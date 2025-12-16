"대북정책 통제할 한미 '대북정책 조율 고위급 협의체' 반대"

큰사진보기 ▲경남자주통일평화연대, 16일 경남도청 정문 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"'공조' 명목으로 대북정책 통제할 한미 '대북정책 조율 고위급 협의체' 반대한다. 지금은 적대를 중단하고 평화를 향한 정책전환에 힘쓸 때."경남자주통일평화연대가 16일 경남도청 정문 앞에서 이같은 제목으로 기자회견을 열었다. 참가자들은 "제2의 '한미워킹그룹', 한미 '대북정책 조율 협의체' 반대한다", "공조 명목으로 이재명 정부의 대북정책 통제할 한미정책조율협의체 반대한다", "대북제재, 한미연합군사연습이 아니라 대화와 평화를 향한 정책으로 전환하라"라고 외쳤다.!이날 정연두 외교부 외교전략정보본부장과 케빈김 주한미국대사대리를 수석 대표로 하는 '한미 대북정책 조율 회의'가 진행된 것에 대해, 경남자주통일평화연대가 우려하고 나서 것이다.해당 협의체에 대해 이들은 "'조율'이라는 이름으로 사실상 대북 적대적 기조 아래 한국 정부의 대북 정책의 자율성과 독자성을 침해하는 도구로 작동할 것을 심각히 우려하며, '대북 공조 정례 협의' 추진을 중단할 것을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.이들은 "외교부는 한미 외교 당국 간 대북정책에 대해 긴밀히 공조하기로 한 팩트시트 합의에 따라 대북정책 조율을 위한 정례적 회의를 개최한다고 밝혔다"라며 "그러나 한미 간 대북정책 '조율' 필요성이 이재명 대통령과 정동영 통일부 장관의 한미연합군사연습 조정 발언, 이에 대한 케빈 김 주한 미 대사대리의 반대 의견과 대북제재 강조 입장, 위성락 안보실장의 한미연합군사연습 중단 반대 입장 등 이견이 나온 후 본격 대두된 것에 주목하지 않을 수 없다. 미 정부가 '조율'과 '공조'라는 이름으로 이재명 정부의 대북정책을 부당하고 과도하게 간섭하고 통제할 것이라는 우려가 현실화되고 있다"라고 설명했다.그러면서 이들은 "남북, 북미 대화의 단절과 한반도 군사 긴장이 지속되는 가운데 미 트럼프 대통령과 이재명 대통령이 북과의 대화 의지를 여러 번 표명한 바 있지만, 아직 대화 재개의 환경을 마련하기 위한 실질적인 노력은 뚜렷하게 가시화되고 있지 못한 상황"이라며 "이러한 상황에서 이제 막 거론되기 시작한 한미연합군사연습 중단 및 조정 의견조차 일축하며 대북 제재와 연합군사연습 진행을 압박한 케빈김 주한 미 대사대리와 '미국과의 조율'을 앞세운 외교부를 중심으로 진행하는 한미 대북정책 조율 회의가 대북 압박 기조아래 대화를 위한 조치를 '조율'하고 '통제'하는 협의체가 될 것임은 불을 보듯 뻔하다"라고 지적했다.경남자주통일평화연대는 "지금 필요한 것은 대화의 문을 열기 위한 정부의 적극적인 정책 전환이다"라며 "2026년 남북대화를 본격적으로 추진하겠다는 정부가 스스로 한미 간 대북정책 조율 협의체를 구성하여 주권 영역인 남북관계를 미국의 통제와 허락의 제도적 틀속에 가두어서는 안 된다. 이는 '국민주권'을 강조하고 있는 정부의 기조와도 모순될 뿐 아니라, 남북대화와 한반도 평화의 미래를 포기하는 것과 다름없다"라고 강조했다.이들은 "한미 외교 당국자들은 대북적대의 굴레 속으로 새 정부의 대북 정책을 제한하려는 시도를 멈춰야 한다"라며 "제재와 군사압박 중심의 실패한 정책에서 벗어나 관계 정상화와 전향적인 평화 정책으로의 전환이 필요하다. 한미연합군사연습 중단으로 그 첫발을 내딛어야 한다"라고 밝혔다.