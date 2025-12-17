"전자칠판 설치해 보니..." 현장 교사가 살펴본 AI 교육의 청사진

글쓴이는 충남 지역에서 아이들을 가르치는 현직 교사입니다. 2023년 AI 선도학교 및 2024년 디지털교육 선도학교, 디지털 교실 구축 업무를 담당하며 정보부장으로 근무했습니다.

큰사진보기 ▲전자칠판 등 디지털 기자재를 활용한 수업이 진행되는 교실 현장. ⓒ 송민규 관련사진보기

"와, 선생님! 화면에서 도형이 막 움직여요!"

"이거 누르면 문제 풀이도 바로 나와요?"

큰사진보기 ▲천안의 한 중학교충남 지역에서 AI·디지털 교육 정책이 실제로 적용되고 있는 학교 현장 모습. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 천안에서 열린 AI 교육 연수에서 교사들이 학교 현장의 AI 수업 사례를 살펴보고 있는 모습. 2024년 12월. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | AI 기술이 따뜻한 교육으로 이어지기를 꿈꾸며 학교 현장의 생생한 이야기를 전합니다.

지난해 우리 학교 교실 풍경은 획기적으로 바뀌었다. 2억 3천만 원 규모의 예산을 집행해 전 교실에 최신 전자칠판을 설치한 뒤 아이들이 보인 '반짝이던 눈망울'을 잊을 수 없다.그런 내 눈앞에 지난 15일 국가인공지능전략위원회가 발표하고 국민 의견 수렴에 들어간 '대한민국 인공지능 행동계획(안)'이 모습을 드러냈다. 이 계획은 교육을 포함한 공공 영역 전반을 AI 중심으로 재편하겠다는 거대한 청사진이다. 특히 내가 몸담은 충청남도교육청은 ▲AI 중점학교 ▲디지털 교실 구축 ▲디지털교육 선도학교 등 관련 사업을 3년 넘게 운영하며 전국에서도 비교적 빠른 속도로 디지털 전환을 추진해왔다. 그만큼 성과와 한계가 동시에 드러나는 지역이기도 하다. 미리 가본 길 위에서, 이번 정부의 계획안을 꼼꼼히 뜯어보았다.계획안을 넘기며 가장 밑줄을 긋고 싶었던 부분은 단연 '공공 AX(행정혁신)와 'AI 교무행정 지원'이었다. 학교 현장에서 교사들을 가장 지치게 하는 것은 아이들과의 수업이 아니다. 쏟아지는 공문, 각종 통계 입력, 품의 처리가 우리를 책상 앞에 붙잡아둔다. 그런데 정부는 이번 계획을 통해 반복적인 행정 업무를 AI로 자동화하겠다고 선언했다. 이것이 실현된다면 어떤 일이 벌어질까?내가 1시간 동안 엑셀과 씨름하던 시간을, 우리 반 아이의 고민을 들어주는 상담 시간으로 바꿀 수 있다. 결재 서류를 꾸미던 시간에 수업 자료를 하나 더 만들 수 있다. AI가 교사의 업무를 덜어주는 것은 단순한 '편의'가 아니다. "선생님을 아이들 곁으로 돌려보내는" 가장 확실한 교육 혁명이다.또 하나 기대되는 점은 'AI 튜터'와 '맞춤형 교육'이다. 2억 원을 들여 설치한 전자칠판이 하드웨어라면, AI 튜터는 그 안에서 뛰어놀 소프트웨어다. 한 교실에 20명이 넘는 학생이 있지만, 그들의 학습 속도는 모두 다르다. 지금까지는 '평균'에 맞춘 수업을 할 수밖에 없어, 누군가는 지루해하고 누군가는 포기해야 했다. 하지만 계획안에 담긴 '전 국민 AI 역량 대전환'과 학교 현장의 변화가 맞물리면 이야기는 달라진다.AI 튜터가 학생의 부족한 점을 콕 집어주고, 전자칠판을 통해 실시간으로 피드백을 주고받는 교실. 교사는 지식 전달자가 아니라, 아이들의 성장을 돕는 '러닝 코치(Learning Coach)'가 되는 미래. 선도학교를 운영하며 꿈꾸던 그 모습이 이제 손에 잡힐 듯 다가오고 있다.물론 현장의 실무자로서 이 장밋빛 미래를 완성하기 위한 애정 어린 제언도 덧붙이고 싶다. 충남에서 먼저 겪어본 디지털 전환은 기회인 동시에 숙제였다. 2억 3천만 원의 기자재를 설치하고 운영해보니, 유지보수는 선택이 아니라 필수라는 사실을 절감했다. 최첨단 전자칠판도 네트워크가 끊기거나 프로그램이 꼬이면 검은 판에 불과하다.정부의 AI 정책이 학교 현장에 제대로 안착하려면, 선생님들이 기기 고장 걱정 없이 수업에만 몰입할 수 있는 안정적인 기술 지원 체계가 반드시 뒷받침돼야 한다. 학교 현장에서는 이를 흔히 '테크 매니저'라고 부르는데, 이러한 상시적·전문적 기술 지원 인력이 제도적으로 마련될 때, 교사들은 비로소 AI라는 날개를 달고 수업의 본질에 집중할 수 있을 것이다.대한민국의 AI 행동계획은 이제 막 첫발을 뗐다. 교사들은 이미 준비되어 있다. 전자칠판 앞에서 눈을 빛내던 아이들의 호기심을 지켜줄 준비가, AI의 도움을 받아 더 따뜻한 교육을 펼칠 준비가 말이다. 하지만 교실 현장의 목소리가 이 '행동계획'의 빈칸을 채우지 못한다면, AI 교실은 또 하나의 보여주기 정책으로 남을 수밖에 없다.정부의 과감한 지원과 현장 교사들의 생생한 경험이 만날 때, 대한민국 교육은 'AI G3(글로벌 3대 인공지능 강국)'를 넘어 '교육 행복 G1' 국가가 될 것이다. 그 출발점은 언제나 교실이며, 그 중심에는 교사가 있다.