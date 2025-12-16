산업·농업·삶의 질... 논산시, 1년의 변화에 주목

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 지난 7월 관내 한 고등학교를 찾아 학생들과 마주 앉아 진로와 지역의 미래에 대해 허심탄회한 대화를 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의 지난 1년은 도시의 좌표를 다시 설정한 시간이었다. 인구 감소와 산업 정체라는 구조적 한계를 돌파하기 위해 논산시는 국방·군수산업을 축으로 산업 구조를 재편하고, 농업의 세계화와 교육·일자리 연계, 체류형 관광 전환을 동시에 추진했다. 개별 사업의 나열을 넘어 도시 체질 자체를 바꾸려는 전략적 접근이 두드러진다.논산시가 가장 공을 들인 분야는 국방산업이다. 올해 초 26만 평 규모의 국방국가산업단지가 정부 승인을 받으며 산업 전환의 출발선에 섰다.2027년 분양, 2029년 준공을 목표로 한 이 산단은 지난해 11월 기회발전특구로 지정되며 향후 100만 평 규모로 확장·연계할 수 있는 가능성도 확보했다. 논산시는 연무·국방대·육군훈련소 일원을 하나의 축으로 묶어 'K-국방클러스터' 완성을 구상하고 있다.국비 2194억 원이 투입되는 국방미래기술연구센터 유치 역시 같은 맥락이다. 2032년까지 단계적으로 조성되는 이 시설은 첨단 국방기술 연구의 거점으로, 지역 산업 생태계 전반에 중장기적 파급 효과가 기대된다. 여기에 연무변전소 신설이 정부 계획에 반영되면서 산업단지를 뒷받침할 전력 인프라도 갖춰지고 있다.이 같은 여건 속에서 방산 관련 기업들의 투자도 이어지고 있다. 민선 8기 들어 체결된 기업·기관 투자 협약 규모는 1조 원에 육박하며, 제조업을 중심으로 17개 기업이 신·증설이나 이전을 추진 중이다. 2천여 개 일자리 창출도 가시권에 들어왔다.농업 분야에서는 '내수 한계'를 넘어서는 전략이 본격화됐다. 논산시는 태국과 인도네시아에서 2년 연속 농식품 해외박람회를 열며 1540억 원 규모의 수출 협약을 이끌어냈다. 단기 실적에 그치지 않고, 국제행사 운영 경험과 글로벌 유통 네트워크를 축적했다는 점에서 의미가 크다.이 성과는 2027 논산세계딸기산업엑스포로 이어진다. 세계 최초로 딸기 단일 품목을 주제로 한 이 엑스포는 기획재정부 승인을 받으며 국가급 국제행사로 자리매김했다. 38개국 참여, 관람객 154만 명, 경제효과 5241억 원이 예상된다. 논산시는 이를 농업·관광·산업을 아우르는 종합 프로젝트로 준비하고 있다.교육 분야에서는 지역 인재 유출을 막기 위한 해법으로 '교육-산업 연계 모델'을 선택했다. 건양대학교 국방반도체공학과 신설과 글로컬대학 지정, 중·고등학생 대상 코딩·AI·사이버보안 교육과 '꿈드림 코딩캠프' 운영 등이 대표적이다. 충남 남부권에서 유일하게 제공되는 첨단교육 기회로, 지역 인재 선순환 구조의 기초를 다지고 있다.관광 정책도 체류형 전환에 방점을 찍었다. 탑정호 일대 산림보호구역 해제를 계기로 복합문화휴양단지 조성 협약이 체결됐고, 선샤인랜드·강경근대거리·온빛휴양림 등 기존 관광자원은 콘텐츠 산업과 결합하고 있다. 선샤인랜드는 SBS A&T와의 협약을 통해 복합문화공간으로 확장되며 드라마 촬영도 예정돼 있다.시민 체감도가 높은 생활환경 분야에서도 변화가 이어졌다. 30년 넘게 논산 인구 절반 이상을 괴롭혀온 축산 악취 문제 해결을 위해 청정축산단지 조성 사업이 전국 유일로 선정됐다. 공동자원화시설과 농촌공간정비 사업을 연계해 분뇨를 에너지로 전환하고, 생활권 주변 돈사 정비에 나선다.교통·에너지 인프라도 손질했다. 황룡재 터널은 지방도 승격으로 시비 부담 없이 추진되고 있으며, 강경읍민 숙원사업인 도시가스 공급이 올해 11월 시작됐다. 원도심 전신주 지중화와 수해 예방 사업도 병행돼 도시 안전성과 보행 환경 개선 효과가 기대된다.이 같은 정책들은 논산시가 내세운 '4+1 행정' 철학과 맞닿아 있다. 시민·기업·교육·행정에 군인을 더한 구조 속에서 국방 친화 전략, 적극 행정과 규제 개선, 교육 혁신, 시민 소통을 하나의 흐름으로 엮었다는 점에서다. 긴축 재정 기조 속에서도 불요불급한 사업은 정리하고, 절감된 예산을 농촌발전기금 등 생산적 분야로 재투자했다.백성현 논산시장은 "논산이 가진 국방 인프라와 농업 경쟁력은 도시의 가장 큰 자산"이라며 "단기 성과에 머무르지 않고 산업과 일자리, 삶의 질로 이어지는 구조를 만드는 데 행정 역량을 집중해 왔다"고 말했다. 이어 "논산이 '지나가는 도시'가 아니라 '일하고 살며 머무는 도시'로 자리 잡도록 기반을 차근차근 다져가겠다"고 밝혔다.