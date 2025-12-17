확정 안된 징계 유출·선거 개입 논란…광주 지방선거 조기 과열

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

내년 6·3 지방선거를 앞두고 광주지역 출마 후보자 간 선거전이 벌써부터 과열 조짐을 보이고 있다.더불어민주당 소속으로 내년 지방선거 출마가 예상되는 후보나 지역 정치인을 겨냥한 일명 '찌라시' 형식의 문자 메시지를 퍼트리는가 하면, 소명이 끝나지 않은 당내 징계 내용이 외부로 유출돼 선거 개입 논란까지 일고 있다.17일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 최근 더불어민주당 중앙당이 내년 지방선거 광주지역 일부 출마 예정자들의 불법 당원 모집 사실을 확인하고 광주광역시당에 이들의 중징계 결정을 통보했다는 내용의 문자 메시지가 불특정 다수에게 전송됐다.해당 문자 메시지에는 현직 기초자치단체장과 광역의원 등의 실명이 적혔다.또 광주지역 한 국회의원이 중징계 대상에 오른 단체장 구명 활동에 나섰다는 내용, 차기 단체장 후보로 중앙당에서 거론된다는 정치인의 실명 등도 담겼다.이 내용에 대해 민주당 광주시당 측은 "공천 기간에 접어든 상황에서 선거에 영향을 미칠 수 있다"며 "떠도는 이야기에 대해 (사실 여부를) 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.그런데 문자 메시지에 언급된 일부 대상자가 실제 징계 대상 통보를 받은 것으로 알려지면서, 사실상 공천 경쟁이 시작된 시점에서 특정 후보자들을 겨냥해 징계 정보를 유출·배포한 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있다.광주시당 측도 "입당 신청을 한 적 없는데 당비가 나갔다는 민원이 제기되거나 당원 신청서에 허위 주소를 적어낸 후보자들에 대해 중앙당에서 징계 명부와 지침을 내렸고, 조만간 (중앙당 및 시당) 윤리심판원을 열어 경위 확인 뒤 징계 처분을 결정할 예정"이라며 일부 내용이 사실이라는 점을 인정했다.징계 인원과 대상에 대해서는 "알려줄 수 없다"고 선을 그었다.이와 관련, 한 지방선거 출마 예정자는 "중앙당과 시당에서도 관련 업무를 맡은 핵심 당직자만 알 수 있는 정보가 '찌라시' 형태로 불특정 다수에게 배포된 것 자체가 문제"라고 지적했다.또 다른 출마 예정자는 "경위 조사나 소명 절차가 끝나지 않았는데 마치 징계가 확정된 것처럼 정보를 가공해 유포한 것이라면 사실상 선거 개입에 해당한다고 생각한다"고 비판했다.정보 유출에 대한 진상 조사 등이 필요하다는 목소리도 나왔다.지역 한 정치인은 "징계와 관련한 내밀한 정보 등이 사실상 유출되면서 '지방선거를 앞두고 모 당직자가 특정 기초단체장을 날려버리겠다고 공공연하게 말하고 다녔다'거나 '불법 당원 모집 조사와 관련해 형평성 문제가 있다'는 식의 말이 떠돌고 있다"며 "이 같은 의혹을 해소하기 위해서라도 정보 유출 배경 등에 대한 조사가 필요하다"고 강조했다.문자 메시지에 거론된 한 예비 출마자는 "내용 자체가 불순한 정치적 목적이 있다고 생각해, 정보의 출처와 유포자에 대해 법적 대응을 검토하고 있다"고 밝혔다.이에 대해 민주당 광주시당 측은 "당에서 근무했거나 당직을 해봤던 경험이 있던 사람은 충분히 만들어 낼 수 있는 내용 같다"며 "선거에 영향을 미칠 수 있는 '찌라시' 내용에 대해 대응하지 않는다는 게 시당의 원칙"이라고 말했다.또 "(정보 유출에 대해서는) 충분한 무언가가 있고, (뭔가) 나오면 조처를 할 것"이라고 했다.불법 당원 모집 조사에 대한 형평성 의혹에 대해서는 "입당 원서가 수십 만 장이 들어오는데 누구는 적용하고 누구는 적용하지 않을 방법이 없다"며 "입당 원서 처리하는 과정에서 (불법 모집 의심 사례가) 나오면 다 확인하고 있다"고 밝혔다.이어 "(징계 대상자들은) 절차상 본인들이 잘못한 것이다. 부정하게 본인들에게 유리한 입당 원서를 제출하려다 적발된 것"이라며 "20명 정도를 고용해 당원 모집 정보를 입력한다. 그들이 어떤 입당 원서를 입력하는지도 모르는데, '이거 해라' '저거 해라' 지시할 수 없다"고 덧붙였다.