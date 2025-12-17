인생을 견딜 만하게 만드는 유일한 방법

큰사진보기 ▲볼테르의 책 『미크로메가스, 캉디드 혹은 낙관주의』 표지 ⓒ 문학동네 관련사진보기

수전 니먼의 <워크는 좌파가 아니다>를 읽던 중 "종교적 광신, 노예제, 식민지 약탈 및 기타 유럽의 악행에 대해 간단하고도 명쾌한 논평을 원한다면 볼테르(1694~1778)의 <캉디드>를 읽어보라"는 대목을 접했다. 그 문장을 보고 호기심에 이끌려 <캉디드>를 구입해 읽었다.볼테르는 18세기 프랑스 계몽주의를 대표하는 사상가이자 사회 비평가, 작가였다. 그는 64세이던 1759년 <캉디드>를 익명으로 출판했고, 이 짧은 소설은 곧 유럽 사회에 큰 파장을 일으켰다. 당시 유럽 지식인 사회에서는 라이프니츠의 '낙관주의'가 상당한 영향력을 행사하고 있었다.라이프니츠는 <변신론>(신정론)에서 "우리가 살고 있는 이 세계는 신이 창조할 수 있었던 세계들 가운데 최선의 세계"라고 주장했다. 세상에 존재하는 불완전함과 악마저도 "가능한 세계 중 최상의 세계"라는 틀 안에서 설명될 수 있다는 것이다.기독교 교리에 따르면 신은 전지전능하고 선하며 완전한 존재다. 그렇다면 왜 그런 신이 창조한 세계에는 고통과 악이 존재하는가? 라이프니츠는 그 이유를 이렇게 설명한다. 이 세계의 불완전함은 더 큰 선을 이루기 위한 신의 선택이며, 고통과 악은 궁극적인 선을 실현하기 위한 '필연적 요소'라는 것이다. 그는 "악과 고통이 없다면 선과 행복의 가치를 제대로 인식할 수 없다"고 말하며, 악을 신의 섭리를 위한 수단으로 이해했다.볼테르는 이러한 낙관주의를 현실 감각 없는 공허한 논리로 보았다. 인간이 실제로 겪는 고통과 불행을 지나치게 가볍게 취급한다는 점에서, 라이프니츠의 이론은 철학이라기보다 잠꼬대에 가깝다고 여긴 것이다. <캉디드>는 바로 이 낙관주의를 정면으로 풍자하기 위해 쓰인 작품이다. 볼테르는 전쟁, 종교재판, 지진, 노예제, 식민지 약탈 등 당대 세계의 부조리와 악을 집요하게 나열하며, 과연 이 세계가 신이 의도한 '가능한 최선의 세계'인지 독자에게 묻는다.주인공 캉디드(프랑스어로 '순진한'이라는 뜻)는 독일 베스트팔렌 지방 툰더텐트롱크 남작의 성에서 자란 소년이다. 그의 스승 팡글로스(Pangloss, '모든 것을 말한다'는 뜻)는 "원인 없는 결과는 없으며, 모든 것은 최선"이라는 형이상학적 낙관주의를 가르친다. 이 교리는 남작의 성에서는 의심받지 않는 진리였다. 캉디드는 남작의 딸 퀴네공드와 사랑에 빠지지만, 그 사실이 발각되어 성에서 쫓겨나고 만다.이후 소설 속 인물들은 하나같이 비참한 운명을 겪는다. 캉디드는 불가리아 군대에 강제로 징집되어 탈영을 시도하다가 가혹한 체벌을 받는다. 어렵사리 퀴네공드를 다시 만나지만, 살인 혐의로 쫓기는 신세가 되어 다시 헤어진다.퀴네공드는 가문이 몰락한 뒤 유대인과 법관에게 겁탈당하고, 그들의 정부로 전락한다. 그녀의 하녀인 노파는 더욱 파란만장한 삶을 산 인물이다. 본래 교황의 딸로 태어나 공주처럼 살았지만, 결혼이 무산된 이후 노예 생활과 강간, 기근과 전염병을 겪으며 결국 하녀로 전락한다.재세례파 신자인 자크는 굶주려 구걸하던 캉디드를 구해주고, 매독에 걸려 고통받던 팡글로스를 치료해 자신의 회계 일을 맡긴다. 그러나 자크 역시 비극을 피하지 못한다. 리스본으로 향하던 배에서 폭풍을 만나, 자신이 구해준 수부를 살리려다 정작 본인은 물에 빠져 익사하고 만다. 착하게 살았던 사람이 아무런 보상도 받지 못한 채 허망하게 죽는 장면은 낙관주의의 허구성을 극적으로 드러낸다.카캄보, 노파 그리고 학자 마르틴은 작품 속에서 가장 현실적인 인물들이다. 특히 마르틴은 팡글로스와 정반대의 위치에 서 있다. 그는 세상이 근본적으로 부패하고 잔혹하다는 사실을 끊임없이 상기시키는 인물이다. 캉디드는 여전히 팡글로스의 가르침을 완전히 버리지 못하지만, 반복되는 비극을 겪으며 점차 의문을 품게 된다.캉디드는 한때 엘도라도라는 이상향에 도달한다. 그곳에는 전쟁도, 종교재판도, 빈곤, 감옥도 없다. 웅장한 건물과 맑은 물이 솟는 샘, 귀한 음식과 즐거운 재담, 아름다운 여인들이 있었고 황금이나 보석들은 돌멩이나 진흙처럼 널려 있었다.하지만 이 같은 낙원조차 캉디드에게는 '행복'하지 않고 지루했다. 그는 한 달만에 "이곳에는 퀴네공드가 없다"는 이유로 엘도라도를 떠나 다시 비참한 현실로 돌아간다. 이로써 볼테르는 완전한 낙원이 인간의 삶에서 얼마나 공허한지를 역설한다.<캉디드>는 분량이 적지 않음에도 매 장이 요약문처럼 빠르게 전개된다. 사건과 인물에 대한 세밀한 묘사는 의도적으로 생략되어 있다. 이는 볼테르가 소설적 완성도보다는 사유와 논쟁을 촉발하기 위해 이 작품을 '철학적 콩트'로 썼기 때문이다. 일반적인 소설을 기대하면 실망할 수 있지만, 대신 이 작품은 놀라울 정도로 흥미롭고 날카롭다.특히 결말은 상당히 인상적이다. 캉디드는 "권태, 방탕, 궁핍"이라는 세 가지 악을 피하기 위해 작은 땅을 일구며 살아가기로 결심한다. 그리고 말한다. "우리는 우리의 정원을 가꾸어야 한다." 이것이 인생을 견딜 만하게 만드는 유일한 방법이라는 것이다.볼테르가 묘사한 종교재판, 지진, 전염병, 노예제, 전쟁과 사기는 과장이 아니라 그가 살던 시대의 엄연한 현실이었다. 그리고 오늘날 우리가 사는 세계 역시 크게 다르지 않다. 이 소설은 우리에게 순진한 낙관도, 모든 것을 포기한 비관도 아닌 태도를 요구한다. 주어진 현실을 직시하되, 각자의 자리에서 묵묵히 "자신의 정원을 가꾸며" 살아갈 것, 그것이 <캉디드>가 우리에게 권하는 삶의 지혜이다.