김병민 용인시의원, 동백-신봉선 철도망 정책 대응 촉구

큰사진보기 ▲더불어민주당 김병민 용인시의원은 16일 열린 제298회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획’에 반영된 동백-신봉선 철도망의 원활한 추진을 위한 정책적 대응을 촉구했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

AD

더불어민주당 김병민 용인시의원은 16일 열린 제298회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획'에 반영된 동백–신봉선 철도망의 원활한 추진을 위한 정책적 대응을 촉구했다.김 의원은 "지난 12일 최종 승인·고시된 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획'을 언급하며, 동백–신봉선 노선은 총 연장 14.7㎞ 규모로 약 1조 8000억 원이 투입되는 대형 사업"이라며 "신도시와 주거지역의 철도 접근성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다"고 말했다.그는 사업 추진을 위한 세 가지 해법을 제시했다. 첫째, 비용 대비 편익(B/C) 증대를 위한 선제적 설계 대응이다. 김 의원은 "GTX-A와 수인분당선이 교차하는 GTX구성역을 경유하는 만큼, 경부고속도로 지하화 및 방음터널 설치와 맞물려 노선 공간 확보에 어려움이 예상된다"며 "이에 따라 경기용인플랫폼시티 설계 변경을 통해 철도망 구축을 고려한 도시개발이 필요하다"고 강조했다.둘째, 예산 확보 방안으로 플랫폼시티 개발이익금의 활용을 제안했다. 그는 "광역교통개선 대책 수립 당시 동백–신봉선이 제외됐으나, 2023년 기본협약을 통해 개발이익금 전액을 용인시에 재투자하기로 한 만큼 해당 재원을 우선 활용해야 한다"고 주장했다.셋째, 철도망 확장 가능성 검토다. 김 의원은 동백–신봉선의 B/C가 2020년 용인시 용역에서는 0.92였으나, 2023년 경기도 용역에서는 0.79로 하락한 점을 지적하며, 중단된 '용인 신규 철도망 구상 및 타당성 조사용역'을 재개할 필요성을 제기했다.그러면서 "특히, 동천–죽전–마북–동백 구간과의 연계, 마북연구단지·플랫폼시티·단국대를 잇는 첨단 클러스터 구축을 통해 용인시의 신성장동력으로 발전시켜야 한다"고 강조했다.