독감보다 무서운 건, 내 아이만 보는 마음

초등학교 2학년 둘째 아이 반에서 열두 명이 결석했다. 이유는 독감이었다. 한 반의 절반이 거의 동시에 확진된 건 처음 보는 일이라 적잖이 놀랐지만, 아이가 크게 고생하지 않고 회복해 다시 등교할 수 있었던 것을 다행으로 여겼다.그런데 결석한 친구의 안부를 묻는 통화에서 지인으로부터 뜻밖의 이야기를 들었다. 한 학부모가 전화를 걸어 아이가 언제 확진됐는지 묻더니, 반 아이들을 하나하나 따지며 누가 먼저 걸렸는지, 이른바 '감염의 근원'을 찾고 있다는 것이었다. 이틀 뒤 아침, 학교 앞 교통지도를 하러 간 지인의 남편도 비슷한 질문을 들었다고 했다. 그 이야기를 전해 들으며 마음이 불편해졌다.독감은 흔한 전염병이다. 누군가는 먼저 걸릴 수밖에 없고, 그 아이 역시 누군가로부터 옮았을 뿐이다. 감염의 시작을 찾아내는 일이 과연 무엇을 위한 것일까. 그 질문 뒤에는 '내 아이는 피해자이고, 다른 아이는 원인 제공자일 수 있다'는 시선이 깔려 있는 건 아닐까. 작은 시골 마을에서, 함께 아이를 키우는 이웃으로서 그런 태도가 오래 씁쓸하게 남았다.이 불편함은 오래된 기억 하나를 떠올리게 했다. 첫째 아이가 네 살 무렵, 비슷한 또래 아이들을 키우는 몇 가정이 매주 만나 시간을 보내던 모임이 있었다. 그중 한 집에 둘째가 태어난 뒤부터, 그 아이의 아빠는 우리 아이가 가까이 오기만 해도 유난히 경계했다. 처음엔 신생아를 돌보는 마음이려니 했지만, 같은 태도가 반복되자 내 아이가 잠재적인 위험 요소로 취급받는 것 같아 마음이 상했다.우리 아이와 동갑인 딸을 키우는 한 엄마는 작은 다툼이 생길 때마다 아이의 말을 전해 듣고 와, 네 살 아이에게 사과를 받아갔다. 기분이 좋을 리 없었지만 '우리 아이가 장난이 심했나 보다' 하며 넘겼다.그러던 어느 날, 그 집 아이가 우리 아이를 세게 걷어차는 장면을 보며 마음이 달라졌다. 그 거친 행동은 그날만의 일이 아닌 듯 보였고, 아이가 자신의 행동을 부모에게 말할 리도 없었다. 멀리 날아간 우리 아이는 이내 아무 일 없다는 듯 다시 놀았고, 바로 옆에 있던 그 아이의 아빠는 상황을 전혀 알아차리지 못했다.그때 처음으로 '부모의 과도한 보호가 아이를 영악하게 만들 수도 있겠구나'라는 생각이 들었다. 결국 우리는 그 모임에 나가지 못했다. 좋은 관계를 이어가던 다른 가정들에게조차 제대로 인사하지 못한 채 끝난 그 선택은, 오랫동안 마음에 남았다. 분노였고, 상처였고, 피하는 선택밖에 하지 못한 스스로에 대한 아쉬움이었다.아이러니하게도 그 부모들은 개인적으로는 무례하거나 악한 사람들이 아니었다. 한 엄마는 나와 대학원 동기였고, 서로 가깝게 지내던 사이였다. 멀리 이사 가게 되어 모임에 나가지 못하는 줄로만 알았던 그는 이후에도 종종 연락을 해왔다. 그것을 받는 것조차 버거웠던 나는, 결국 처음으로 솔직한 이유를 말했다. 당신 가정의 태도가 너무 힘들었고, 그래서 그 모임에 나가지 못했다고.그 말을 전하고 나서도 마음이 가벼워지지는 않았다. 누군가를 비난하고 싶어서가 아니라, 나 자신을 지키기 위해 꺼낸 말이었기 때문이다. 하지만 그 일을 계기로 나는 처음으로 생각하게 됐다.'내 가정만 바라보고, 내 가정만 사랑하는 태도' 역시 누군가에게는 충분히 폭력이 될 수 있다는 사실을.'내 가정만 바라보고, 내 가정만 사랑하는 것'이 이기심이 될 수 있다는 걸 그때 알았다. 타인에게 해를 끼칠 의도가 없어도, '나만, 내 가정만'을 향한 과도한 시선은 누군가를 쉽게 밀어낼 수 있고, 다치게 할 수 있다.이번 독감 사태에서 감염의 근원을 찾으려 했던 그 엄마 역시, 자기 아이에게 지나치게 집중한 결과였을 것이다. 이해하려 해도 그 행동은 결국 이기심으로 읽힌다. 내 아이는 언제나 피해자일 뿐, 누군가에게 피해를 줄 리 없다는 근거 없는 확신에서 나온 태도이기 때문이다. 그 과정에서, 자기 아이의 평소 행동이 이미 주변 아이들에게는 불편함이 되고 있을지도 모른다는 사실은 끝내 상상하지 못한다.분노의 끝에서 나 역시 다르지 않을 수 있음을 떠올린다. 활달하지만 예민한 아이를 키우며 겪은 어려움은, 다양한 아이들의 기질과 행동을 이해하는 눈을 내게 주었다. 그렇지 않았다면 나 역시 쉽게 내 아이는 늘 옳고, 다른 아이들 때문에 피해를 입는다고 생각했을 것이다.그래서 나는 더 바란다. 아이를 키우는 어른인 우리가, 내 아이를 먼저 변호하기 전에 한 번쯤은 주변을 돌아보는 부모였으면 한다. 내 아이를 지키는 마음이 다른 아이를 밀어내지 않도록, 스스로를 점검할 줄 아는 어른들이 많아지기를 바란다. 그런 어른들의 태도를 경험한 아이들이 많아질수록, 내 아이가 살아갈 세상도 조금은 덜 각박해질 것이다.