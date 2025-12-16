"기사에서 AI 이미지 사용 땐 뉴스로 보기 불편" 60%

큰사진보기 ▲문화일보 기사(울산대에서도 ‘AI커닝’ 의혹···해당 교양과목 중간고사 무효처리) 캡쳐 ⓒ 맹민주 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS 뉴스 9(베이징 길목마다 통제·검문…북 대사관은 김정은 맞이 준비) 캡쳐 ⓒ 맹민주 관련사진보기

최근 언론에서는 'AI 이미지'라는 캡션을 달고 생성형 AI가 만든 시각 자료를 기사에 활용하는 사례가 늘고 있다. 실제로 문화일보는 최근 대학가에서 발생한 AI 활용 부정행위 사례를 보도한 기사에서, 이미지 생성 AI로 제작한 '남학생의 시험 장면'을 기사 이미지로 사용한 바 있다. 실제 촬영 없이 보도용 이미지를 대체하는 방식이 일부 기사에서 확인되고 있는 것이다.이는 신문사만의 문제가 아니다. 지난 9월 1일 KBS '뉴스 9'에는 북·중·러 정상이 베이징 톈안먼(천안문) 망루에 서서 전망을 바라보며 박수치는 모습을 AI로 제작해 자료 영상으로 활용했다. 해당 장면에는 "중국은 시진핑 주석 양옆에 푸틴 대통령과 김정은 위원장을 나란히 세워 중국을 중심으로 한 결속을 연출해 낼 것으로 예상됩니다"라는 기자 내레이션이 함께 삽입됐다.국민 10명 중 6명은 이러한 보도를 뉴스기사로 보기 어렵다고 판단했다. 한국언론진흥재단 미디어연구센터가 지난 9월 국내 20~60대 성인 1000명을 대상으로 설문 조사한 결과, 뉴스 이용자들은 '이미지 생성 AI로 만든 사진을 넣은 기사'에 대해 60%가 "뉴스기사로 보기에 불편한 느낌이다"라고 응답했다. 이 비율은 '스포츠, 주식, 날씨 등의 분야에서 데이터를 기반으로 AI가 자동으로 생성한 기사'(48.1%)보다 높았다.한편 AI 기반 팩트체크를 거친 기사에 대해서는 64.5%가 '뉴스답다'고 평가했으며, 35.5%는 '뉴스로 보기 어렵다'고 응답했다. 같은 AI활용 기사라도 데이터를 기반으로 하거나, 팩트체크가 이뤄질 경우 AI 이미지 생성 기사보다 더 신뢰성을 얻은 것이라 볼 수 있다.AI 이미지를 둘러싼 우려는 현장에서도 제기되고 있다. 중앙일보의 한 사진기자는 공유 과정에서 이미지 출처가 누락되며 사실 여부가 혼동될 가능성을 지적했다. "(사진 작업에서) 포토샵도 하면 안된다는 생각을 가지고 있다"는 이 기자는 "(이미지가) AI로 무분별하게 생산되고 또 그게 어떤 제재도 없이 확산되고 있다"며 "보도 사진의 신뢰성 기준이 약화될 수 있다"고 우려했다.AI 시대의 뉴스 환경에서 '시각적 문해력'은 기존의 미술 감상 능력을 넘어, 이미지가 만들어진 과정과 의도를 분석하고 사실 여부를 식별하는 능력으로 그 의미가 확장되고 있다. 생성형 AI 기반 이미지가 언론 보도에 일상적으로 사용되는 환경에서는 언론의 투명한 출처 표기는 물론, 이용자의 비판적 해석 능력을 높이는 사회적 교육이 필요하다는 지적이 나오고 있다.