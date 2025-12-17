'글의 힘'을 믿는 한 군인의 고전 읽기 제안

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'이 짧은 시간들을 다 모으면, 책 한 권쯤은 읽을 수 있지 않을까?'

큰사진보기 ▲박형민 일병 금상(문화예술위원장상) 수상 모습12월 13일 명지대학교에서 열린 시상식 모습이다 ⓒ 박형민 관련사진보기

큰사진보기 ▲내가 믿는 글의 힘 ⓒ blazphoto on Unsplash 관련사진보기

지하철역 플랫폼과 버스 정류장에서 사람들을 보면, 대부분 스마트폰을 손에서 놓지 않습니다. 짧은 영상과 자극적인 콘텐츠를 스크롤하다 보면 5분, 10분 같은 자투리 시간은 금세 사라집니다. 저 역시 예외가 아니었습니다. 출퇴근길, 대기 시간, 이동 시간은 늘 휴대폰이 채우고 있었습니다. 그러다 어느 날 문득 이런 생각이 들었습니다.이 질문이 제가 다시 고전을 붙잡게 된 계기였습니다. 그리고 군복무 중에도 책을 놓지 않았던 이 경험은 전국 고전읽기 백일장 대회 금상이라는 결과로 돌아왔습니다. 이 글은 그 과정과, 제가 왜 '숏폼 대신 고전 한 권'을 현대인에게 꼭 권하고 싶은지에 대한 작은 기록입니다.저는 제34회 전국 고전읽기 백일장 금상(문화예술위원장상) 수상자인 일병 박형민입니다. 입대 전부터 책 읽는 것을 좋아하는 편이었지만, 어느 순간 저도 모르게 '짧고 강한 자극'에 점점 익숙해지고 있었습니다. 지하철이나 버스를 기다리는 짧은 시간, 예전에는 멍하니 서 있으면서 생각을 이어가곤 했는데, 어느 순간부터 그 시간은 온통 숏폼 영상과 자극적인 콘텐츠가 차지하고 있었습니다.그래서 저는 의식적으로 습관을 바꾸기 시작했습니다. 이어폰을 귀에서 빼고, 휴대폰을 가방 속에 넣어 두고, 대신 작은 책 한 권을 들고 다니는 것이었습니다. 처음에는 금방 손이 휴대폰으로 가곤 했습니다. '한 번만 보고 말아야지'라는 마음으로 다시 화면을 켜고 싶어질 때도 많았습니다. 그럼에도 조금씩 활자를 따라가다 보니, 어느 순간 책 속 문장들이 다시 제 생각을 붙잡기 시작했습니다.군 생활의 단조로운 일상 속에서도 고전 작품은 조용한 친구가 되어 주었습니다. 고전 속 인물들의 갈등과 선택, 그 시대의 고민과 한계는 지금을 살아가는 제 삶과도 자주 겹쳐 보였습니다. 책을 덮고 나면 같은 생활관, 같은 근무지만, 조금 다른 눈으로 바라보게 되는 순간들이 생겼습니다.전국 고전읽기 백일장 대회 소식을 들었을 때, 솔직히 망설였습니다. 군복무 중이라는 상황에서, 따로 시간을 내어 작품을 읽고 원고를 준비하는 일이 쉽지 않을 것 같았기 때문입니다. 하지만 '어차피 고전을 계속 읽고 있으니, 그 경험을 한 번 글로 정리해 보자'라는 마음으로 도전을 결심했습니다.군 생활 틈틈이 책과 노트를 붙들고 조금씩 써 내려간 글은, 예상보다 훨씬 과분한 결과를 가져왔습니다. 금상 수상 소식을 들었을 때, 기쁘면서도 솔직히 많이 부끄러웠습니다. 저는 이 상을, 제가 특별해서 받았다고 생각하지 않습니다. 다만 휴대폰 대신 고전을 집어 들었던 시간들, 그리고 그 시간 속에서 느낀 것들을 솔직하게 쓴 글이 평가를 받았다고 생각합니다. 그래서 이 상은 제게 '성적'이라기보다, 그 시간들이 돌려준 '선물'에 가깝습니다.내년에는 제35회 전국 고전읽기 백일장 대회가 열립니다. 수상자로서 다른 분들께 이 대회를 권유해 달라는 요청을 받으며, 저는 이런 말을 먼저 드리고 싶습니다. 물론 상을 받는다면 더할 나위 없이 좋습니다. 하지만 이 대회를 단순히 '상을 타기 위한 경쟁의 장'으로만 보지 않으셨으면 합니다.숏폼에 빠져 있는 일상 속에서 잠시 휴대폰을 내려놓고, 우리 고전을 온전히 마주해 보고, 그 작품을 바탕으로 자신의 생각을 글로 써 볼 수 있는 소중한 기회라고 생각해 주셨으면 합니다. 특히 평소 책이나 글과 거리가 먼 학생들, 그리고 제 또래 청년들이 이 대회에 더 많이 참여해 주었으면 합니다."나는 글을 못 써서…" "고전은 너무 어렵고 지루할 것 같아서…"라는 이유로 미리 포기하지 않으셨으면 합니다. 고전을 끝까지 읽고, 그에 대한 느낌과 생각을 글로 정리해 보는 경험 자체가 이미 큰 의미입니다. 상을 받느냐 못 받느냐는 그 다음 문제라고 생각합니다.우리가 매일 소비하는 자극적인 콘텐츠는 분명 강렬한 인상을 남깁니다. 하지만 대부분 금세 사라지고, 곧바로 다음 자극에 덮입니다. 반면 글과 책은 조금 다르게 작용합니다. 고전 속 한 문장, 마음을 건드리는 한 장면은 오래 남습니다. 시간이 지나도 문득 떠올려지고, 예상치 못한 순간에 우리의 생각과 선택에 조용히 영향을 줍니다.저는 이것을 '글의 힘'이라고 믿습니다. 고전은 과거의 사람들이 남겨 둔 기록이지만, 그 안에서 다루는 주제들은 지금을 살아가는 우리가 여전히 씨름하고 있는 문제들과 크게 다르지 않습니다. 사랑, 정의, 자유, 책임, 공동체 같은 키워드는 시대를 건너도 계속 반복됩니다.그래서 저는 고전 읽기가 현대인에게 선택이 아니라, 오히려 '필수에 가까운 작업'이라고 생각합니다. 고전 읽기는 과거와 현재를 잇는 다리 역할을 합니다. 그 다리를 건너는 동안 우리는 조금 느리게, 그러나 조금 더 깊이 생각하게 됩니다.군복무라는 환경에서 책과 글은 종종 '사치'처럼 보이기도 합니다. 하지만 저는 오히려 그런 환경일수록, 짧은 시간이라도 고전을 읽고 글을 써 보는 경험이 필요하다고 느꼈습니다. 제가 군 생활 틈틈이 책을 읽고, 전국 고전읽기 백일장에 도전해 금상을 받았다는 이야기가 누군가에게 작은 용기가 된다면, 그걸로 충분합니다.내년 제35회 전국 고전읽기 백일장 대회가, 누군가에게는 오랜만에 이어폰을 빼고 휴대폰을 내려놓고, 고전 한 권을 끝까지 읽어 보는 계기가 되었으면 합니다. 그 한 권의 책과 한 편의 글이 언젠가 여러분의 삶 속에서 조용히 떠올라 힘이 되어 줄 수도 있습니다. 군복무 중에도 책을 놓지 않았던 한 청년의 경험이, 고전 읽기를 망설이고 있는 누군가에게 작은 초대장이 되기를 바랍니다.