대구시장 출마 공식화한 홍의락 "김부겸 전 총리와 경선하면 주목 받을 것"

큰사진보기 ▲홍의락 전 더불어민주당 의원이 16일 아시아포럼21 초청 토론회에서 김부겸 전 총리가 대구시장에 출마할 경우 경선하겠다는 뜻을 밝혔다. ⓒ 아시아포럼21 관련사진보기

내년 지방선거에서 대구시장 출마를 공식화한 홍의락 더불어민주당 전 의원이 "김부겸 전 국무총리가 출마할 경우 경선을 한다면 대구시민의 관심을 받을 수 있을 것"이라고 밝혔다.홍 전 의원은 16일 대구아트파크에서 열린 대구경북 언론인 모임 '아시아포럼21' 초청 토론회에서 민주당 내 일부 인사들이 김부겸 전 국무총리를 추대하려는 움직임을 보이는 것과 관련 "저도 좋게 생각한다"고 말했다.이어 그는 "김 전 총리가 나오려면 추대하려는 사람들이 나올 수 있도록 만들어줬으면 좋겠다"며 "당원 배가운동을 한다든지 새로운 사람을 영입한다든지 여러 분위기를 만들어야 결심을 하지 않겠느냐"라고 했다.그러면서 "누구든 출마 선언을 할 수 있어야 하고 경선하는 것이 맞다"며 "저도 한 번 경선을 해보면 좀 더 대구시민들한테 더 관심을 받지 않겠느냐"고 강조했다.그동안 지역 인사들과 만나 내년 지방선거에서 대구시장에 도전하겠다고 여러 차례 밝혀왔던 홍 전 의원은 내년 1월 공식 선언을 예고했다.홍 전 의원은 홍준표 전 시장 재임 3년에 대해 "리더십이 붕괴되고 거버넌스가 완전히 파괴됐다"며 "한 정당의 장기 독점 구조 속에 행정은 관성적이고 시의회는 견제 기능을 상실했다. 언론은 정치 프레임에 끌려가고 있다"고 지적했다.그는 "대구는 인구도 감소하고 제조업은 정체되고 청년들의 이탈은 멈추지 않고 있다"며 "정치에서도 새로운 리더십이 등장하기보다는 기존 프레임이 반복되는 구조가 고착화됐다"고 말했다.이어 "대구는 정치 변화가 없는 도시라서 문제가 아니라 도시 전략을 만들지 못한다는 점이 더 큰 문제"라며 "지금의 위기는 능력 부족이 아니라 방향의 부재에서 비롯됐다"고 진단했다.그러면서도 어려운 대구 상황이 기회가 될 수 있다고도 했다. 홍 전 의원은 AI, 로봇, 바이오 등 첨단 산업의 전환기를 "대구가 다시 도약할 기회"로 규정했다.그는 "AI는 단순 산업이 아니라 도시의 운영체계"라며 "대구는 제조업 중심 구조에서 콘텐츠·예술·의료·뷰티 산업으로 전환해야 한다"고 말했다. 또 "대구를 부자들이 투자하고 싶은 도시, 여성들이 일하고 싶은 도시로 만들어야 한다"며 "문제 해결자보다 문제 제기자가 필요한 시대"라고 강조했다.대구의 3대 현안인 대구경북(TK)통합신공항, 행정통합, 취수원에 대해서도 쓴소리를 아끼지 않았다.홍 전 의원은 TK신공항 문제와 관련 "특별법 제정 순간 이미 궤도를 이탈했다"며 "군공항이 이전하고 민간공항이 부수적으로 가는 것으로 했어야 한다"고 말했다.그는 "중앙에서 도와주겠다고 해 공항이전 TF(테스크포스)를 만들었는데 대구경북에 오면 마음에 안 든다고 파기해 버린다"며 "중앙정부는 대구에 대한 신뢰가 없다. 이건 우리 스스로가 돌아보아야 한다"고 주장했다.행정통합에 대해서도 "행정통합은 행정만 통합한다고 통합이 되는 것이 아니라 서로 일을 하면서 경제적으로 협조하고 시너지를 낼 수 있어야 한다"며 "시도지사 한 명 뽑고 대구경북시도의회 의장 한 명 뽑는 통합은 안 된다"고 했다.또 대구취수원 이전과 관련 "권영진 시장 당시 환경부장관과 함께 노력해 구미와 합의서를 작성했다"며 "정치적 합의는 구속력이 없다 하더라고 그걸 한 순간 기분 나쁘다고 파기해 버렸다. 대구와 구미 모두 같은 당인데도 폐기해 버리면 대구 시민들은 누구를 믿고 살 수 있느냐"고 반문했다.'12.3 비상계엄' 사태 이후 대구 정치의 경직성을 극복할 수 있느냐는 질문에는 "대구는 정보가 유통되지 않는 도시"라며 "정확한 팩트보다 자기 확신이 강한 얘기가 넘친다. 정보와 의견이 장벽 없이 소통될 수 있어야 한다"고 답했다.