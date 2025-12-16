이 대통령 "감기에 너무 많이 수가 지원, 의료 공백 원인 제거해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.16 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"의료보험 지출이, (병원에) 안 가도 될 아주 경증(질환)에 대해 너무 많이 지원하는 것 아니냐. 그거 조정하면 국민들 표 떨어질까 하는 걱정도 있는 거잖나. 솔직히."

AD

이재명 대통령이 16일 보건복지부 업무보고 때 지역·필수의료 공백을 해결하기 위해선 결국 그 원인을 제거해야 한다면서 꺼낸 화두다. 필수 중증 분야에 대한 수가를 과감히 인상하고 의료사고 발생시 개인이 부담해야 할 리스크를 완화시켜주는 조치 없이는 지역의사제 및 공공의대 도입 후에도 같은 의료인력수급 '절벽'을 맞이하게 될 것이란 진단이었다.이 대통령은 이날 정은경 복지부 장관에게 "흉부외과·신경외과 의사가 사라진다는 얘기는 10년 이상 들었고 소아과도 없어지고 산부인과도 없어지고 요새는 마취과도 안 한다는 얘기가 있더라"며 해법을 물었다.정 장관이 "지역의사제나 공공의대를 통해 지역·필수의료 의사 양성 법안을 준비하고 있는데 10년 이상 소요된다"고 답하자, 이 대통령은 "그건 이미 문제가 생긴 부분(공백)을 채워넣는 방식인데 원인을 제거하는 게 정상적인 방법인 것 같다"면서 수가 조정 문제 등을 해법으로 거론했다.이 대통령은 감기 치료 등 경증 질환에 대한 수가 지원을 낮추고 중증 필수 의료 분야에 대한 수가 지원을 높여야 한다고 강조했다. 관련해 "20년 전 뇌사 어린이에 대해서 의사를 상대로 손해배상 소송을 한 적 있는데 의학책에 있는 메뉴얼을 하나도 못 지키는 상황이더라"며 "아이를 출산하는 데 (병원에) 지원되는 의료비가 50만 원 밖에 안 되는데 실제 요구 받는 (소요) 비용은 500만 원 이상이었다"고도 지적했다.정 장관은 "내년 초에 전반적인 수가 조정을 하려고 한다"며 "의료 수가를 분석해서 과보상 되고 있는 검체나 영상 검사의 수가는 조정하고 그 부분을 필수 중증 의료 수가로 조정하는 작업을 하려고 한다"고 답했다.이에 이 대통령은 "그걸 과감하게 해야 할 것 같다. 보상을 제대로 안 해주면서 위험을 감수하라고 하면 누가 (의사를) 하겠나"라고 주문했다.이 대통령은 의료사고 손해배상에 대한 보완책 마련도 주문했다. 의료사고가 발생하면 의사 개인이 수억, 수십억 원의 손해배상을 청구 당하고 망하는데 누가 그런 위험을 부담하겠냐는 취지였다.정 장관이 "책임보험을 도입하고 고액배상에 대해서는 국가가 지원하는 제도를 설계 중"이라고 답했을 땐, "형사처벌 문제도 있으니 무한 보험이 있거나 합의가 되는 경우 특별한 예외를 제외하고 처벌 않는 특례법도 빨리 제정해야 하지 않나"라고 물었다.특히 이 대통령은 이에 대한 문답을 주무부처 장관과 비교적 길게 주고받는 이유를 '국민들에게 이해를 구하는 과정'이라고 설명했다.이 대통령은 "국민 개개인 입장에서 생각해도 중증에 대해 치료받지 못하는 상황이 발생할 수 있다는 게 더 문제"라며 "의사가 없어서 응급실 뺑뺑이를 돌다 죽는 상황을 맞이할 것이냐, 아니면 감기 치료 비용을 좀 더 부담하는 걸 감수할 것이냐. 합리적으로 판단해야 할 것 아니냐"라고 말했다.이어 "중증환자에 대한 치료 보상을 제대로 지원하려면 재원을 다른 데서 절감해야 하는데 꼭 필요하지 않은 (경증치료에 대한 지원) 비용을 좀 줄이자는 걸 국민들께서 좀 이해해주셔야 한다"라며 "안 해도 될 지출은 줄이자는 얘기를 복지부 장관이 많이 좀 설득해 보시라"고 주문했다.한편 이 대통령은 불법 개설 의료기관, 일명 '사무장 병원'을 단속하기 위한 '특별사법경찰(아래 특사경)'을 국민건강보험공단에 도입하라고도 지시했다. 특별사법경찰은 특정 분야의 위법 행위를 조사·수사하기 위해 관련 행정기관 공무원에게 제한된 범위의 수사권을 부여하는 제도다.정기석 건보공단 이사장은 "수가 조정을 현실적으로 최대한 해주려면 재원을 확보해야 하는데 이 재원을 갉아먹는 요인 중에 과잉 진료도 있다. 이런 것은 어떻게 단속하냐"는 이 대통령의 지적에 '특사경을 건보공단에 도입해야 한다'는 취지의 답변을 내놨다.건보공단이 특사경 권한을 계속 요구해 왔는데, 현재 특사경이 없어서 건보공단에서 사무장 병원 등에 대한 수사 의뢰를 하면 평균적으로 약 11개월 정도 수사 기간이 소요된다는 것. 건보공단은 특사경 도입, 운영시 수사 기간을 약 3개월로 단축시키고 건보 재정 환수 가능성도 더 높일 수 있다고 밝혔다.이 대통령은 이에 "건보공단이 특사경을 운영하면, 가짜 환자 등 다 잡을 수 있다는 얘기냐"며 몇 명이나 필요하냐고 물었다. 정 이사장이 "40명 정도로 시작하면 될 것 같다"고 답하자, 이 대통령은 강훈식 대통령 비서실장에게 "비서실이 챙겨서 저기는 해결해주도록 하라"고 주문했다.또한 "다른 부처에서도 논쟁이 있었는데 금융감독원의 경우도 민간기관인데 조사 권한을 주었다고 한다"라며 "(불법 의료 기관을) 확실하게 많이 잡으시라. (특사경) 지정했는데도 안 잡히더라고 하면 안 된다"고 했다.