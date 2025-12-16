메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.16 20:05최종 업데이트 25.12.16 20:05

함양 병곡면 산불감시원, 십시일반 모은 성금 20만 원 기탁

원고료로 응원하기
함양군 병곡면에서 근무 중인 산불감시원들이 12일 지역의 어려운 이웃을 돕기 위해 십시일반으로 모은 성금 20만 원을 면사무소에 기탁했다.
함양군 병곡면에서 근무 중인 산불감시원들이 12일 지역의 어려운 이웃을 돕기 위해 십시일반으로 모은 성금 20만 원을 면사무소에 기탁했다. ⓒ 함양군청

함양군 병곡면에서 근무 중인 산불감시원들이 12일 지역의 이웃을 돕기 위해 십시일반으로 모은 성금 20만 원을 면사무소에 기탁했다.

이번 성금은 겨울철 한파로 어려움을 겪는 취약계층을 지원하기 위한 것으로, 산불감시원들은 "작은 정성이지만 지역의 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바라는 마음으로 참여했다"라고 전했다.

#기탁

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사진주시, 전직원 동참 1165만 원 모금 성금 기탁

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기