울산시, 재정분석평가 종합 분야 3년 연속 최우수 지자체에

울산시가 행정안전부 주관 '2025년 지방자치단체 재정분석 평가'에서 3년 연속 종합 분야 '최우수' 지자체로 선정됐다.

"채무는 미래 세대가 짊어질 빚이다. 앞으로도 체계적인 채무 관리를 통해 건전한 재정을 유지하고, 인공지능(AI) 수도 울산의 도약을 뒷받침하겠다."

16일, 울산시가 행정안전부 주관 '2025년 지방자치단체 재정분석 평가'에서 3년 연속 종합 분야 최우수 지자체로 선정된 후 울산시 관계자가 한 말이다. 울산시는 이에 따라 장관 표창과 함께 특별교부세 1억 원을 받게 됐다.재정분석 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 재정 현황과 운영 성과를 종합적으로 점검하는 제도다. 건전성·효율성·계획성 등 3개 분야 14개 지표를 기준으로 인구와 재정 여건이 비슷한 13개 유형으로 나눠 실시된다.평가 결과 울산시는 관리채무 증감률과 상환비율, 지방세 체납액 관리비율, 출자·출연·전출금 비율, 이·불용액 비율 등 주요 지표에서 두드러진 성과를 거뒀다.특히 최근 전국적으로 지방자치단체 채무가 늘고 있는 가운데 울산시는 지방채를 새로 발행하지 않고 채무를 줄여 건전성 분야에서 높은 평가를 받았다.울산시 관계자는 "울산시 채무는 민선 7기 말 9800억 원을 넘었으나 올해 말에는 7400억 원 수준으로 감소할 전망"이라며 "채무 비율로 따지면 2021년 18.5%에서 2025년 11.1%로 크게 낮아졌다. 이는 민선 8기 출범 이후 신규 채무 발행 없이 매년 상환을 이어오며 약 2,400억 원의 채무를 줄인 결과다"라고 밝혔다.이어 "이 같은 재정 성과 속에서도 울산시는 인공지능 관련 사업과 트램 1호선 건설, 국제정원박람회 등 주요 현안 사업을 차질 없이 추진하고 있다"라고 덧붙였다.