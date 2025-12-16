사회부산경남한줄뉴스 25.12.16 20:05ㅣ최종 업데이트 25.12.16 20:05 함양 병곡면 산불감시원, 십시일반 모은 성금 20만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양군 병곡면에서 근무 중인 산불감시원들이 12일 지역의 어려운 이웃을 돕기 위해 십시일반으로 모은 성금 20만 원을 면사무소에 기탁했다. ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양군 병곡면에서 근무 중인 산불감시원들이 12일 지역의 이웃을 돕기 위해 십시일반으로 모은 성금 20만 원을 면사무소에 기탁했다. 이번 성금은 겨울철 한파로 어려움을 겪는 취약계층을 지원하기 위한 것으로, 산불감시원들은 "작은 정성이지만 지역의 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바라는 마음으로 참여했다"라고 전했다. #기탁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, 전직원 동참 1165만 원 모금 성금 기탁 갤러리 오마이포토 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 1/13 이전 다음 이전 다음 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.