요 국가들 역시 AI 기술을 미래 국가 경쟁력의 핵심으로 규정하며 자국 중심의 AI 기술 개발에 앞다투어 나서고 있다. 향후 수년 내 성능과 적용 범위에서 급속한 확장이 예상되는 AI는 우리 사회를 어떻게 바꾸어 놓을까? 우리는 그 변화 앞에서 진정한 발전의 희망을 품어도 되는 것일까?AI가 약속하는 미래는 분명 긍정적이다. 반복적인 정신적 작업을 빠르게 처리하고, 추론과 분석, 생성 등 인지적 과업을 지원해 인간의 시간과 에너지를 절약할 수 있도록 돕는다. '인지 부하' 이론에 따르면 인간의 인지 시스템은 한계가 있으며 이를 줄이면 학습 효과와 업무 성과가 향상된다. 이러한 맥락에서 AI는 인간의 창의성과 혁신을 확장시켜줄 도구로 환영받고 있다.하지만 실제로 AI가 인간의 인지 부하를 줄이고 더 창의적이고 혁신적인 활동을 유도하고 있는지에 대해서는 검토가 필요하다. 챗GPT 등 생성형 AI가 공개된 지 3년이 지난 지금, 여러 연구들은 AI가 인지 활동을 대행할 경우, 오히려 인간의 인지 능력 저하를 초래할 수 있다고 경고한다. 비판적 사고력의 감소, 메타인지(자신의 이해·기억·판단·학습 상태를 스스로 점검하고 조절하는 능력) 활동의 약화, 장기기억과 학업 성과의 저하 등 여러 부작용이 보고되고 있다.특히 주목할 만한 연구로 2025년 MIT 미디어랩에서 진행한 실험이 있다. 대학생들을 대상으로 생성 AI 사용 그룹, 검색엔진 사용 그룹, 그리고 도구 미사용 그룹으로 나누어 에세이 작성 후 두뇌 활동을 측정한 결과, AI 사용 그룹은 뇌의 신경 네트워크 연결성이 최대 55%까지 감소하였으며, 83%는 방금 작성한 에세이의 내용을 기억하지 못했다. 반면 스스로 사고한 그룹은 망각률이 11%에 불과했다. 이 실험은 AI가 단기적으로는 과제를 빠르게 수행하게 도와주지만, 장기적으로는 창의성 저하와 비판적 사고력의 약화라는 부작용을 동반할 수 있음을 시사한다.이는 기술이 인간을 보조할 수는 있지만, 어떻게 사용하느냐에 따라 장기적으로 인간의 능력을 약화시킬 수 있음을 의미한다. 스마트폰과 SNS의 등장이 가져온 정보 과부하, 주의력 결핍, 인지 편향 등의 부작용은 기술의 무비판적 수용이 어떤 사회적 문제를 야기할 수 있는지를 여실히 보여준다. 디지털 기술은 인간의 인지적 편향성을 자극해 확증 편향을 강화하고, 결국 자신에게 익숙한 정보만을 소비하게 만드는 정보 편식 현상을 유발한다. 이는 정치적 양극화와 사회 갈등의 심화를 불러오는 또 하나의 원인으로 작용하고 있다.실제로 2010년대 이후 디지털 기술 보급 속도가 빠른 국가들에서는 중도 정당이 약화되고 극단적 포퓰리즘 정당이 득세하는 경향이 뚜렷하게 나타났다. 이는 디지털화가 사고의 양극화와 관련이 깊다는 것을 의미한다. 디지털 기술과 알고리즘은 인간의 본성과 맞물려 이러한 분열을 가속화시키고 있다.특히 청년 세대에서 이같은 현상이 더 두드러진다. AI와 스마트폰에 익숙한 세대일수록 사고력 저하가 두드러졌으며, 교육 현장에서는 AI 도구 사용이 학습 능력을 오히려 저해하는 사례도 관찰되고 있다. 우리나라는 세계 최고 수준의 디지털 인프라를 자랑한다. 가구 인터넷 접속률 99%, 성인 스마트폰 사용률 95%라는 수치는 AI 활용의 기반으로는 매우 이상적이다. 하지만 2024년 발표된 OECD PIAAC(국제성인역량조사) 보고서에 따르면 한국 성인의 문해력은 10년 전보다 23점이나 하락해, 31개국 중 가장 큰 폭으로 감소한 국가 그룹에 포함됐다. 수리력과 문제해결 능력 또한 OECD 평균을 밑돌았다. 이는 디지털 인프라 수준과 정보 판별 능력 사이에 괴리가 존재함을 보여주는 '한국형 디지털 리터러시의 역설'이다.이러한 문제는 단순히 기술의 발전으로 해결되지 않는다. 그동안 우리 사회는 '빠른 추격자(Fast Follower)' 전략에 집중해 새로운 기술을 신속히 도입하고 확산시키는 데에는 능숙했지만, 그 기술의 양면성에 대해 깊이 성찰하는 문화는 부족했다. 당장의 편리함을 추구하는 가운데, 오히려 사회적 역량은 약화되어 온 것이다.우리는 지금 스마트폰 시대를 지나 AI 시대로 진입하고 있다. 특히 이재명 정부는 AI에 대해 강한 의지를 보이고 있다. 2026년까지 AI 분야에 10조 원이 넘는 예산을 투입할 계획이며, AI 3대 강국 도약과 'AI 기본사회'라는 비전을 제시하고 있다. 모든 국민이 AI를 가장 잘 사용하는 나라를 만들겠다는 목표도 내세우고 있다.하지만 기술 확산이 곧바로 사회적 편익으로 이어지지 않는다는 것은 이미 스마트폰과 SNS의 사례에서 충분히 확인되었다. AI 역시 마찬가지다. 기술은 사람들의 인지 부담을 경감시켜줄 수 있지만, 동시에 생각의 주체성을 약화시킨다. 이는 사회적 양극화를 더욱 심화시킬 수 있는 요인이 된다.어떻게 해야 할까? 최근 연구들은 하나의 중요한 시사점을 제시한다. AI를 먼저 사용하고 나중에 스스로 사고한 그룹은 오히려 비활성 상태를 유지했으며, 반대로 먼저 스스로 생각한 후 AI를 활용한 그룹은 주의력과 기억력 등에서 더 높은 인지 활동을 보였다. 이른바 '먼저 생각하고, AI는 나중에'라는 순서가 핵심이다. 이는 단순한 기술 활용법을 넘어, 인간 중심의 기술 수용 태도가 중요함을 의미한다.핀란드처럼 국가 차원에서 전 국민을 대상으로 AI 리터러시 교육을 도입하고, 학교 현장에서는 AI 도구보다 비판적 사고 훈련을 먼저 진행하는 등의 전략적 접근이 필요한 시점이다. 기술은 그 자체로는 해결책이 아니다. 오히려 기술을 어떤 방식으로, 어떤 순서로 수용하느냐가 더 중요한 문제다.지금 우리 사회에 필요한 것은 단순한 안심책이나 사후약방문식 규제가 아니라, 기술 도입의 원칙과 순서를 바로잡는 일이다. "먼저 생각하고, AI는 나중에." 이것이 우리가 AI 시대를 제대로 준비하는 시작점이다. AI를 무조건 확산시키는 것보다 중요한 것은, AI를 주체적으로 활용할 수 있는 사람과 사회를 만드는 일이다. 기술은 인간의 지성을 대체하는 것이 아니라, 잘 활용될 때 인간의 가능성을 확장시켜 주는 강력한 도구가 될 수 있다.