소비쿠폰 광역분담 80% '통큰 결단' 한 울산시, 정부 평가 '우수지자체' 선정

지난 7월 시작된 이재명 정부 첫 민생회복 소비쿠폰 지급 때 울산광역시는 지방비 부담 비율을 광역 80%, 기초 20%로 결정해 대부분의 시·도 분담 비율 50:50 ~60:40에 비해 이례적으로 높은 수준을 책임졌다(관련 기사 : 울산시 소비 쿠폰 광역단체 비율 80% 결정 "기초단체 위한 통 큰 결정"
).
이에 따른 울산광역시의 지방비 분담금은 308억 원으로 울산시가 247억 원, 5개 구·군이 62억 원을 각각 부담한 것인데, 이에 대해 당시 울산시는 "기초 지자체의 재정 여건이 상대적으로 열악한 현실을 고려해, 구군의 부담을 덜어주기 위한 통큰 결단을 한 것"이라고 밝힌 바 있다.
결국 울산시가 정부가 실시한 '민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가'에서 우수 지자체로 선정됐다. 이에 따라 울산시는 시 본청과 5개 구·군이 모두 특전(인센티브)을 받아 총 10억 원의 특별교부세를 확보했다.
정부 평가 결과, 울산시 본청은 3억 원을, 구·군 중에서는 중구·동구·북구·울주군이 각 1억 5000만 원, 남구가 1억 원을 지원받아 구·군 특별교부세는 총 7억 원으로 결정됐다.
한편 이번 평가는 고물가로 어려움을 겪는 시민의 생활 안정을 돕고 지역경제를 활성화하기 위해 소비쿠폰 사업을 추진한 전국 243개 지방자치단체의 실적을 종합적으로 검토해 이뤄졌다.
울산시는 소비쿠폰 지급 실적과 사용 및 사용처 확대, 신청·지급 편의성 제고, 홍보 실적 등 5개 분야 9개 지표에서 전반적으로 높은 평가를 받았다.
특히 울산시의 지방비 분담률 광역 80%, 기초 20%는 "구·군의 재정 부담을 줄여 신속한 예산 집행과 쿠폰 지급을 가능하게 한 점"이 우수한 평가를 받았다.
울산시 관계자는 "사업 초기부터 시 본청과 구·군이 함께 합동 전담팀(TF)을 운영하고, 신청과 지급이 집중되는 기간에는 시 본청 직원과 자원봉사자를 읍면동 주민센터에 배치해 현장 대응력을 강화했다"며 "이 같은 인력 지원은 신청 처리 속도 향상과 민원 대기시간 단축, 지급률 조기 달성으로 이어져 사업의 원활한 추진에 결정적 역할을 했다"고 밝혔다.
이어 "이번 성과는 울산시와 구·군이 함께 추진해 온 민생 회복 정책의 효과가 인정받은 결과"라며 "확보한 특별교부세는 지역경제 활성화를 위한 사업에 적극 활용하겠다"라고 말했다.