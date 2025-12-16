함양 병곡면 산불감시원, 십시일반 모은 성금 20만 원 기탁

큰사진보기 ▲함양군 병곡면에서 근무 중인 산불감시원들이 12일 지역의 어려운 이웃을 돕기 위해 십시일반으로 모은 성금 20만 원을 면사무소에 기탁했다. ⓒ 함양군청 관련사진보기

함양군 병곡면에서 근무 중인 산불감시원들이 12일 지역의 이웃을 돕기 위해 십시일반으로 모은 성금 20만 원을 면사무소에 기탁했다.이번 성금은 겨울철 한파로 어려움을 겪는 취약계층을 지원하기 위한 것으로, 산불감시원들은 "작은 정성이지만 지역의 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바라는 마음으로 참여했다"라고 전했다.