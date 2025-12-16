창원청년자원봉사센터, 김장김치 나눔 봉사

큰사진보기 ▲창원청년자원봉사센터-경남청년내일센터, 김장김치 후원. ⓒ 창원청년자원봉사센터 관련사진보기

창원청년자원봉사센터, 경남청년내일센터는 전국금속노동조합 경남지부, 해쉬커피 창원중동점의 후원으로 배추와 양념을 구매해 김장 김치 100상자를 마련해 창원시 의창구 의창동 홀몸, 장애인 어르신 등 여러 가구에 전달했다고 16일 밝혔다.이들은 "어르신들은 직접 김장하기 어려운 주민들에게 봉사자들이 김치 배달을 위해 집에 방문하자 안 그래도 김치가 필요했는데 너무 고맙다며 환한 미소로 답해 주셨다"라고 밝혔다.