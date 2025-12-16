울산 민주당 "지방선거 후보자 선출, 부적격 기준 강화"

큰사진보기 ▲오상택 더불어민주당 울산시당 지방선거기획단장이 16일 시의회 프레스센터에서 공천 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 민주당울산시당 관련사진보기

더불어민주당 울산시당이 내년 지방선거 후보자 선출 기준과 일정을 밝히며 "지방선거 승리를 위해 시민과 함게 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.후보자 선출을 위해 12월 중으로 예비후보자 자격심사위원회를 구성하고 내년 1월에는 공천관리위원회를 설치하며, 선출 기준으로 '엄격한 검증', '여성·청년·장애인 공천 대폭 확대', '당원 참여 강화'를 제시했다.오상택 민주당 울산시당 지방선거기획단장은 16일 시의회 프레스센터에서 공천 관련 기자회견을 열고 "윤석열 정부 3년 동안 무너졌던 국가의 정상적인 기능이 하나씩 복구되면서 울산을 비롯한 전국 지자체 역시 비전과 희망 속에서 내년을 준비하고 있다", "더 많은 당원과 시민의 참여 속에서 국민이 만들어 낸 이 변화의 흐름을 흔들림 없이 이어가고자 한다"며 이같이 제시했다.오 단장은 지방선거 후보자 검증 강화에 대해 "부적격 심사 기준에 교제폭력과 주가조작 등 자본시장법 위반 항목을 추가하고, 음주운전과 강력범 전력에 대해서는 예외 없는 부적격 기준을 적용하겠다"고 밝혔다.아울러 "예비경선 이후 광역단체장과 기초단체장 경선은 당원 50%, 국민 50%의 국민참여경선으로 진행하겠다"고 덧붙였다.또 "여성·청년·장애인 공천을 대폭 확대해 사회적 약자와 다양한 시민의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다"며 "중앙당은 여성·청년 기초단체장 추천 시 경선 보장을 권고하고, 기초단체장 전략공천 시 여성·청년 전략공천 50% 이상을 권고키로 했다"고 전했다.이어 "국회의원 지역구 기준으로 광역·기초의원 정수 중 여성 1명과 청년 1명 이상을 의무 추천하고, 기초의원 공천 시 여성·청년·장애인 정치신인을 '가'번으로 우선 추천하겠다"고 덧붙였다.당원 참여 강화에 대해서는 "광역·기초단체장 경선에 당원 100% 예비경선제를 도입하고, 광역비례는 100% 당원 투표와 공개오디션을 통해, 기초비례는 지역위원회 상무위원 50%와 당원투표 50% 비율의 투표로 결정하기로 확정했다"고 밝혔다.오상택 단장은 "더민주당 울산시당은 내년 지방선거를 통해 내란을 청산하고 무능한 국민의힘 지방정부를 분명히 심판하겠다"며 "이재명 정부 집권 2년 차의 중단 없는 국정 동력을 확보하고 지역도 함께 잘 사는 자치분권과 균형성장을 더욱 강화하겠다"는 계획을 밝혔다.그러면서 "이를 위해서는 압도적인 승리가 필요하고 그 승리는 곧 울산시민 여러분의 승리가 될 것"이라며 "시민과 함께 그 승리를 준비하겠다"고 밝혔다.