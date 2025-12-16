이재만 전 대구 동구청장, 대구시장 출마 선언 "세일즈 시장 되겠다"

큰사진보기 ▲이재만 전 대구 동구청장이 16일 오후 동대구역 광장에서 기자회견을 열고 대구시장 출마를 선언했다. ⓒ 이재만 관련사진보기

내년 6월 지방선거가 6개월여 앞으로 다가온 가운데 이재만 전 대구 동구청장(전 자유한국당 최고위원)이 대구시장 출마를 공식 선언했다.이 전 청장은 16일 오후 동대구역 광장에서 기자회견을 열고 "다시 자부심을 갖고 살 수 있는 대구의 역동적인 출발을 시작하겠다"며 시장 출마 이유를 밝혔다.그는 동대구역사 개발과 신서혁신도시, 동대구복합환승센터, 이시아폴리스 등 대형 국책사업을 추진한 경험을 강조하며 '말이 아닌 실적으로 증명해 왔다"고 강조했다.이 전 청장은 "기업유치와 부동산 개발 사업을 통해 대구신공항 사업의 가치를 향상시키겠다"며 "통합신공항 사업을 시정의 제1과제로 삼고 첫삽을 뜨겠다"는 공약을 내놓았다.이어 "대구지역 소상공인들을 위한 세금혜택과 임대료 지원, 대출금 및 이자지원을 전폭적으로 강화하겠다"며 "더 이상 대구에서 장사하기 힘들다는 이야기가 안 나오도록 튼튼한 소상공인 경제를 만들겠다"고 약속했다.또 "관광산업과 대형 개발사업, 글로벌 수준의 문화·관광 인프라. 반도체·바이오를 양대 축으로 하는 신산업 전략을 통해 먹거리 있는 대구로 만들겠다"고 덧붙였다.이 전 청장은 "세계 어디든 찾아가는 세일즈 시장이 되겠다"며 "대구에 세금혜택 등 조례를 마련하고 국책사업 유치를 통해 반도체와 바이오를 양대 축으로 대구의 미래 청사진을 그리겠다"고 했다.그러면서 "지금 대구에 필요한 시장은 보수의 정당성을 지키고 대구의 경제를 다시 일으켜 세울 시장"이라며 "이재만의 세 번째 도전에 응답해 달라"고 호소했다.이 전 청장은 "많은 음해와 공격에도 당당히 제 자리를 지키며 이재명 정부와 민주당의 독재에 맞서 싸워왔다"고도 했다.그 사례로 이재명 정부가 추진한 '헌법존중정부혁신TF'으ㅏ 반민주적 행태를 지적하며 이 대통령과 김민석 국무총리를 경찰에 고발했다고 소개했다.이 전 청장의 대구시장 출마 선언은 내년 지방선거를 앞두고 여러 후보군들 중 첫 선언이다.