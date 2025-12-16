이 대통령 "정부 광고, 나눠주거나 힘 센 데 뜯기는 것 아냐"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부(국가유산청)·국민권익위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.16 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 16일 문화체육관광부 업무보고에서 "정부 광고는 알리기 위해서 하는 것이지 나눠주기 위해서 하는 것이 아니다"라고 강조했다. 정책 홍보라는 본연의 취지에 충실하게 집행돼야 한다는 지적이다.이 대통령은 이날 "정부 광고의 공정성 문제"를 거론하면서 "(정부 광고를) 힘센 데 뜯기고 힘 없다고 안 주고 하면 안 된다. 가장 효율적인 홍보수단으로 활용해야 한다"라고 주문했다. 그러면서 "정부 정책 홍보에 도움 되는 방향으로 나눠먹기가 아니고 뜯기는 것도 아닌 것을 분명히 하면 좋겠다"라고 당부했다.최휘영 문화체육관광부 장관이 이날 업무보고에서 "정책홍보 분야는 국민들의 정책 체감도를 높이기 위해 디지털 중심의 대국민 직접 소통으로 패러다임을 전환하겠다"라고 한 만큼, 이 대통령의 해당 발언은 신문·방송 등 전통적 미디어에 대한 정부 광고 집행 가능성이 줄어들 가능성으로도 연결된다.최 장관은 지난 8월 국무회의 당시에도 '정부 홍보 효율화 방안'을 보고하면서 디지털 중심으로의 정책 홍보 패러다임 변화를 말한 바 있다.당시 그는 "비용 대비 광고 효과에 민감한 민간 시장에 비해 정부 광고의 인터넷 광고 비중은 낮은 수준으로 인터넷 광고 확대 등 효과성의 제고가 필요하다고 판단된다"라며 "정부 광고의 효과성 제고를 위해 인터넷 매체 비중을 높이고자 한다. 우선적으로 중앙부처는 현행 39.1%에서 50%, 공공기관은 현행 26.9%에서 40%를 목표로 추진하겠다"라고 밝혔다.이 대통령은 이 때도 "광고는 기본적으로 정부 재정 집행이 아니라 재량적인 홍보 수단"이라며 "실제로 (정책 홍보) 광고를 위해서 집행하는 것이 아니고 다른 목표를 가지고 집행하는 경우가 생겨서 이것을 어떻게 통제하느냐가 핵심"이라고 짚었다.그러면서 "(정부 광고가) 매우 불공정하고 불투명하게 집행되는 것에 대해서도 정확한 현상 파악과 시정이 필요하지 않을까 생각한다"라고 당부했다.