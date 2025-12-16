광주대표도서관 붕괴 사고 책임…공사 관계자 4명 입건

큰사진보기 ▲16일 오후 광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 국립과학수사연구원과 경찰, 고용노동부, 한국산업안전보건공단 등이 합동 감식하고 있다. ⓒ 광주경찰청 관련사진보기

4명이 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고를 수사 중인 경찰이 공사 관계자들을 피의자로 입건했다.광주경찰청 전담 수사본부는 16일 광주대표도서관 시공사 등 공사 관계자 4명을 업무상과실치사 혐의로 불구속 입건했다고 밝혔다.이들은 지난 11일 오후 1시 58분께 발생한 광주대표도서관 붕괴 사고와 관련해 주의 의무를 다하지 않아 작업자 4명을 숨지게 한 혐의를 받고 있다.경찰은 다른 관계자 12명에 대해서는 출국금지 조치했다.또 두 차례 압수수색을 통해 시공사와 협력업체 등 7개 업체, 10곳에서 휴대전화 15대 등 관련 자료를 확보했다.국립과학수사연구원·고용노동부·한국산업안전보건공단 등 관계기관과 함께 이날 첫 현장 감식도 진행했다.구조안전기술사, 건축공학가 등 민간 분야 전문가를 포함해 30여 명이 감식에 참여했다.경찰은 현재 확보한 자료와 현장 감식 결과를 토대로 사고 원인에 대한 정밀 분석을 진행하고 있으며 책임 소재 규명을 위해 수사 범위를 확대하고 있다.특히 철골 접합부 부실시공 가능성, 감리단 관리·감독 여부를 비롯해 설계안대로 자재 사용과 시공이 이뤄졌는지 등을 살필 계획이다.광주경찰청 관계자는 "필요하다고 판단되면 추가 감식 등 필요한 절차를 진행할 것"이라며 "객관적인 증거와 과학적 분석으로 정확한 사고 원인과 책임 소재를 규명해 관련 책임자를 형사 처분할 계획"이라고 말했다.한편, 이번 붕괴 사고는 광주대표도서관 2층 옥상의 콘크리트 타설 작업 중 철제 구조물이 지하층까지 순차적으로 무너지며 발생했다.콘크리트 타설 작업은 지지대를 설치하지 않는 특허 공법으로 진행된 것으로 확인됐다.광주지방고용노동도 중대재해 처벌 등에 관한 법률과 산업안전보건법 등 위반 여부를 조사하고 있다.